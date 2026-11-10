Βάσω Λασκαράκη: «Όσο και να μεγαλώνεις, όσο και να αλλάζεις…» – Η ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

Σημαντική είναι η σημερινή (10/11) ημέρα για την Βάσω Λασκαράκη, καθώς η κόρη της έχει τα γενέθλιά της. Η ευτυχισμένη μητέρα έκανε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, προκειμένου να στείλει και δημόσια τις ευχές της στο παιδί της.

Η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε μαζί με την 13 ετών πλέον κόρη της. Το παιδί της ηθοποιού στο στιγμιότυπο είναι σε μικρότερη ηλικία και παίζει χαρούμενο με τη μητέρα του.

«Όσο και να μεγαλώνεις, όσο και να αλλάζεις αυτό το γέλιο σου παραμένει ίδιο κι απαράλλαχτο και με τρελαίνει. Σου εύχομαι έτσι να γελάς πάντα σε όλη σου την ζωή αγάπη μου….

Χρόνια σου πολλά, καλά, όμορφα και πάντα ευτυχισμένα», ανέφερε η Βάσω Λασκαράκη, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία.