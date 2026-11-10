Πειραιάς: Κρατούμενος απέδρασε από το Αστυνομικό Τμήμα φορώντας χειροπέδες – Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

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Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει ενώ φορούσε χειροπέδες, κατά την επιστροφή του στο αστυνομικό τμήμα από τα δικαστήρια, όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο κρατούμενος είχε συλληφθεί για αρπαγές αλυσίδων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατάφερε να διαφύγει.

 

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