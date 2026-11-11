Απάντηση της Αθήνας στην τουρκική NAVTEX – «Άκυρο και ανυπόστατο» το μήνυμα της Άγκυρας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), καθώς ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε την προειδοποίηση NAVWARN 1441/26, με την οποία χαρακτηρίζει «άκυρο και ανυπόστατο» προηγούμενο μήνυμα που είχε εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό.

Το επίμαχο μήνυμα, με αριθμό FA76-1127/26, ταυτίζεται με την τουρκική NAVTEX 1127/26, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου και με την οποία η Άγκυρα υποστήριζε ότι είχε δώσει τη συγκατάθεσή της για την πραγματοποίηση των ερευνητικών εργασιών από το γαλλικής σημαίας πλοίο Abeille Marengo.

Με τη νέα προειδοποίηση, ο ελληνικός σταθμός απορρίπτει την τουρκική NAVTEX, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα του σταθμού από τον οποίο εκδόθηκε.

Σύμφωνα με τη NAVTEX Ηρακλείου, σημαντικό τμήμα των δύο ερευνητικών γραμμών, οι οποίες προσδιορίζονται μέσω δύο σειρών συντεταγμένων, εμπίπτει στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα, όπως αυτές ορίζονται βάσει του διεθνούς δικαίου και του νόμου 4001/2011.

Το Ηράκλειο υπενθυμίζει ότι οι έρευνες στις ελληνικές περιοχές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026, ενώ στο ίδιο μήνυμα διευκρινίζεται ότι ισχύει η NAVWARN HA15-1411/26. Η νέα προειδοποίηση ακυρώνεται αυτόματα στις 20 Μαρτίου 2027.

Τέλος, στο ίδιο μήνυμα γίνεται σαφές ότι παραμένει σε ισχύ η προηγούμενη ελληνική ναυτική προειδοποίηση NAVWARN HA15-1411/26, ενώ η νέα προειδοποίηση NAVWARN 1441/26 προβλέπεται να ακυρωθεί αυτομάτως στις 20 Μαρτίου 2027.