Το σόι σου: Οι Τριαντάφυλλοι γίνονται άνω κάτω με μια επίσκεψη από το εξωτερικό

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Ο πολύ ‘επιτυχημένος’ Αριστομένης καταφθάνει εξ Αμερικής και οι Τριαντάφυλλοι γίνονται άνω κάτω στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο παραλίγο βαφτισιμιός της Αλεξάνδρας που ζει στη Νέα Υόρκη επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και η είδηση του ερχομού του προκαλεί αμέσως αναστάτωση στην οικογένεια Τριανταφύλλου, καθώς η Αλεξάνδρα αγχώνεται για να οργανώσει την τέλεια υποδοχή του.

Πράγματι, ο Αριστομένης φτάνει στο σπίτι και, άθελά του, δημιουργεί έναν άτυπο «ανταγωνισμό» γύρω από την τέλεια ζωή που δημιούργησε μένοντας στο εξωτερικό.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται και τότε το πραγματικό μπέρδεμα ξεκινάει.

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