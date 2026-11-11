Χίος: Υψώθηκε η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 114η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με μια εντυπωσιακή ελληνική σημαία 150 τετραγωνικών μέτρων τιμήθηκε στο λιμάνι της Χίου η 114η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού από τον οθωμανικό ζυγό στις 11 Νοεμβρίου 1912. Η έπαρση πραγματοποιήθηκε στον νότιο λιμενοβραχίονα με πομπή σπουδαστών της ΑΕΝ, εμβατήρια της Φιλαρμονικής και τιμές από άγημα της 96 ΑΔΤΕ. Τη σημαία προσέφερε ως δωρεά ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος, σε μια εκδήλωση που αποτελεί πλέον καθιερωμένη παράδοση πριν από τις εθνικές επετείους.

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Χίος
Πηγή φωτογραφίας: chiosphotos.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με μια εντυπωσιακή ελληνική σημαία, συνολικού εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων, τιμήθηκε στο λιμάνι της Χίου η 114η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού από τον οθωμανικό ζυγό.
  • Η έπαρση πραγματοποιήθηκε στον νότιο λιμενοβραχίονα με πομπή σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και τιμητικού αγήματος της 96 ΑΔΤΕ.
  • Τη σημαία προσέφερε ως δωρεά ο Μητροπολίτης Χίου, Μάρκος, ο οποίος δήλωσε: «Αυτό είναι το Ιερό πανί που όταν περνάει μπροστά μας, υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταράει η καρδιά μας».

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Με μια εντυπωσιακή ελληνική σημαία, συνολικού εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων, τιμήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/11) στο λιμάνι της Χίου η 114η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού από τον οθωμανικό ζυγό, στις 11 Νοεμβρίου 1912.

Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε στον νότιο λιμενοβραχίονα, όπου μεταφέρθηκε με πομπή σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών. Την πομπή συνόδευαν τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, ενώ στρατιωτικό άγημα της 96ης Ανώτατης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (96 ΑΔΤΕ) απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές.

Πηγή φωτογραφίας: chiosphotos.gr
Πηγή φωτογραφίας: chiosphotos.gr

Τη μεγάλη ελληνική σημαία προσέφερε ως δωρεά ο Μητροπολίτης Χίου, Μάρκος, ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον συμβολισμό της ελληνικής σημαίας.

«Αυτό είναι το Ιερό πανί που όταν περνάει μπροστά μας, υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταράει η καρδιά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η έπαρση της μεγάλης σημαίας στο λιμάνι της Χίου αποτελεί τα τελευταία χρόνια καθιερωμένη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται παραμονές των εθνικών επετείων.

Πηγή φωτογραφίας: alithia.gr

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η μεγάλη ελληνική σημαία είχε υψωθεί ξανά με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, παρά την έντονη βροχόπτωση που επικρατούσε εκείνη την ημέρα στο νησί.

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