Ουκρανία: Επίθεση με drones βύθισε στο σκοτάδι περιοχές της Κρίβι Ριχ – Ζημιές και σε δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης

Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς και ζημιές στις υποδομές ύδρευσης και θέρμανσης στην πόλη Κρίβι Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας. Συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των βλαβών σε κρίσιμα δίκτυα και κτίρια, με τις υπηρεσίες να λειτουργούν προσωρινά μέσω γεννητριών. Το πλήγμα στη βιομηχανική πόλη σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο Άμπου Ντάμπι υπό αμερικανική πρωτοβουλία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Κρίβι Ριχ προκάλεσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επηρεάζοντας κρίσιμες υποδομές ύδρευσης και θέρμανσης.
  • Συνεργεία έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση των δικτύων, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, σχολεία και νηπιαγωγεία.
  • Η επίθεση σημειώνεται εν μέσω προσπαθειών για ειρηνευτική πρωτοβουλία στο Άμπου Ντάμπι, στις πρώτες απευθείας συνομιλίες Μόσχας και Κιέβου έπειτα από εννέα μήνες.

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Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, προκάλεσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία είχε επιπτώσεις και στις υποδομές ύδρευσης και θέρμανσης της πόλης.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της πόλης, Ολεξάντρ Βίλκουλ, επισημαίνοντας ότι συνεργεία βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης επί ποδός, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Βίλκουλ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιχειρούν να διατηρήσουν τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω γεννητριών, ενώ η επαναφορά της θέρμανσης αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες δυσκολίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες, σχολεία και νηπιαγωγεία.

Όπως πρόσθεσε, συνεργεία έκτακτης ανάγκης από το σύνολο των υπηρεσιών ενέργειας και κοινής ωφέλειας έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης που σημειώθηκε την Τρίτη και είχε στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Η επίθεση στην πόλη Κρίβι Ριχ, ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της Ουκρανίας και γενέτειρα του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική συγκυρία.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση νέας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, οι πρώτες απευθείας επαφές των δύο πλευρών μετά από διάστημα εννέα μηνών, αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη.

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