Η Σινδόνη του Τορίνο αποκαλύπτει τα μυστικά της: Τι μαρτυρά το DNA που κρύβει εδώ και αιώνες

Για αιώνες, η Σινδόνη του Τορίνου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αμφιλεγόμενα αινίγματα της ανθρωπότητας. Το αρχαίο αυτό λινό ύφασμα, που φέρει το αχνό αποτύπωμα ενός σταυρωμένου άνδρα και το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι είναι το σάβανο του Ιησού Χριστού, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονων θεολογικών και επιστημονικών συζητήσεων. Σήμερα, η επιστήμη έρχεται να δώσει μια εντελώς νέα διάσταση στο μυστήριο, όχι μέσα από θεωρίες, αλλά μέσα από τα ίδια τα «τυφλά» αποτυπώματα της ζωής: το DNA.

Επιστήμονες ανακάλυψαν μια αξιοσημείωτη συλλογή DNA κρυμμένη μέσα στη Σινδόνη του Τορίνου, αποκαλύπτοντας μια απροσδόκητα περίπλοκη βιολογική ιστορία πίσω από ένα από τα πιο μυστηριώδη και αμφιλεγόμενα θρησκευτικά κειμήλια του κόσμου. Τα γενετικά στοιχεία περιλαμβάνουν ίχνη από ανθρώπους, βακτήρια, μύκητες, φυτά, ζώα, ακόμη και μεσογειακό κόκκινο κοράλλι, προσφέροντας νέα στοιχεία για τα περιβάλλοντα και τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με το διάσημο ύφασμα στο πέρασμα των αιώνων.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports, χρησιμοποίησε προηγμένη τεχνολογία αλληλούχισης DNA για να εξετάσει δείγματα που συλλέχθηκαν από τη Σινδόνη το 1978. Για πρώτη φορά, οι ερευνητές εφάρμοσαν μια εξελιγμένη τεχνική (αυστηρή μεταγονιδιωματική αλληλούχιση επόμενης γενιάς χωρίς τη χρήση PCR) σε αυτά τα επίσημα συλλεχθέντα δείγματα, γεγονός που τους επέτρεψε να ταυτοποιήσουν το γενετικό υλικό που είχε διατηρηθεί μέσα στις ίνες του λινού υφάσματος με πρωτόγνωρη λεπτομέρεια.

Αντίθετα με τις παραδοσιακές εξετάσεις DNA, οι οποίες συχνά επικεντρώνονται στο γενετικό υλικό ενός μόνο οργανισμού, η μεταγονιδιωματική αλληλούχιση μπορεί να ανιχνεύσει DNA από πολλά διαφορετικά είδη μέσα στο ίδιο δείγμα. Αυτό την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μελέτη ιστορικών αντικειμένων που έχουν υποστεί χειρισμό, έχουν αποθηκευτεί και έχουν εκτεθεί σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα για μεγάλες χρονικές περιόδους.Εξετάζοντας αυτό το γενετικό υλικό, η διεθνής ερευνητική ομάδα συνέθεσε αυτό που περιγράφει ως την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι σήμερα για τα βιολογικά ίχνη που συσσωρεύτηκαν στη Σινδόνη καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

Ανθρώπινο DNA και ένας «αόρατος» κόσμος μικροοργανισμών

Ανάμεσα στις ανακαλύψεις υπήρχαν πολλαπλές γενεαλογικές γραμμές μιτοχονδριακού DNA, γεγονός που υποδηλώνει ότι στο ύφασμα έχει συσσωρευτεί γενετικό υλικό από διαφορετικούς ανθρώπινους πληθυσμούς. Το μιτοχονδριακό DNA είναι ένα μικρό τμήμα του γενετικού μας υλικού που κληρονομείται μέσω της μητρικής γραμμής, καθιστώντας το ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μελέτη της καταγωγής και της ιστορίας των πληθυσμών.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν επίσης ένα απροσδόκητα ποικιλόμορφο μικροβίωμα -δηλαδή τη συλλογή μικροσκοπικών οργανισμών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή αντικείμενο. Αυτό περιλάμβανε βακτήρια που απαντώνται συνήθως στο ανθρώπινο δέρμα, διάφορους μύκητες και μικροοργανισμούς προσαρμοσμένους να ζουν σε αλμυρά περιβάλλοντα. Ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς ανήκουν σε μια ομάδα γνωστή ως αρχαία (archaea), τα οποία είναι μονοκύτταροι μικροοργανισμοί που διαφέρουν από τα βακτήρια.

Συγκεκριμένα αρχαία μπορούν να ευδοκιμήσουν σε εξαιρετικά αλμυρές συνθήκες, τις οποίες πολλές άλλες μορφές ζωής θα δυσκολεύονταν να ανεχθούν. Συνολικά, τα ευρήματα αυτά αποκαλύπτουν ότι η Σινδόνη φέρει ένα περίπλοκο βιολογικό αρχείο, το οποίο διαμορφώθηκε από την επαναλαμβανόμενη ανθρώπινη επαφή και την έκθεση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

DNA από φυτά, ζώα και μεσογειακά κοράλλια

Οι ανακαλύψεις επεκτάθηκαν πολύ πέρα από το ανθρώπινο DNA και τους μικροοργανισμούς. Οι επιστήμονες ανίχνευσαν επίσης γενετικά ίχνη από πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων, προσθέτοντας ακόμα ένα επίπεδο στη βιολογική ιστορία της Σινδόνης.

Το DNA των φυτών περιλάμβανε καλλιεργούμενο σιτάρι, καρότα, καλαμπόκι, μπανάνες και φιστίκια. Επίσης, παρόν ήταν γενετικό υλικό από κατοικίδια και εκτρεφόμενα ζώα, συμπεριλαμβανομένων βοοειδών, χοίρων, κοτόπουλων, σκύλων και γατών.

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο εύρημα ήταν το DNA που σχετίζεται με το μεσογειακό κόκκινο κοράλλι. Η μεγάλη ποικιλία βιολογικού υλικού υποδηλώνει ότι το ύφασμα έχει έρθει σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα ζωντανών οργανισμών και περιβαλλοντικών επιδράσεων.

Αυτά τα γενετικά ίχνη ενδέχεται να αντανακλούν τη μακρά ιστορία του χειρισμού, της αποθήκευσης και της μετακίνησής του μέσα από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η παρουσία DNA από ένα συγκεκριμένο είδος δεν προσδιορίζει το πότε το υλικό αυτό έφτασε στο ύφασμα.

Ορισμένα ίχνη θα μπορούσαν να έχουν συσσωρευτεί σχετικά πρόσφατα, ενώ άλλα ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν πολύ παλαιότερες αλληλεπιδράσεις. Αυτό καθιστά τα ευρήματα πολύτιμα για την ανασύνθεση της περιβαλλοντικής ιστορίας της Σινδόνης, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη δυσκολία ερμηνείας του DNA που ανακτήθηκε από ένα αντικείμενο το οποίο παραμένει εκτεθειμένο στην ανθρώπινη δραστηριότητα εδώ και αιώνες.

Μπορεί το DNA να λύσει το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνου;

Παρά την αξιοσημείωτη ποικιλομορφία του γενετικού υλικού, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματά τους δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ηλικία ή την αυθεντικότητα της Σινδόνης. Η Σινδόνη του Τορίνου είναι ένα λινό ύφασμα που φέρει το αχνό αποτύπωμα μιας ανθρώπινης φιγούρας και έχει συνδεθεί εδώ και καιρό από ορισμένους πιστούς με την ταφή του Ιησού.

Οι καταβολές του αποτελούν αντικείμενο συζήτησης για γενιές, καθιστώντας το ένα από τα πιο εκτενώς ερευνημένα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια στον κόσμο. Επειδή το ύφασμα έχει υποστεί χειρισμούς και έχει εκτεθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, το DNA του αντιπροσωπεύει ένα μείγμα βιολογικού υλικού που συσσωρεύτηκε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Αυτό καθιστά αδύνατο τον αξιόπιστο διαχωρισμό τυχόν αρχικού DNA που θα μπορούσε να σχετίζεται με το ύφασμα από τα πολυάριθμα γενετικά ίχνη που εναποτέθηκαν μεταγενέστερα. Αντίθετα, η έρευνα καταδεικνύει πώς η σύγχρονη δικαστική γονιδιωματική και η πρωτεομική μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες που οι παραδοσιακές μέθοδοι ενδέχεται να παραλείψουν.

Η δικαστική γονιδιωματική χρησιμοποιεί γενετικά στοιχεία για τη διερεύνηση βιολογικών προελεύσεων και αλληλεπιδράσεων, ενώ η πρωτεομική εξετάζει πρωτεΐνες, οι οποίες μπορούν επίσης να διατηρήσουν πολύτιμα στοιχεία για τα βιολογικά υλικά. Μαζί, αυτές οι προσεγγίσεις προσφέρουν ισχυρούς νέους τρόπους για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο τα ιστορικά αντικείμενα έχουν διατηρηθεί, έχουν υποστεί χειρισμό και έχουν εκτεθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η σύγχρονη τεχνολογία DNA αποκαλύπτει νέα ιστορικά στοιχεία

Η καθηγήτρια Νοέμι Προκόπιο (Noemi Procopio), καθηγήτρια Ιατροδικαστικής/Εγκληματολογικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασιρ (University of Lancashire), συμμετείχε στη διεθνή ερευνητική συνεργασία. Η ίδια υπογράμμισε ότι οι πρόοδοι στην ιατροδικαστική τεχνολογία καθιστούν πλέον δυνατή την ανάκτηση πληροφοριών από ιστορικά δείγματα που είχαν συλλεχθεί δεκαετίες νωρίτερα.

Η καθηγήτρια Νοέμι Προκόπιο δήλωσε: «Η Σινδόνη του Τορίνου συνεχίζει να γοητεύει τους ιστορικούς, τους επιστήμονες και το κοινό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες αιχμής στο δικαστικό DNA, αποκαλύπτουμε νέες πληροφορίες για τη βιολογική πολυπλοκότητα που διατηρήθηκε μέσα σε δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν σχεδόν πριν από 50 χρόνια. Η Σινδόνη αντιπροσωπεύει ένα πλούσιο αρχείο γενετικών πληροφοριών που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια αιώνων ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και έκθεσης στο περιβάλλον.

Αν και τα στοιχεία του DNA δεν μπορούν να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα σχετικά με την ηλικία ή την αυθεντικότητα του υφάσματος, προσφέρουν πρωτοφανείς γνώσεις για τη βιολογική του ιστορία και αποδεικνύουν πώς η πρόοδος της ιατροδικαστικής επιστήμης μπορεί να ξεκλειδώσει νέες πληροφορίες από ιστορικά κειμήλια».