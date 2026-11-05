Περιστέρι: Με κοκτέιλ ουσιών προσπάθησε να δηλητηριάσει τον στρατιωτικό γιατρό η πρώην σύζυγός του – Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ατροπίνη, σκοπολαμίνη και καφεΐνη ανιχνεύθηκαν σε τρόφιμα και μπουκάλια νερού από την κατοικία του 41χρονου στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα δηλητηρίασής του. Σε βάρος της πρώην συζύγου του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η εργαστηριακή ανάλυση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και επιβεβαίωσε την παρουσία ατροπίνης, καταγράφοντας παράλληλα τις άλλες δύο ουσίες. Η δικηγόρος του γιατρού, Αναστασία Κερχανατζίδου, διευκρίνισε ότι η αρχική δίωξη ασκήθηκε πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και εξήγησε γιατί η κατηγορούμενη παραμένει ελεύθερη.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Σύμφωνα με την εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», σε δείγμα νερού καταγράφηκε συγκέντρωση 136 μικρογραμμαρίων ανά ml, ωστόσο η συγκεκριμένη δόση δεν θεωρείται θανατηφόρα.

Όπως επίσης τονίστηκε στην εκπομπή, η ατροπίνη είναι ουσία που επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε οφθαλμικές σταγόνες και ως αντίδοτο σε ορισμένες περιπτώσεις δηλητηρίασης. Η σκοπολαμίνη είναι ουσία με κατασταλτική και αμνησιακή δράση, η οποία περιέχεται και σε ορισμένα αντισπασμωδικά φάρμακα.

Η αρχική δίωξη και η αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων

Η δικηγόρος του 41χρονου συνέδεσε την παραμονή της πρώην συζύγου του εκτός κράτησης με τον πλημμεληματικό χαρακτήρα της αρχικής κατηγορίας. «Εξακολουθεί να είναι ελεύθερη, Πέτρο, διότι υπενθυμίζω ότι η δίωξη η οποία ασκήθηκε, όταν ακόμα δεν είχαμε τα αποτελέσματα από το χημείο, ήταν αυτή της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης», ανέφερε.

Για τους δικονομικούς περιορισμούς ως προς την προσωρινή κράτηση, σημείωσε: «Αυτό είναι ένα πλημμέλημα. Και για ένα πλημμέλημα δεν υπάρχει δικονομική δυνατότητα προφυλάκισης, εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις, όπως η ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Τέλος πάντων, σε άλλες περιπτώσεις».

Η κα Κερχανατζίδου αναφέρθηκε επίσης στην αναμονή των εργαστηριακών ευρημάτων από τον εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογήσει περαιτέρω την υπόθεση, καθώς και στον αρχικό ισχυρισμό της κατηγορουμένης: «Ο κύριος εισαγγελέας, ο οποίος έλαβε τη δικογραφία, θεώρησε ότι θα πρέπει να περιμένει μέχρι να δει τα αποτελέσματα. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο αρχικός της ισχυρισμός ήταν ότι επρόκειτο για το φίλτρο της αγάπης».