Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την Πρέβεζα: Η χώρα έχει βυθιστεί στη διαφθορά, στην παρακμή, στη διαπλοκή και στο ρουσφέτι

Για απατηλές υποσχέσεις προς τον ελληνικό λαό, πριν από 7 χρόνια, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διήμερη περιοδεία του στην Ήπειρο με ομιλία σε συγκέντρωση φίλων και οπαδών του κόμματος του απόψε στην Πρέβεζα.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, οι βασικές του υποσχέσεις για καλύτερες δουλειές και περισσότερη ασφάλεια, πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Το χειρότερο, συνέχισε, είναι ότι έχει βυθιστεί η χώρα στη διαφθορά, στην παρακμή, στη διαπλοκή, στο ρουσφέτι στις πελατειακές σχέσεις. Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας έκανε αναφορά και στις πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για να τονίσει μεταξύ άλλων, πως το «2018, έπειτα από μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και κόπους, και τη δική μας έντιμη και ορθολογική κυβερνητική διαχείριση, καταφέραμε να βγάλουμε αυτόν τον τόπο από τη σκληρή επιτροπεία και από τη χρεοκοπία που άλλοι τον είχαν βυθίσει… Όταν όμως βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, τότε ο κύριος Μητσοτάκης έπεισε τον ελληνικό λαό πως αυτοί που τη χρεοκόπησαν θα τα κατάφερναν καλύτερα από εμάς που τη βγάλαμε…».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. υπογράμμισε, πως «εντιμότητα είναι και τρόπος διακυβέρνησης», και μίλησε για το σχέδιο του κόμματος του.

«Έχουμε το δικό μας σχέδιο για την επόμενη μέρα και ένα σχέδιο βαθιά μελετημένο που μπορεί να κρατήσει όρθια τη χώρα σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Κι αυτό το σχέδιο για την επόμενη μέρα έχει τρεις φράσεις. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιώματα, να ζούμε καλύτερα. Και τι σημαίνει να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιώματα, να ζούμε καλύτερα; Σημαίνει, πάνω απ’ όλα, καλύτεροι μισθοί, δεν γίνεται οι μισθωτοί σήμερα να πληρώνουν μονάχα φόρους και να μη βρίσκουν αντίκρισμα στον πλούτο που δημιουργούν. Γι’ αυτό και είπαμε ότι πρέπει να υπάρξουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, να προστατευθούν οι εργασιακές σχέσεις, να ανέβει ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, διότι οι μισθωτοί, πρέπει να στηριχθούν στον τόπο μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, πως ο τόπος έχει ανάγκη από ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, που θα δώσει τη δυνατότητα στην περιφέρεια να σταθεί στα πόδια της, που θα έχει σαν βασικό άξονα την αποκέντρωση, με την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη μεταποίηση, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, έτεινε χέρι συνεργασίας στον προοδευτικό χώρο. Συγκεκριμένα είπε: «.. η ΕΛ.Α.Σ. δεν δημιουργήθηκε για να διχάσει τον προοδευτικό χώρο, δημιουργήθηκε για να ενώσει τον προοδευτικό χώρο. Για μας αντίπαλος, δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όσο κι αν μας πολεμάνε, όσο κι αν πολλές φορές δίνουν την εντύπωση, ότι βασικός τους στόχος είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο, μετά τις εκλογές, να απλώσουμε το χέρι σε όλους και να κυβερνήσουμε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί, να βγάλουμε τον τόπο από την ακρίβεια και τη διαφθορά…».