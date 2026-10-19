Το θαμμένο μυστικό μίας αρχαίας πρωτεύουσας: Μυστήριο με ανάκτορο 5.000 ετών που το είχαν… κρύψει σκόπιμα κάτω από χώμα

Η ανακάλυψη προέρχεται από το Νανζούο (Nanzuo), έναν τεράστιο οικισμό στην επαρχία Γκανσού της Κίνας, τον οποίο οι ερευνητές αναγνωρίζουν ως ένα από τα παλαιότερα γνωστά κέντρα της χώρας που έμοιαζαν με πρωτεύουσα.

Καλύπτοντας μια έκταση περίπου έξι τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενδέχεται να συντηρούσε περισσότερους από 10.000 κατοίκους, ενώ διέθετε μια περίπλοκη αρχιτεκτονική διάταξη οργανωμένη γύρω από ένα μνημειώδες παλάτι.

Πριν από περίπου 5.000 χρόνια, οι κάτοικοι ενός ισχυρού προϊστορικού οικισμού αποσυναρμολόγησαν το μνημειώδες παλάτι τους, αφαίρεσαν τις πολύτιμες ξύλινες κολώνες και τα δοκάρια του και έθαψαν σκόπιμα το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος κάτω από συμπιεσμένο χώμα.

Αυτή η αξιοσημείωτη επιχείρηση διατήρησε τους τοίχους και τους τελετουργικούς του χώρους για χιλιάδες χρόνια, όμως οι αρχαιολόγοι προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν γιατί μια κοινότητα ικανή για μια τόσο φιλόδοξη κατασκευή επέλεξε να κρύψει ένα από τα πιο σημαντικά της κτίρια.

Η προϊστορική μεγαλούπολη των 10.000 ανθρώπων που αψηφά τον χρόνο

Το Νανζούο (Nanzuo) βρίσκεται κοντά στο Τσινγιάνγκ (Qingyang) στο Οροπέδιο Λες (Loess Plateau), όπου οι αρχαιολόγοι έχουν φέρει στο φως κατάλοιπα που χρονολογούνται περίπου πριν από 5.100–4.700 χρόνια, κατά την Ύστερη περίοδο Γιανγκσάο (Yangshao).

Αν και οι ερευνητές εντόπισαν για πρώτη φορά τον χώρο το 1957, μια νέα ανασκαφική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2021 αποκάλυψε την κλίμακα ενός οικισμού που δεν έμοιαζε με ένα συνηθισμένο νεολιθικό αγροτικό χωριό.

Το μνημειώδες κέντρο του καταλάμβανε περίπου 300.000 τετραγωνικά μέτρα και περιβαλλόταν από οικιστικές περιοχές που εκτείνονταν σε όλο το οροπέδιο.

Εννέα τεράστιες πλατφόρμες από συμπιεσμένο χώμα (rammed earth) σχημάτιζαν μια διάταξη σε σχήμα ανάποδου “Υ” γύρω από την κεντρική ζώνη, ενώ βαθιές τάφροι χώριζαν τις κύριες αρχιτεκτονικές περιοχές από τον υπόλοιπο οικισμό.

Πέρα από αυτόν τον τελετουργικό πυρήνα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν οικιστικά συγκροτήματα, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών με εσωτερική αυλή που ήταν εν μέρει σκαμμένες στο έδαφος.

Στο κέντρο ορθωνόταν μια αυλή ανακτορικού τύπου, η οποία κάλυπτε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων.

Το κύριο κτίριό της, με την ονομασία F1, περιλάμβανε μια μπροστινή αίθουσα (προθάλαμο) και έναν μεγαλύτερο οπίσθιο θάλαμο, που συνδέονταν μεταξύ τους με τρία θυρώματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guangming Daily, το οικοδόμημα κάλυπτε περίπου 824 τετραγωνικά μέτρα.

Οι παχείς τοίχοι από συμπιεσμένο χώμα (rammed earth), οι πολλαπλές στρώσεις λευκού ασβεστοκονιάματος και μια κυκλική εγκατάσταση εστίας φωτιάς με διάμετρο 3,2 μέτρα αποδεικνύουν την υψηλή τεχνική και πολυπλοκότητα της κατασκευής του.

Ολόκληρη η αρχιτεκτονική διάταξη ακολουθούσε έναν προσεκτικά οργανωμένο κεντρικό άξονα.

Ο Τζανγκ Σιαονίνγκ (Zhang Xiaoning), διευθυντής ανασκαφών στο Νανζούο, την περιγράφει ως την παλαιότερη γνωστή διάταξη κεντρικού άξονα μεταξύ των προϊστορικών οικισμών της Κίνας που έμοιαζαν με πρωτεύουσα.

Ο αρχαιολόγος Χαν Τζιάνιε (Han Jianye) από το Πανεπιστήμιο Ρενμίν εκτιμά ότι ο οικισμός ενδέχεται να φιλοξενούσε περισσότερους από 10,000 ανθρώπους, αιτιολογώντας ότι τα μνημειώδη κατασκευαστικά του έργα απαιτούσαν χιλιάδες εργάτες που εργάζονταν επί αρκετά χρόνια.

Ο αριθμός του πληθυσμού παραμένει μια εκτίμηση, όμως η κλίμακα της τοποθεσίας υποδηλώνει ένα ασυνήθιστα ισχυρό περιφερειακό κέντρο.

Η μυστηριώδης «ταφή» του ανακτόρου που διχάζει τους αρχαιολόγους

Η πιο αινιγματική ανακάλυψη αφορά το τι συνέβη όταν το αρχικό παλάτι έπαψε να λειτουργεί.

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοί του είχαν αφαιρέσει τα επαναχρησιμοποιήσιμα δομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κιόνων και των δοκών, προτού γεμίσουν το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος με συμπιεσμένο χώμα.

Στην μπροστινή αίθουσα, εναλλασσόμενες αποθέσεις σκούρου καφέ και ανοιχτού κίτρινου χώματος σχημάτισαν ένα πυκνό τεχνητό γέμισμα πάνω από τα παλαιότερα δάπεδα.

Αυτό δεν ήταν η σταδιακή συσσώρευση χώματος γύρω από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η προσεκτική αφαίρεση των δομικών υλικών και το σκόπιμο γέμισμα των αρχιτεκτονικών χώρων υποδηλώνουν μια οργανωμένη επιχείρηση που απαιτούσε σημαντικό εργατικό δυναμικό.

Ανυψώνοντας και ισοπεδώνοντας μεγάλο μέρος της περιοχής του παλατιού, οι κάτοικοι άλλαξαν ριζικά την εμφάνιση και τη λειτουργία του μνημειώδους κέντρου τους.

Η ανασκαφική ομάδα δεν έχει βρει σαφείς αποδείξεις ότι κάποια επίθεση ή βίαιη καταστροφή ισοπέδωσε το αρχικό παλάτι.

Αντίθετα, η αρχαιολογική αλληλουχία δείχνει μια προσχεδιασμένη μεταμόρφωση, αν και οι λόγοι πίσω από αυτήν παραμένουν ασαφείς. Αυτό το γέμισμα εξηγεί επίσης την εξαιρετική διατήρηση του κτιρίου:

Το συμπιεσμένο χώμα στήριξε τους τοίχους του και προστάτευσε αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες που διαφορετικά μπορεί να είχαν χαθεί.

Οι κάτοικοι ίσως σκόπευαν να προετοιμάσουν την τοποθεσία για μια νέα κατασκευή, να σηματοδοτήσουν το τέλος μιας σημαντικής τελετουργικής περιόδου ή να συνδυάσουν και τους δύο στόχους.

Οι αρχαιολόγοι έχουν πλέον στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο θάφτηκε το παλάτι, όμως ο προσδιορισμός των κινήτρων πίσω από αυτή την απόφαση απαιτεί μια προσεκτικότερη εξέταση των αντικειμένων που αφέθηκαν στο εσωτερικό του.

Τα σπασμένα αγγεία που «προδίδουν» την τελετή αποχαιρετισμού του παλατιού

Μία από τις πιο αποκαλυπτικές ανακαλύψεις προήλθε από τον χώρο F2, έναν τελετουργικό χώρο περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων αμέσως ανατολικά της κύριας αίθουσας.

Οι ανασκαφείς έφεραν στο φως εκατοντάδες μικρά λευκά διακοσμημένα πήλινα βάζα, εννέα ζωγραφισμένα κεραμικά μπουκάλια, ένα λευκό αγγείο με καπάκι και ένα μεγάλο ζωγραφισμένο βάζο με ύψος σχεδόν 70 εκατοστά.

Ορισμένα αντικείμενα σχημάτιζαν αναγνωρίσιμες ομάδες, ενώ άλλα ήταν σπασμένα ανάμεσα σε υπολείμματα ζώων και ίχνη καύσης.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο χώρος F2 ενδέχεται να διατήρησε μια τελετουργική λειτουργία κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης της ζώνης του παλατιού.

Μια αρχαιολογική αξιολόγηση πεδίου τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέφερε επίσης ανέπαφα κρανία χοίρων, θραύσματα λευκής κεραμικής και αγγεία διακοσμημένα με κιννάβαρη (κιννάβαρι) μέσα σε αποθέσεις που σχετίζονται με τον χώρο.

Αυτά τα ευρήματα αυξάνουν την πιθανότητα ορισμένες από τις δραστηριότητες γεμίσματος να περιελάμβαναν τελετουργικές προσφορές ή τη σκόπιμη απόθεση σημαντικών αντικειμένων.

Κοντά στον χώρο F2, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα τεχνητό ελικοειδές κανάλι με τουλάχιστον δώδεκα στροφές μέσα σε μια έκταση περίπου 15 τετραγωνικών μέτρων.

Επίσης, συνέλεξαν εκατομμύρια απανθρακωμένους κόκκους ρυζιού από την τελετουργική ζώνη ανατολικά του κτιρίου F1, παράλληλα με σημαντικές ποσότητες οστών χοίρων.

Η παρουσία του ρυζιού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια του κεχριού έπαιζε σημαντικό ρόλο στην προϊστορική γεωργία.

Τέτοιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν προσφορές, αποθήκευση τροφίμων, συλλογική κατανάλωση ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν σε μια παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Αυτές οι ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι τελετουργίες μπορεί να συνόδευαν την “ταφή” του παλατιού, αν και ο ακριβής σκοπός τους παραμένει ασαφής.

Η «επόμενη μέρα»: Τα νέα οικοδομήματα που υψώθηκαν πάνω από το κρυμμένο ανάκτορο

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ίχνη μεταγενέστερων κτιρίων πάνω από το θαμμένο παλάτι, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τοποθεσία παρέμεινε κατοικημένη και μετά την παύση της χρήσης του αρχικού συγκροτήματος.

Ωστόσο, ελάχιστα στοιχεία έχουν διασωθεί από αυτά τα οικοδομήματα, καθιστώντας δύσκολη την αναπαράσταση της αρχικής τους διάταξης.

Σύμφωνα με τον Τζανγκ Σιαονίνγκ (Zhang Xiaoning), το αρχικό παλάτι παρέμεινε σε χρήση για περίπου 300 χρόνια, ενώ η κατοίκηση στο Νανζούο συνεχίστηκε για σχεδόν άλλα 200 χρόνια.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι έχτισαν νέα κτίρια πάνω από τμήματα του πρώην ανακτορικού συγκροτήματος κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγενέστερης περιόδου.

Ο Τζανγκ πιστεύει ότι η κυρίαρχη ομάδα ενδέχεται να μετακινήθηκε αλλού, αφήνοντας πίσω της ένα μέρος του πληθυσμού.

Οι λόγοι γι’ αυτές τις αλλαγές παραμένουν ασαφείς.

Η κοινότητα ίσως χρειαζόταν νέα κτίρια, ή η “ταφή” του παλατιού μπορεί να συνοδευόταν από αλλαγές στην πολιτική ηγεσία ή στις τελετουργικές παραδόσεις.

Προς το παρόν, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν ποιος από αυτούς τους παράγοντες οδήγησε στην εγκατάλειψη του παλατιού.

Μετακινήθηκαν οι άνθρωποι του Νανζούο βόρεια, προς το Σιμάο (Shimao);

Το ερώτημα σχετικά με το τι συνέβη μετά την παρακμή του Νανζούο (Nanzuo) οδήγησε τον Χαν Τζιάνιε (Han Jianye) στη διατύπωση μιας ευρύτερης υπόθεσης.

Ο Χαν υποστηρίζει ότι ορισμένοι κάτοικοι ίσως μετανάστευσαν προς το βόρειο Σαανσί (Shaanxi), καθώς το Νανζούο έχανε τη σημασία του. Αρκετούς αιώνες αργότερα, μεγάλα κέντρα όπως το Σιμάο (Shimao) εμφανίστηκαν βορειότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα οι πολιτισμικές παραδόσεις από το Νανζούο να συνέχισαν να επηρεάζουν κοινότητες σε άλλα σημεία του Οροπεδίου Λες (Loess Plateau).

Το Σιμάο, το οποίο άκμασε περίπου μεταξύ 2300 και 1800 π.Χ., εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προϊστορικούς οικισμούς της βόρειας Κίνας.

Οι πέτρινες οχυρώσεις του περιέκλειαν μια έκταση μεγαλύτερη από τέσσερα τετραγωνικά χιλιόμετρα, περιλαμβάνοντας μνημειώδεις πύλες, ισχυρά αμυντικά τείχη και ένα κεντρικό συγκρότημα που οι αρχαιολόγοι συνδέουν με δραστηριότητες της ελίτ ή με τελετουργίες.

Σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική του Νανζούο, η οποία βασιζόταν κυρίως στο συμπιεσμένο χώμα (rammed earth), το Σιμάο ανέπτυξε ένα εκτεταμένο, λιθόκτιστο αμυντικό σύστημα.

Οι δύο τοποθεσίες ανήκουν σε διαφορετικά αρχαιολογικά πλαίσια και επί του παρόντος δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να αποδεικνύουν ότι μετανάστες από το Νανζούο ίδρυσαν το Σιμάο.

Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση του Χαν στρέφει την προσοχή στην πιθανότητα η παρακμή ενός μεγάλου κέντρου να μην σήμαινε απαραίτητα την εξαφάνιση του πληθυσμού, των γνώσεων ή της πολιτισμικής του επιρροής.

Το Λονγκντόνγκ (Longdong), η περιοχή του ανατολικού Γκανσού όπου βρίσκεται το Νανζούο, ενδέχεται επομένως να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μετακίνηση ανθρώπων, υλικών και ιδεών σε ολόκληρο το Οροπέδιο Λες.

Η άγνωστη προϊστορία: Η εποχή πριν από τη γέννηση της Αυτοκρατορικής Κίνας

Το Νανζούο (Nanzuo) αμφισβητεί επίσης τις παραδοσιακές παραδοχές σχετικά με το πού εμφανίστηκαν οι παλαιότερες σύνθετες κοινωνίες της Κίνας.

Οι μελετητές εστιάζουν εδώ και καιρό σημαντική προσοχή στη μέση και κάτω ροή του Κίτρινου Ποταμού και στη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ, ιδιαίτερα σε τοποθεσίες όπως το Λιανγκζού (Liangzhu).

Το Νανζούο αποδεικνύει ότι οι κοινότητες στο ανατολικό Οροπέδιο Λες (Loess Plateau) έχτιζαν επίσης μνημειώδη κτίρια και οργάνωναν μεγάλους οικισμούς πριν από περίπου 5.000 χρόνια.

Ο Ουάνγκ Ουέι (Wang Wei), κορυφαίος μελετητής που συμμετέχει στην έρευνα για τις απαρχές του κινεζικού πολιτισμού, συνέκρινε τη σημασία του Νανζούο με εκείνη του Λιανγκζού.

Υποστηρίζει ότι η κλίμακα και η οργάνωση του οικισμού δείχνουν προς μια πρώιμη μορφή πολιτικής εξουσίας σε επίπεδο κράτους.

Ωστόσο, ο ακριβής χαρακτήρας των θεσμών του Νανζούο παραμένει αντικείμενο συζήτησης, κυρίως επειδή οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη μεγάλους τάφους της ελίτ που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν περισσότερα για την ηγεσία και την κοινωνική του ιεραρχία.

Το Νανζούο προηγείται χρονικά των μεγάλων κέντρων της Εποχής του Χαλκού που συνδέονται με μεταγενέστερα πρώιμα κινεζικά κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ερλιτού (Erlitou), το οποίο άκμασε κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και κατέχει εξέχουσα θέση στις συζητήσεις για τις απαρχές της δυναστείας Σια (Xia).

Η πρώτη ενοποιημένη αυτοκρατορία της Κίνας εμφανίστηκε πολύ αργότερα, υπό τη δυναστεία Τσιν (Qin) το 221 π.Χ.

Αν και οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να χαράξουν μια απευθείας πολιτική γραμμή από το Νανζούο σε αυτά τα μεταγενέστερα κράτη, η αρχιτεκτονική του αποδεικνύει ότι σημαντικά θεμέλια της οργανωμένης πολιτικής και τελετουργικής ζωής υπήρχαν χιλιετίες πριν από την αυτοκρατορική ενοποίηση.

Το κρυμμένο ανάκτορο και τα αναπάντητα ερωτήματα της ιστορίας

Οι ανασκαφές στο Νανζούο (Nanzuo) αποκάλυψαν πολλά περισσότερα από ένα ασυνήθιστα καλοδιατηρημένο προϊστορικό κτίριο.

Έφεραν στο φως ένα μνημειώδες κέντρο, του οποίου οι κάτοικοι κινητοποίησαν μεγάλο εργατικό δυναμικό, ανέπτυξαν εξελιγμένες αρχιτεκτονικές τεχνικές και συμμετείχαν σε τελετουργικές δραστηριότητες που περιελάμβαναν περίτεχνα κεραμικά, πολύτιμα υλικά και αγροτικούς πόρους.

Ωστόσο, η σκόπιμη “ταφή” του παλατιού παραμένει δύσκολο να εξηγηθεί.

Οι αρχαιολόγοι μπορούν να αναγνωρίσουν την αφαίρεση των δομικών στοιχείων, το προσεκτικά συμπιεσμένο χώμα, τις τελετουργικές προσφορές και τη μεταγενέστερη ανοικοδόμηση, αλλά δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν αν η απόφαση αυτή καθοδηγήθηκε τελικά από πρακτικές ανάγκες, από αλλαγή της πολιτικής εξουσίας ή από τελετουργικές παραδόσεις.

Οι μελλοντικές έρευνες θα επικεντρωθούν στο μνημειώδες κέντρο του Νανζούο και στους γύρω οικισμούς του Οροπεδίου Ντονγκτζί (Dongzhi Plateau) και της λεκάνης του ποταμού Μαλιάν (Malian River basin).

Ένα τέτοιο έργο ενδέχεται να αποσαφηνίσει τη σχέση ανάμεσα στην εγκατάλειψη του παλατιού, τις πιθανές μετακινήσεις πληθυσμών και την άνοδο μεταγενέστερων περιφερειακών κέντρων.