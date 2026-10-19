Περιστέρι: Κοκτέιλ ουσιών κατά του γιατρού

Mια δεύτερη, άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία, σε μορφή σκόνης, περιλαμβάνεται στα ευρήματα των αστυνομικών που ερευνούν την υπόθεση της φερόμενης συστηματικής δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού από την εν διαστάσει σύζυγό του στο Περιστέρι. Εκτός από το φιαλίδιο ατροπίνης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο αυτοκίνητο της 41χρονης νοσηλεύτριας ένα πλαστικό δοχείο που περιείχε σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης. Ανάλογα ευρήματα προέκυψαν και από την έρευνα στο διαμέρισμα του γιατρού, όπου κατασχέθηκαν συσκευασίες τροφίμων με ύποπτη σκόνη, αλλά και ένα μπουκάλι νερό που εξετάζεται εάν είχε νοθευτεί με ατροπίνη.

ΠΗΓΗ: Realnews

Τις τελικές απαντήσεις για τις ουσίες που χρησιμοποιούσε η 41χρονη θα δώσουν οι εργαστηριακές εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν μπει ακόμη ένα βάζο με μέλι, δύο συσκευασίες πιπεριού και μία συσκευασία βρώμης, προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης που βρίσκονταν στην κουζίνα του στρατιωτικού γιατρού.

Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ

Η περιπέτεια του γιατρού ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν από τη σύλληψη της συζύγου του. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση περίπου ενάμιση χρόνο, ωστόσο εξακολουθούσε να διατηρεί επαφές, κυρίως λόγω του ανήλικου παιδιού του.

Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει ο στρατιωτικός γιατρός, το τελευταίο εξάμηνο παρατηρούσε ότι σχεδόν κάθε φορά που συναντούσε τη γυναίκα, λίγο αργότερα παρουσίαζε έντονη αδιαθεσία. Ταχυκαρδίες, ξηροστομία, διαστολή της κόρης των ματιών, ζαλάδες και συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν ακόμη και σε κρίσεις πανικού είχαν μετατρέψει την καθημερινότητά του σε εφιάλτη. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε χρειάστηκε να νοσηλευτεί ακόμη και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις επανειλημμένες περιπέτειες της υγείας του, ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει τι προκαλούσε αυτά τα συμπτώματα. Σταδιακά άρχισε να συνδέει τις ξαφνικές αδιαθεσίες με τις συναντήσεις του με τη σύζυγό του, υποψιαζόμενος ότι κάποιος ενδεχομένως του χορηγούσε φαρμακευτικές ουσίες εν αγνοία του.

Καθοριστικό για τις υποψίες του στάθηκε ένα περιστατικό τον περασμένο Ιούλιο, όταν το ζευγάρι είχε συναντηθεί σε σουβλατζίδικο μαζί με το παιδί του.

Ο γιατρός παρουσίασε και πάλι αδιαθεσία και αποφάσισε να αναζητήσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Παρακολουθώντας το βίντεο, φέρεται να διαπίστωσε ότι η εν διαστάσει σύζυγός του έριχνε κάτι στο νερό του την ώρα που εκείνος είχε απομακρυνθεί από το τραπέζι. Ο γιατρός απευθύνθηκε τότε στον ιδιωτικό ερευνητή Λευτέρη Πελεκάση. «Είχε συμπτώματα τα οποία παρέπεμπαν σε διαταραχές, όπως κρίσεις πανικού. Αρχισε να υποψιάζεται την πρώην σύζυγό του, καθώς τα συμπτώματα εμφανίζονταν έπειτα από κάθε συνάντησή τους.

Μάλιστα κάποιες φορές βρήκε το αυτοκίνητό του είτε χτυπημένο είτε με σκασμένο το λάστιχο», δηλώνει ο Λ. Πελεκάσης στη Realnews.

Ο ιδιωτικός ερευνητής εγκατέστησε δύο μικροσκοπικές κάμερες στο διαμέρισμα του γιατρού, η μία από τις οποίες ήταν κρυμμένη σε ρολόι τοίχου στην κουζίνα. Οι εικόνες που κατέγραψαν αποδείχθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στο επίμαχο βίντεο, η νοσηλεύτρια εμφανίζεται να εισέρχεται στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντικλείδι. Φορά χειρουργική μάσκα, γάντια και σκούφο.

Κατευθύνεται στην κουζίνα, ανοίγει τα ντουλάπια, περιεργάζεται τις συσκευασίες τροφίμων και καταγράφεται να χρησιμοποιεί σύριγγα, με την οποία φέρεται να προσθέτει ουσία στο περιεχόμενό τους.

Μυστηριώδες πεντάλεπτο

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα μυστηριώδες πεντάλεπτο από το υλικό των καμερών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, από τις 18:46 έως τις 18:51, η νοσηλεύτρια δεν εμφανίζεται στα πλάνα από τις κάμερες που είχαν τοποθετηθεί στο διαμέρισμα του εν διαστάσει συζύγου της. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ακούγονται θόρυβοι που φαίνεται να προέρχονται από την κρεβατοκάμαρα. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις κινήσεις της μέσα στο σπίτι, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησε να τοποθετήσει κάποια συσκευή παρακολούθησης, έναν «κοριό», προκειμένου να καταγράφει τις συνομιλίες του στρατιωτικού γιατρού.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τοποθετήθηκε τέτοια συσκευή. Τις κινήσεις της γυναίκας παρακολουθούσαν live ο ιδιωτικός ερευνητής και ο εν διαστάσει σύζυγός της, που ειδοποιήθηκαν από τον ανιχνευτή κίνησης. Ο γιατρός επέστρεψε στο σπίτι του και έπιασε τη νοσηλεύτρια τη στιγμή που αποχωρούσε. Τραγική φιγούρα το παιδί τους, το οποίο η γυναίκα είχε πάρει μαζί της, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή και των γονιών της, που περίμεναν στο αυτοκίνητο.

Η δίκη της γυναίκας ορίστηκε για τις 26 Φεβρουαρίου. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι γονείς της αντιμετωπίζουν κατηγορία συνέργειας. Αν οι εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους δείξουν ότι έριξε στα τρόφιμα ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν δηλητηρίαση, τότε θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να της αποδοθούν νέες, βαρύτερες κατηγορίες.