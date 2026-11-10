Άννα Βίσση: Μπήκε στο στούντιο – Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Έτοιμη για να κάνει το επόμενο μουσικό της βήμα φαίνεται πως είναι η Άννα Βίσση. Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε στο Instagram μία ασπρόμαυρη φωτογραφία από στούντιο ηχογράφησης, όπου διακρίνεται με ακουστικά και μικρόφωνο.

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Άννα Βίσση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έτοιμη για να κάνει το επόμενο μουσικό της βήμα φαίνεται πως είναι η Άννα Βίσση, καθώς μοιράστηκε ένα νέο στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.
  • Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που κοινοποίησε, η ερμηνεύτρια βρίσκεται σε κάποιο στούντιο, φορώντας ακουστικά και έχοντας μπροστά της ένα μικρόφωνο.
  • Στη σχετική ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «After hours…».
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Έτοιμη για να κάνει το επόμενο μουσικό της βήμα φαίνεται πως είναι η Άννα Βίσση. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, πριν από λίγες ώρες έκανε πολλούς από τους θαυμαστές της χαρούμενους, με μία φωτογραφία της που έδωσε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση, που τον περασμένο Σεπτέμβριο αποθεώθηκε στην ιστορική πλέον συναυλία που έδωσε στο ΟΑΚΑ, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της ένα στιγμιότυπό της, σε story που πραγματοποίησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, στον οποίο την ακολουθούν πάνω από 460 χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία που η ερμηνεύτρια κοινοποίησε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκεται σε κάποιο στούντιο, φορώντας ακουστικά και έχοντας μπροστά της ένα μικρόφωνο.

Η Άννα Βίσση, έχει γράψει στην ανάρτησή της: «After hours…».

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