Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο

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Δύο άτομα συνελήφθησαν καθώς φέρονται να εμπλέκονται στη διάρρηξη του κοσμηματοπωλείου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Ναύπακτο.

Τα δύο άτομα, τα οποία είναι Ρομά, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή του Κερατσινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν τον ρόλο της διοχέτευσης των κλοπιμαίων στην αγορά.

Η αστυνομία φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τα άτομα που πραγματοποίησαν τη διάρρηξη ήταν τρία, όπως προκύπτει και από το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες δείχνουν προς το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στην υπόθεση περισσότερα άτομα.

Το χρονικό της κινηματογραφικής διάρρηξης

Η διάρρηξη συνέβη περίπου στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν οι τρεις δράστες, φορώντας full face μάσκες, κουκούλες και γάντια, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας με ειδικό κόφτη, έσπασαν με έναν πυροσβεστήρα την κλειδαριά και εισέβαλαν στο κατάστημα. Ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου δεν λειτούργησε, ενώ δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας.

Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, άρπαξαν όσες περισσότερες προθήκες με κοσμήματα μπορούσαν, έβαλαν τα κλοπιμαία μέσα σε μαύρες σακούλες και διέφυγαν με ένα λευκό αυτοκίνητο. Η αξία των κοσμημάτων που αφαίρεσαν, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο, στο Αντίρριο.

Στο σημείο της διάρρηξης έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλεξαν στοιχεία σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των διαρρηκτών. Στο πλαίσιο της έρευνας, λαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις και ελέγχονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησαν οι τρεις «ποντικοί» τόσο για να προσεγγίσουν το κατάστημα όσο και για να διαφύγουν.