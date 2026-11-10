Παπασταύρου για τον απόπλου του «Abeille Marengo»: «Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου»

«Το Abeille Marengo μόλις απέπλευσε με άδεια ΝΑVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου λίγο μετά τις 18.20 το απόγευμα της Τρίτης.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και γιατί όχι να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ. Προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση χωρίς ζητωκραυγές για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου» πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.