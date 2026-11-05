Κατερίνη: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έξι μηχανικοί για την υπόθεση της Πολεοδομίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 10 ή 20 χιλιάδων ευρώ αφέθηκαν έξι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες για την υπόθεση με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης.

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Κατερίνη- Πολεοδομία- Δημαρχείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και κατά περίπτωση χρηματική εγγύηση αφέθηκαν έξι ιδιώτες – μηχανικοί μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης.
  • Απολογούμενοι ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα».
  • Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με τις απολογίες τεσσάρων υπαλλήλων της Πολεοδομίας και ενός ακόμη μηχανικού, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με τις απολογίες έξι ιδιωτών – μηχανικών άνοιξε ο κύκλος της ανάκρισης για το φερόμενο κύκλωμα με τα «γρηγορόσημα» στην Πολεοδομία Κατερίνης. Όσοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών Κατερίνης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, με χρηματική εγγύηση 10 ή 20 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο, οπότε αναμένεται να απολογηθούν τέσσερις υπάλληλοι της Πολεοδομίας, μεταξύ αυτών ο διευθυντής κι ένας προϊστάμενος τμήματος, όπως επίσης 7ος ιδιώτης – μηχανικός. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι μηχανικοί

Απολογούμενοι, οι εμπλεκόμενοι μηχανικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται (δύο εξ αυτών έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με κατηγορούμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας).

Η δικογραφία περιγράφει παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν καταγραφεί 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, ενώ τα παράνομα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα που ζητήθηκαν ή εισπράχθηκαν εκτιμώνται σε 138.000 ευρώ.

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