Απελάθηκε 27χρονος από το Μπανγκλαντές που καλούσε μετανάστες να έρθουν παράνομα στο Ναύπλιο – Πλεύρης: «Όποιος παρανομεί, φεύγει»

Την απέλαση ενός 27χρονου υπηκόου Μπανγκλαντές, ο οποίος είχε προκαλέσει αντιδράσεις με βίντεο που δημοσίευσε το περασμένο καλοκαίρι για την παράνομη παραμονή μεταναστών στο Ναύπλιο, γνωστοποίησε ο Θάνος Πλεύρης.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, την Τρίτη (10/11), ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε ότι ο άνδρας απελάθηκε με ειδική πτήση, στην οποία επέβαιναν 50 μετανάστες από το Μπανγκλαντές και το Πακιστάν.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις νομικές ενέργειες «Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης», υποστηρίζοντας ότι επιχειρήθηκε να παραταθεί η παραμονή του 27χρονου στην Ελλάδα μέσω διαδοχικών αιτήσεων ασύλου.

Ο Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες αιτήσεις καταχρηστικές, ενώ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Όποιος παρανομεί απελαύνεται. Με δυσκολία με καθυστερήσεις ναι, αλλά τελικά φεύγει».

Δείτε την ανάρτηση:

Το βίντεο που προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τις Αρχές τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο 27χρονος δημοσίευσε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος σε συμπατριώτες του.

Σε αυτό, καλούσε μετανάστες να μεταβούν στο Ναύπλιο, ακόμη και αν δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα παραμονής, υποστηρίζοντας ότι στην περιοχή υπήρχαν ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, εμφανιζόταν να διαβεβαιώνει ότι οι αλλοδαποί δεν θα αντιμετώπιζαν αστυνομικούς ελέγχους, ακόμη και αν παρέμεναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το περιεχόμενο της ανάρτησης προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί τότε, η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε τον 27χρονο και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του, ενώ ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών για την ανάκληση της άδειας διαμονής του. Στις 26 Ιουνίου έγινε γνωστό ότι η άδεια είχε ανακληθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση της απομάκρυνσής του από τη χώρα.

Απορρίφθηκε και τρίτο αίτημα ασύλου

Η απέλαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από διαδοχικές διαδικασίες που αφορούσαν το καθεστώς παραμονής του 27χρονου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για την υπόθεση, είχε προηγηθεί η απόρριψη και τρίτου αιτήματος διεθνούς προστασίας που είχε καταθέσει.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε νομική εκπροσώπηση μέσω Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, με δύο δικηγόρους να αναλαμβάνουν ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παραμονής του στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής παρέμβασης του υπουργού, ο οποίος συνέδεσε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της απέλασης με τα διαδοχικά αιτήματα ασύλου. Η απόρριψη των αιτήσεων από τις αρμόδιες Αρχές επέτρεψε τελικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απομάκρυνσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.