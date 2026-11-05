Επιστήμονες του MIT ανατρέπουν έναν κανόνα 20 ετών και αποκαλύπτουν πρωτόγνωρες κρυσταλλικές δομές

Εδώ και δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο μικροσκοπικά σωματίδια ενώνονται μεταξύ τους, προκειμένου να δημιουργήσουν προηγμένα υλικά. Τώρα, ερευνητές του MIT και οι συνεργάτες τους ανακάλυψαν ότι η εφαρμογή μιας προσέγγισης ακριβώς αντίθετης από εκείνη που θεωρούνταν μέχρι σήμερα απαραίτητη μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Αντί να χρησιμοποιήσουν άκαμπτους μοριακούς συνδέσμους, ώστε να συγκρατούν τα νανοσωματίδια σε προκαθορισμένες διατάξεις, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε εξαιρετικά εύκαμπτους συνδέσμους, οι οποίοι μπορούν να κάμπτονται και να προσαρμόζονται καθώς τα σωματίδια ενώνονται μεταξύ τους.

Αυτή η απρόσμενη προσέγγιση προσφέρει στους επιστήμονες έναν νέο τρόπο να ελέγχουν την αυτοοργάνωση των νανοσωματιδίων, επιτρέποντάς τους να δημιουργούν κρυσταλλικές δομές που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ μέχρι σήμερα.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην υπέρβαση ενός σημαντικού εμποδίου στην επιστήμη των υλικών, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη δημιουργία ουσιών με ιδιότητες που θα μπορούν να σχεδιάζονται και να προσαρμόζονται με μεγάλη ακρίβεια. Οι πιθανές εφαρμογές περιλαμβάνουν τους τομείς των ηλεκτρονικών, της ιατρικής, των ενεργειακών τεχνολογιών, της γεωργίας και της χημικής βιομηχανίας.

Τα ευρήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε επιστημονική μελέτη που πρόκειται να δημοσιευθεί στο περιοδικό Nature Materials, καταδεικνύουν ότι η ευκαμψία και το ηλεκτρικό φορτίο των μοριακών συνδέσμων μπορούν να καθορίσουν τις κρυσταλλικές δομές που σχηματίζουν τα νανοσωματίδια.

Ερευνητές του MIT ανατρέπουν 20 χρόνια επιστημονικών αντιλήψεων στην επιστήμη των υλικών

«Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται για τα υπερπλέγματα νανοσωματιδίων, επειδή προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας υλικών με σχεδιασμένες ιδιότητες, στα οποία μπορούμε να ελέγχουμε σε μεγαλύτερο βαθμό τα είδη των δομών που σχηματίζονται», εξηγεί ο Rob Macfarlane, καθηγητής Μεταλλουργίας Richard P. Simmons (1953) στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του MIT.

«Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση στη συναρμολόγηση νανοσωματιδίων, η οποία δεν είχε διερευνηθεί μέχρι σήμερα. Είναι συναρπαστικό να διαθέτουμε ένα νέο εργαλείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Για 20 χρόνια, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι οι μοριακοί σύνδεσμοι έπρεπε να είναι άκαμπτοι και ότι οποιαδήποτε απόκλιση από αυτή την αρχή θα οδηγούσε σε αποτυχία της διαδικασίας συναρμολόγησης. Εμείς αποδείξαμε ότι, αν κινηθούμε στο ακριβώς αντίθετο άκρο, μπορούμε να έχουμε εξίσου επιτυχημένα αποτελέσματα».

Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν επίσης ο υποψήφιος διδάκτορας του MIT Nicholas Sbalbi, ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ Stephen Kronenberger, η προπτυχιακή φοιτήτρια του MIT Hana Shinzawa, ο Matthew Ye, διδάκτορας του 2026, καθώς και η Arthi Jayaraman, πρώην καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ντέλαγουερ.

Στον πυρήνα της ανακάλυψης βρίσκεται μια θεμελιώδης αρχή της επιστήμης των υλικών: Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένα τα μικρότερα δομικά συστατικά ενός υλικού καθορίζει τη συμπεριφορά και τις ιδιότητές του. «Αυτό σημαίνει ότι, αν γνωρίζουμε ποια είναι τα δομικά συστατικά ενός υλικού και πώς είναι διατεταγμένα, μπορούμε να εξηγήσουμε ποιες ιδιότητες διαθέτει», αναφέρει ο Macfarlane. «Ο έλεγχος αυτής της διάταξης είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε υλικά με νέες ιδιότητες».

Η συγκεκριμένη αρχή έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των νανοσωματιδίων, δηλαδή εξαιρετικά μικροσκοπικών σωματιδίων ύλης, των οποίων το σχήμα, το μέγεθος και οι ιδιότητες μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή.

Ήδη, μεμονωμένα νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες που αφορούν τη στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων, την αποθήκευση ενέργειας, την υπολογιστική τεχνολογία και τους αισθητήρες. Ωστόσο, η μετατροπή αυτών των μικροσκοπικών δομικών μονάδων σε μεγαλύτερα, οργανωμένα υλικά αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Γιατί είναι τόσο δύσκολος ο έλεγχος των νανοσωματιδίων

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια είναι ο έλεγχος του τρόπου με τον οποίο τα νανοσωματίδια συνδέονται μεταξύ τους. Οι επιστήμονες πρέπει να καθορίσουν όχι μόνο με πόσα γειτονικά σωματίδια συνδέεται κάθε νανοσωματίδιο, αλλά και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες σχηματίζονται αυτές οι συνδέσεις. Χωρίς αυτόν τον έλεγχο, τα νανοσωματίδια τείνουν να αυτοοργανώνονται σε πυκνά συμπαγείς διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν την ποικιλία των δομών που μπορούν να δημιουργήσουν οι ερευνητές.

Αυτό, με τη σειρά του, περιορίζει τη δυνατότητά τους να αναπτύξουν υλικά με ασυνήθιστες ή εξειδικευμένες ιδιότητες. Παραδοσιακά, οι ερευνητές έχουν προσεγγίσει το πρόβλημα με δύο τρόπους. Η μία στρατηγική περιλαμβάνει την τροποποίηση του σχήματος των νανοσωματιδίων, ώστε να επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουν μεταξύ τους. Η άλλη βασίζεται στην τροποποίηση συγκεκριμένων περιοχών της επιφάνειάς τους, έτσι ώστε μόνο ορισμένα σημεία να έλκουν τα γειτονικά σωματίδια.

Στην ουσία, οι επιστήμονες προσπαθούν να ελέγξουν τα σημεία στα οποία τα σωματίδια προσκολλώνται μεταξύ τους, όπως ακριβώς θα σχεδίαζαν κομμάτια ενός παζλ που μπορούν να συνδεθούν μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις. Παρότι αυτές οι μέθοδοι μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία χρήσιμων δομών, είναι συχνά περίπλοκες, απαιτούν εξειδικευμένες προσεγγίσεις και είναι δύσκολο να προσαρμοστούν για παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

«Το πρόβλημα και με τις δύο αυτές προσεγγίσεις είναι ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν συνθετικά κατά την παρασκευή των σωματιδίων», εξηγεί ο Macfarlane. «Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τον καθορισμό των σημείων στα οποία τα σωματίδια μπορούν να προσκολληθούν είναι πάντα ειδικά σχεδιασμένες για κάθε περίπτωση: λειτουργούν για ένα συγκεκριμένο υλικό, σε μία συγκεκριμένη κλίμακα μεγέθους και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι χρήσιμες για τη μελέτη του φαινομένου, αλλά δεν προσφέρουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης».

Και οι δύο στρατηγικές βασίζονται επίσης σε μοριακούς συνδέσμους, γνωστούς ως λιγάνδες. Τα μόρια αυτά προσκολλώνται στις επιφάνειες των νανοσωματιδίων και συμβάλλουν στη σύνδεση γειτονικών σωματιδίων μεταξύ τους. Παραδοσιακά, οι ερευνητές προσπαθούσαν να καταστήσουν αυτές τις λιγάνδες άκαμπτες, ώστε οι συνδέσεις να διατηρούνται σε αυστηρά ελεγχόμενες γωνίες.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση μιας επιθυμητής διάταξης, περιορίζονται όμως ταυτόχρονα τα είδη των δομών που μπορούν να σχηματιστούν, καθώς και οι λειτουργίες που μπορούν να επιτελέσουν. Η ερευνητική ομάδα του MIT αποφάσισε να διερευνήσει μια ριζικά διαφορετική δυνατότητα.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη σχετικά με τους εύκαμπτους μοριακούς δεσμούς

Αντί να επιδιώξουν να διατηρούν τους μοριακούς συνδέσμους σε σταθερές θέσεις, οι ερευνητές αναρωτήθηκαν αν θα μπορούσαν να επιτύχουν μια εντελώς νέα μορφή ελέγχου, επιτρέποντάς τους να κάμπτονται σχεδόν χωρίς κανέναν περιορισμό.

«Σκεφτήκαμε: “Ας κάνουμε ακριβώς το αντίθετο: ας καταστήσουμε τους δεσμούς τόσο εύκαμπτους, ώστε να μην έχει σημασία προς ποια κατεύθυνση είναι αρχικά προσανατολισμένοι”. Έτσι, οι λιγάνδες μπορούν να αναδιατάσσονται καθώς τα σωματίδια πλησιάζουν και ενώνονται μεταξύ τους, ενώ αυτή ακριβώς η αναδιάταξη περιορίζει τον αριθμό των γειτονικών σωματιδίων με τα οποία μπορεί να συνδεθεί κάθε σωματίδιο», αναφέρει ο Macfarlane.

Η ιδέα αυτή ανατρέπει την καθιερωμένη προσέγγιση στη συναρμολόγηση νανοσωματιδίων. Αντί να ελέγχουν εκ των προτέρων τον προσανατολισμό κάθε σύνδεσης, οι επιστήμονες επιτρέπουν στους μοριακούς συνδέσμους να προσαρμόζονται φυσικά καθώς τα σωματίδια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Το εργαστήριο του Macfarlane αφιερώνει εδώ και χρόνια τις προσπάθειές του στην ανάπτυξη μεθόδων για την κατασκευή διαφορετικών τύπων νανοσωματιδίων με τη χρήση προσδεδεμένων πολυμερικών αλυσίδων. Τα πολυμερή είναι μεγάλα μόρια που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες μικρότερες μονάδες και η ευκαμψία τους τα καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμα για τη δημιουργία προσαρμόσιμων μοριακών συνδέσεων.

Για το νέο σύστημα, η ερευνητική ομάδα εξόπλισε τα νανοσωματίδια με εξαιρετικά εύκαμπτες λιγάνδες, οι οποίες φέρουν ηλεκτρικά φορτία στα άκρα τους. Ορισμένες έχουν θετικό φορτίο, ενώ άλλες αρνητικό.

Επειδή τα αντίθετα ηλεκτρικά φορτία έλκονται, τα μόρια-σύνδεσμοι κάμπτονται φυσικά προς τα μόρια που φέρουν αντίθετο φορτίο. Η έλξη αυτή διευκολύνει τη σύνδεση των νανοσωματιδίων μεταξύ τους, ενώ η ευκαμψία των συνδέσμων επηρεάζει τον αριθμό των συνδέσεων που μπορεί να σχηματίσει κάθε σωματίδιο.

«Η ιδέα είναι ότι, αντί να καθορίζουμε εκ των προτέρων τη συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την οποία θα σχηματιστούν οι δεσμοί, χρησιμοποιώντας περίπλοκες μεθόδους σύνθεσης, απλώς είπαμε: “Ας αφήσουμε τους δεσμούς να έχουν όση ευκαμψία χρειάζονται και να οδηγούνται αυθόρμητα στον αριθμό συνδέσεων που μεγιστοποιεί τη σταθερότητά τους”», εξηγεί ο Macfarlane.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ο όρος σθένιο (valency) αναφέρεται στον αριθμό των συνδέσεων που σχηματίζει ένα νανοσωματίδιο με τα γειτονικά του σωματίδια. Επιτρέποντας στους μοριακούς συνδέσμους να κινούνται ελεύθερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το σύστημα μπορούσε να καταλήγει αυθόρμητα σε σταθερές διατάξεις, χωρίς να απαιτείται ο εκ των προτέρων σχεδιασμός κάθε σύνδεσης.

Οι επιστήμονες δημιουργούν πρωτόγνωρες κρυσταλλικές δομές

Τα πειράματα, υπό την καθοδήγηση του Sbalbi, έδειξαν ότι οι ερευνητές μπορούσαν να ρυθμίζουν τις συνδέσεις μεταξύ των νανοσωματιδίων μεταβάλλοντας δύο σχετικά απλά χαρακτηριστικά: το μέγεθος των σωματιδίων και το μήκος των εύκαμπτων μοριακών αλυσίδων τους.

Οι συγκεκριμένες μεταβολές επηρέαζαν τον τρόπο με τον οποίο αυτοοργανώνονταν τα σωματίδια, δίνοντας στην ερευνητική ομάδα τη δυνατότητα να ελέγχει τον αριθμό των γειτονικών σωματιδίων με τα οποία μπορούσε να συνδεθεί το καθένα.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν ότι οι ερευνητές αξιοποίησαν αυτή τη μέθοδο για να δημιουργήσουν κρυσταλλικές δομές που δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν. Οι κρύσταλλοι είναι υλικά των οποίων τα δομικά στοιχεία σχηματίζουν οργανωμένα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι επαναλαμβανόμενες διατάξεις αποτελούνται από νανοσωματίδια και όχι από μεμονωμένα άτομα ή μικρά μόρια. Αυτά τα οργανωμένα δίκτυα νανοσωματιδίων είναι γνωστά ως υπερπλέγματα.

Μειώνοντας τον αριθμό των συνδέσεων μεταξύ των γειτονικών σωματιδίων, η ερευνητική ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει πιο αραιές και ανοιχτές δομές, αντί για τις πυκνά συμπαγείς διατάξεις που σχηματίζονται συνήθως κατά τη συναρμολόγηση των νανοσωματιδίων.

«Χωρίς να χρειάζεται να σχεδιάζουμε εκ των προτέρων τα σημεία σύνδεσης των σωματιδίων ή να καθορίζουμε το σχήμα τους, μπορούμε να ελέγχουμε τον αριθμό των δεσμών που σχηματίζει κάθε σωματίδιο», εξηγεί ο Macfarlane.

«Ο βαθμός ευκαμψίας του πολυμερούς καθορίζει πόσους δεσμούς μπορεί να σχηματίσει. Αυτό μας επιτρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των δεσμών κάθε σωματιδίου και να δημιουργήσουμε πλέγματα που δεν έχουμε ξαναδεί».

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η μοριακή ευκαμψία, η οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν εμπόδιο στην ακριβή συναρμολόγηση των νανοσωματιδίων, μπορεί τελικά να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τον σχεδιασμό νέων δομών υλικών.

Ένας νέος δρόμος για τη δημιουργία υλικών με εξατομικευμένες ιδιότητες

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μέθοδός τους θα μπορούσε να φέρει την επιστημονική κοινότητα πιο κοντά σε έναν διαχρονικό στόχο της επιστήμης των υλικών: τη δυνατότητα επιλογής των ιδιοτήτων των μεμονωμένων νανοσωματιδίων, ανεξάρτητα από τις μεγαλύτερες δομές στις οποίες αυτά συναρμολογούνται.

Ιδανικά, οι επιστήμονες θα μπορούσαν να επιλέγουν νανοσωματίδια με βάση τις ηλεκτρικές, οπτικές, χημικές ή άλλες χρήσιμες ιδιότητές τους και στη συνέχεια να τα οργανώνουν σε όποια διάταξη εξυπηρετεί καλύτερα μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Στην πράξη, ωστόσο, οι υπάρχουσες μέθοδοι συναρμολόγησης έχουν καταστήσει δύσκολη την επίτευξη ενός τέτοιου βαθμού ευελιξίας.

«Στην κοινότητα των ερευνητών που ασχολούνται με τη συναρμολόγηση νανοσωματιδίων, συζητάμε συχνά για τη δυνατότητα πλήρως ανεξάρτητου ελέγχου τόσο των χαρακτηριστικών του ίδιου του σωματιδίου όσο και της διάταξης στην οποία αυτό εντάσσεται», αναφέρει ο Macfarlane.

«Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να είναι εφικτό. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν έχει συμβεί ποτέ». Η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος.

Καθώς οι ερευνητές μπορούν να επηρεάζουν τον τρόπο διάταξης των νανοσωματιδίων μέσω της ευκαμψίας των μοριακών συνδέσμων τους και της έλξης μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων, ενδέχεται να είναι σε θέση να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία δομών, χωρίς να καταφεύγουν στις περίπλοκες τεχνικές κατασκευής που απαιτούν οι παραδοσιακές μέθοδοι.

Η ερευνητική ομάδα θεωρεί επίσης ότι η ανακάλυψη αυτή ανοίγει έναν πολλά υποσχόμενο δρόμο για την παραγωγή υλικών με προσαρμόσιμες ιδιότητες σε μεγαλύτερη κλίμακα, συμβάλλοντας ενδεχομένως στη μετάβαση των τεχνολογιών νανοσωματιδίων από τα εργαστηριακά πειράματα σε πρακτικές εφαρμογές.

Πιθανές εφαρμογές στην ηλεκτρονική, την ιατρική και την ενέργεια

Η δυνατότητα δημιουργίας πιο αραιών και ποικίλων δομών νανοσωματιδίων θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμη για την ανάπτυξη προηγμένων υλικών. Στον τομέα της φωτονικής, που αφορά τον έλεγχο και τον χειρισμό του φωτός, η ακριβής οργάνωση των νανοσωματιδίων θα μπορούσε να βοηθήσει τους ερευνητές να σχεδιάσουν υλικά με εξειδικευμένες οπτικές ιδιότητες.

Αντίστοιχα, στον τομέα της χημικής κατάλυσης, όπου ορισμένες ουσίες επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις, οι νέες διατάξεις των σωματιδίων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προοπτικές για τη βελτίωση της λειτουργίας των καταλυτών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται επίσης να συμβάλει σε μελλοντικές εξελίξεις στην ιατρική, τη γεωργία, την ηλεκτρονική και τις ενεργειακές τεχνολογίες.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι τα νανοσωματίδια διαθέτουν ήδη ένα ευρύ φάσμα επιθυμητών ιδιοτήτων. Ελέγχοντας τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται μεταξύ τους, οι επιστήμονες ενδέχεται να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις επιμέρους δυνατότητές τους με νέους τρόπους.

«Τα υπερπλέγματα νανοσωματιδίων προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας υλικών με σχεδιασμένες ιδιότητες, στα οποία τα δομικά στοιχεία διαθέτουν κάθε λογής μοναδικά χαρακτηριστικά», αναφέρει ο Macfarlane. «Ωστόσο, η απλή συμπαγής συσκευασία αυτών των νανοσωματιδίων περιορίζει τις πιθανές εφαρμογές τους. Η νέα προσέγγιση προσφέρει έναν τρόπο δημιουργίας πιο αραιών διατάξεων νανοσωματιδίων, και ακριβώς εκεί βρίσκονται πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητες αξιοποίησής τους».

Παρότι θα χρειαστεί περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου προκειμένου να αξιοποιηθεί σε εμπορικές τεχνολογικές εφαρμογές, η ανακάλυψη καθιερώνει τη μοριακή ευκαμψία ως μια νέα στρατηγική για τη δημιουργία υλικών με ειδικά σχεδιασμένες δομές.

Αντί να αντιμετωπίζουν την κάμψη των μοριακών συνδέσεων ως ένα πρόβλημα που πρέπει να εξαλειφθεί, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαμψία, προκειμένου να δημιουργήσουν διατάξεις που θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν με άκαμπτες μοριακές δομές.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (National Science Foundation), το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, τον Στρατό των ΗΠΑ και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.