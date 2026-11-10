Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο

Στη σύλληψη δύο ατόμων στο Κερατσίνι προχώρησε η αστυνομία για εμπλοκή στη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο, από όπου αφαιρέθηκαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ. Οι τρεις δράστες εισέβαλαν στον χώρο σε μόλις τρία λεπτά και διέφυγαν με όχημα που εντοπίστηκε λίγο αργότερα καμένο στο Αντίρριο. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση περισσότερων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση

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Κοινωνία

διάρρηξη Ναύπακτος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή του Κερατσινίου, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο έχοντας τον ρόλο της διοχέτευσης των κλοπιμαίων.
  • Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 60.000 ευρώ και διέφυγαν με όχημα που λίγο αργότερα βρέθηκε καμένο στο Αντίρριο.
  • Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων.

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Δύο άτομα συνελήφθησαν καθώς φέρονται να εμπλέκονται στη διάρρηξη του κοσμηματοπωλείου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Ναύπακτο.

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Τα δύο άτομα, τα οποία είναι Ρομά, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην περιοχή του Κερατσινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να είχαν τον ρόλο της διοχέτευσης των κλοπιμαίων στην αγορά.

Η αστυνομία φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Τα άτομα που πραγματοποίησαν τη διάρρηξη ήταν τρία, όπως προκύπτει και από το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας. Ωστόσο, οι αστυνομικές έρευνες δείχνουν προς το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στην υπόθεση περισσότερα άτομα.

Το χρονικό της κινηματογραφικής διάρρηξης

Η διάρρηξη συνέβη περίπου στις 3:55 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν οι τρεις δράστες, φορώντας full face μάσκες, κουκούλες και γάντια, έκοψαν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας με ειδικό κόφτη, έσπασαν με έναν πυροσβεστήρα την κλειδαριά και εισέβαλαν στο κατάστημα. Ο συναγερμός του κοσμηματοπωλείου δεν λειτούργησε, ενώ δεν υπήρχε κάμερα ασφαλείας.

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Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, άρπαξαν όσες περισσότερες προθήκες με κοσμήματα μπορούσαν, έβαλαν τα κλοπιμαία μέσα σε μαύρες σακούλες και διέφυγαν με ένα λευκό αυτοκίνητο. Η αξία των κοσμημάτων που αφαίρεσαν, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 60.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, το όχημα των δραστών βρέθηκε καμένο, στο Αντίρριο.

Στο σημείο της διάρρηξης έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλεξαν στοιχεία σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη των διαρρηκτών. Στο πλαίσιο της έρευνας, λαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις και ελέγχονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ώστε να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησαν οι τρεις «ποντικοί» τόσο για να προσεγγίσουν το κατάστημα όσο και για να διαφύγουν.

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