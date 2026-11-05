Ηράκλειο: Ένας 16χρονος κι ένας 19χρονος πίσω από διαρρήξεις σε αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία

Δύο νεαρούς, ηλικίας 16 και 19 ετών, ταυτοποίησε η αστυνομία στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο έρευνας για περισσότερες από 40 διαρρήξεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία. Ο εντοπισμός τους βασίστηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ δεν έχει προκύψει σύνδεσή τους με τις φθορές που καταγράφηκαν σε νηπιαγωγείο δυτικά της πόλης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ταυτοποίηση δύο νεαρών, ηλικίας 16 και 19 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο έρευνας για περισσότερες από 40 διαρρήξεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία.
  • Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχε η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς οι αστυνομικοί εξέτασαν καταγραφές από τις περιοχές των περιστατικών και εντόπισαν τα ίχνη τους.
  • Σύμφωνα με το Cretalive, ο 16χρονος βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας, ενώ η συχνότητα των διαρρήξεων και οι ζημιές είχαν προκαλέσει σημαντική οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες.

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Στην ταυτοποίηση δύο νεαρών, ηλικίας 16 και 19 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο έρευνας για περισσότερες από 40 διαρρήξεις σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και σχολικά κυλικεία.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα είχε η ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς οι αστυνομικοί εξέτασαν καταγραφές από τις περιοχές όπου είχαν σημειωθεί τα περιστατικά και κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη των δύο νεαρών.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 16χρονος είναι βουλγαρικής υπηκοότητας και βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας, ενώ ο 19χρονος είναι αλβανικής καταγωγής και διαθέτει ελληνική ταυτότητα.

Οι πρώτες διαρρήξεις αντιμετωπίστηκαν αρχικά ως μεμονωμένα περιστατικά. Ωστόσο, η συχνότητά τους αυξήθηκε, με διαδοχικές καταγγελίες πολιτών για σπασμένα τζάμια σε σταθμευμένα οχήματα. Η έκταση των ζημιών και η επανάληψη των συμβάντων κινητοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, σήμερα έγιναν γνωστές νέες φθορές σε νηπιαγωγείο, σε περιοχή δυτικά του Ηρακλείου, όπου καταγράφηκαν σπασμένα τζάμια. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να συνδέει το συγκεκριμένο περιστατικό με τους δύο νεαρούς που ερευνώνται για τις διαρρήξεις.

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