Ουκρανία: Επίθεση με drones βύθισε στο σκοτάδι περιοχές της Κρίβι Ριχ – Ζημιές και σε δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης

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Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, προκάλεσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία είχε επιπτώσεις και στις υποδομές ύδρευσης και θέρμανσης της πόλης.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας της πόλης, Ολεξάντρ Βίλκουλ, επισημαίνοντας ότι συνεργεία βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης επί ποδός, προκειμένου να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να επαναφέρουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Βίλκουλ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιχειρούν να διατηρήσουν τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης μέσω γεννητριών, ενώ η επαναφορά της θέρμανσης αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερες δυσκολίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες, σχολεία και νηπιαγωγεία.

🚨 More than 20 explosions have been heard in Kryvyi Rih tonight as Russia keeps striking Ukraine’s energy infrastructure. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Σχολικά γεύματα: Επεκτείνεται το πρόγραμμα σε ακόμη 125 δημοτικά σχολεία Power outages are being reported across the city. https://t.co/VnVPs1ddXw — Post Open Source (@CocoPostel) November 10, 2026

Όπως πρόσθεσε, συνεργεία έκτακτης ανάγκης από το σύνολο των υπηρεσιών ενέργειας και κοινής ωφέλειας έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης που σημειώθηκε την Τρίτη και είχε στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομές.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Drone attack leaves part of Ukraine’s Kryvyi Rih without power https://t.co/tR8VVcZvfT — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

Η επίθεση στην πόλη Κρίβι Ριχ, ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της Ουκρανίας και γενέτειρα του προέδρου της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική συγκυρία.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν προσπάθειες για την προώθηση νέας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, οι πρώτες απευθείας επαφές των δύο πλευρών μετά από διάστημα εννέα μηνών, αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα Τετάρτη.