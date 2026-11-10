Μεγάλη πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση του ΚΚΕ στο Πολυτεχνείο: «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό»

«Τραγουδάμε για να τιμήσουμε τους αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης, για να πορευτούμε προς το μέλλον!».

Αυτό είναι ένα από τα μηνύματα της μεγάλης πολιτικής-πολιτιστικής εκδήλωσης της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ με τίτλο «Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό» που διοργανώθηκε στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου το βράδυ της Τρίτης. Παρευρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι με τη μεγάλη συναυλία της ΚΟ Αττικής, «απαντάμε σε όσους θέλουν να θαφτούν η μνήμη του Νοέμβρη και ο ηρωικός ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, τα διαχρονικά μηνύματα και η συνέχεια του αγώνα για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και καταπίεση. Και έτσι θα απαντήσει ο λαός και η νεολαία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη μαζική συμμετοχή του σε όλο τον τριήμερο εορτασμό που ξεκινάει την Κυριακή, και με κορύφωση τη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση προς την αμερικάνικη πρεσβεία!».

Όπως ανέφερε «θα ξανακουστούν εδώ στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα στην αντιδικτατορική πάλη, τραγούδια που μέχρι σήμερα συνοδεύουν τους αγώνες μας. Τραγούδια για όσους δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό».

«Σιγοτραγουδώντας όλοι μαζί δεν θα αποτίσουμε απλά φόρο τιμής στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, αρκετοί εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ.

Αλλά θα δώσουμε και την υπόσχεση ότι στις μεγάλες θύελλες που έρχονται, στα μεγάλα γεγονότα που είναι μπροστά μας, θα κάνουμε κι εμείς το καθήκον μας, για την ανατροπή του καπιταλισμού που σαπίζει και γεννά πολέμους και φτώχεια, θα τα καταφέρουμε για την τελική νίκη του λαού μας, για τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό», πρόσθεσε ο Ν. Αμπατιέλος.

«Αλλωστε, σήμερα εδώ συναντιόμαστε ξανά όσοι τις προηγούμενες μέρες βρεθήκαμε στους δρόμους του αγώνα», σημείωσε και αναφέρθηκε στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, στην ιστορική απεργία των λιμενεργατών και την κοινή μέρα δράσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτώβρη σε 113 λιμάνια όλου του κόσμου, και στις 5 ηπείρους με σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Αναφέρθηκε ακόμα στους αγώνες των λαών της Ευρώπης, των εκατομμυρίων διαδηλωτών στην Γαλλία και αλλού, αλλά και στην δυσαρέσκεια εκατομμυρίων εργαζομένων, νεολαίας και μεταναστών στις ΗΠΑ, σημειώνοντας «μόνο που αυτή η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια δεν βρίσκει πραγματική διέξοδο στο δίπολο Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων. Γιατί μπορεί να αλλάζουν οι ένοικοι στο Κογκρέσο, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζουν αυτοί που κρατούν τα κλειδιά: Τα μεγάλα μονοπώλια, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα».

«Η λύση λοιπόν είναι μόνο στους αγώνες του λαού, να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, με ένα αναγεννημένο κομμουνιστικό κίνημα παντού!», υπογράμμισε ο Ν. Αμπατιέλος.

«Τέτοιες ελπιδοφόρες αγωνιστικές διεργασίες πυκνώνουν και στη χώρα μας, φανερώνοντας νέες δυνατότητες για μαζικοποίηση των συλλογικών αγώνων της νεολαίας και των εργαζομένων.

Για να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση, να δυναμώσει ο αγώνας των μαθητικών συμβουλίων, των φοιτητικών συλλόγων. Κυρίως, για να ενισχυθεί ο αντικαπιταλιστικός προσανατολισμός του εργατικού κινήματος.

Κόντρα στην πολιτική που σέρνει τους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση στον πολεμικό όλεθρο» είπε προσθέτοντας «απέναντι σε όσους ξαναβγάζουν τους φασίστες αυτές τις μέρες από τις τρύπες τους, για να στοχεύουν ακριβώς πρωτοπόρους αγωνιστές. Το σύστημα τους ξαμολάει για να συμπληρώσουν με την παρακρατική δράση τους την “επίσημη” κρατική καταστολή».

Ο Ν. Αμπατιέλος τόνισε ότι η απεργία στις 25 Νοέμβρη είναι σημαντικός σταθμός στην εργατική-λαϊκή πάλη «γιατί για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο».

«Τα μηνύματα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα και έχουν σύγχρονο περιεχόμενο στις σημερινές εξελίξεις», σημείωσε και αναφέρθηκε στην «ανεπίστρεπτη τροχιά κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που σέρνει την ανθρωπότητα με μαθηματική ακρίβεια σε μια νέα γενικευμένη πολεμική σύγκρουση» καθώς και στην στροφή στην πολεμική οικονομία και πολεμική προετοιμασία σε όλο τον κόσμο.

«Δηλώσεις όπως αυτή του υπουργού Εξωτερικών, που θέτει ως κριτή και εγγυητή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας …ένα μονοπώλιο, αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος γίνεται για τα συμφέροντα των καπιταλιστών, ότι ο λαός στέκεται μόνος του και δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς», είπε, ακόμα, ο Ν. Αμπατιέλος.

«Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός, γιατί και τούτες τις ώρες βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί και παζάρια των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, με βάση την ισχύ των όπλων και τις λυκοφιλίες του κεφαλαίου, για business που υπηρετούν τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων και όχι τις λαϊκές ανάγκες, όπως π.χ. με το καλώδιο αυτές τις μέρες», είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι «ελπίδα και διέξοδος για τον λαό είναι να μετρηθούν βήματα στη συγκρότηση ενός μεγάλου, πανελλαδικού κινήματος που θα αμφισβητήσει τις επιλογές τους, την κυρίαρχη πολιτική, μέχρι και την ίδια την εξουσία του κεφαλαίου στη χώρα μας».

«Από αυτόν τον βούρκο μπορούμε να βγούμε – και θα βγούμε – οικοδομώντας στην Ελλάδα μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με τις λαϊκές ανάγκες στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης, με μια πραγματική εργατική – λαϊκή εξουσία και δημοκρατία, που σε τίποτα δεν θα θυμίζει τη σημερινή σαπίλα και διαφθορά που αναβλύζει το αστικό πολιτικό σύστημα», είπε και επισήμανε:

«Τέτοιο Πρόγραμμα έχει το ΚΚΕ, γι’ αυτήν την προοπτική δουλεύει από σήμερα. Γι’ αυτό και αποτελεί τον νου, την καρδιά και τον οργανωτή κάθε λαϊκής διεκδίκησης, αλλά και τον πραγματικό αντίπαλο, το αντίπαλο δέος κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης».

«Για όλα αυτά θα διαδηλώσουμε δεκάδες χιλιάδες και στην αντιιμπεριαλιστική πορεία στις 17 Νοέμβρη, με ραντεβού στις 5 στη συμβολή Σταδίου και Γεωργίου Σταύρου», σημείωσε, τέλος, ο Ν. Αμπατιέλος.

Μετά τον χαιρετισμό του Ν. Αμπατιέλου, ξεκίνησε η μεγάλη συναυλία, με συμμετοχή των: Νατάσσας Μποφίλιου, Ηλία Βαμβακούση, Βασίλη Προδρόμου, Μιχάλη Ατσάλης, Γιάννη Δάφνου.

Νωρίτερα, η Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ έφτασε με πορεία και συνθήματα στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, ξεκινώντας από την Νομική, εκεί που στις αρχές του 1973 έγινε η ιστορική εξέγερση των φοιτητών και άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη και τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τον Νοέμβρη.