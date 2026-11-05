ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης-Τσίπρας τσακώνονται ποιος ζημίωσε πιο πολύ τους δανειολήπτες ασκώντας την ίδια πολιτική προς όφελος των funds

«Δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Παρακολουθούμε εντυπωσιασμένοι τη διαμάχη κυβέρνησης- ΕΛ.Α.Σ. για τα ”κόκκινα” δάνεια», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι «τσακώνονται ποιος ζημίωσε πιο πολύ τους δανειολήπτες ασκώντας την ίδια πολιτική προς όφελος των funds».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα funds, σήμερα δίνει ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας ισχυριζόμενος πως επί ημερών του δεν τους δόθηκε ούτε ένα ευρώ», τονίζοντας ότι όμως «από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει πως η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου πούλησε 18,271 δισ. στα funds».

«Παράλληλα, δια της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. άρχισε να ψελλίζει περί επαναφοράς της προστασίας της πρώτης κατοικίας, όταν η κυβέρνηση του κατάργησε τον νόμο του ΠΑΣΟΚ, το νόμο 3869/2010», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Υπογραμμίζει στη συνέχεια ότι «ο κ. Μητσοτάκης κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για τους πλειστηριασμούς, όταν ο ίδιος με τον νόμο 4738/2020 και το ”Ηρακλής ΙΙ” χάρισε στα funds πάνω από 80 δισ. ”κόκκινα” δάνεια και ισοπέδωσε κάθε προστατευτικό πλαίσιο οδηγώντας το 2025 σε 67.500 προγράμματα πλειστηριασμού εκ των οποίων τα 25.000 εφαρμόστηκαν με απώλεια περιουσίας συμπολιτών μας» και σχολιάζει: «Ο κ. Μητσοτάκης γιατί περηφανεύεται ακριβώς; Επειδή ξεπέρασε τον κ. Τσίπρα σε αναλγησία;».

Καταλήγοντας, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «εδώ και τρεις μέρες επιδίδονται σε μια λασπομαχία για να μην συζητηθούν οι ευθύνες τους για την άδικη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους σε βάρος των δανειοληπτών. Για να μην καταλάβουν οι πολίτες πως έφτασαν τα πράγματα ως εδώ. Τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες που δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια και ξέρουν την πραγματικότητα, έχουν και μνήμη».