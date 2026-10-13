Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Τουρκία: Φως σε άγνωστες πτυχές της λατρείας του Διονύσου ρίχνει κάστρο 2.300 ετών

Πώς θα σας φαινόταν αν ένα επιβλητικό κάστρο ηλικίας 2.300 ετών στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας άνοιγε ξαφνικά τις πύλες του, αποκαλύπτοντας τα καλά κρυμμένα μυστικά αρχαίων τελετών και μυστηρίων;

Η ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση με το θείο έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην ιστορία, όμως ορισμένα ευρήματα καταφέρνουν να αναζωπυρώσουν τη φαντασία μας με έναν μοναδικό τρόπο. Μια τέτοια συναρπαστική ανακάλυψη έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη βόρεια Τουρκία.

Στο ιστορικό Κάστρο Κουρούλ, εκεί όπου κάποτε κυβερνούσε ο θρυλικός βασιλιάς Μιθριδάτης ΣΤ’, οι επιστήμονες εντόπισαν νέους, άγνωστους μέχρι σήμερα χώρους λατρείας αφιερωμένους στον θεό του κρασιού, του θεάτρου και της έκστασης, τον Διόνυσο.

Το εύρημα αυτό μας προσφέρει ένα σπάνιο «παράθυρο» στις θρησκευτικές πρακτικές ενός χαμένου βασιλείου, αποδεικνύοντας ότι το παρελθόν έχει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει. Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στο Κάστρο Κουρούλ, ηλικίας 2.300 ετών, στη βόρεια Τουρκία, έφεραν στο φως νέους χώρους που σχετίζονται με την αρχαία λατρεία του Διονύσου.

Το εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες ανακαλύψεις που συνδέονται με τη θεά Κυβέλη, αποκαλύπτοντας περαιτέρω στοιχεία για τις θρησκευτικές πρακτικές στον αρχαίο αυτό οικισμό. Το φρούριο βρίσκεται στη συνοικία Μπαγιαντί του δήμου Αλτίνορντου της Ορδού, κατά μήκος των ακτών της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μιθριδάτη ΣΤ’, ηγεμόνα του αρχαίου Βασιλείου του Πόντου, και αναγνωρίζεται ως η πρώτη τοποθεσία στην περιοχή της ανατολικής Μαύρης Θάλασσας όπου πραγματοποιούνται επιστημονικές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Οι ανασκαφές, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Suleyman Yucel Senyurt του Πανεπιστημίου Ankara Haci Bayram Veli, έχουν φέρει στο παρελθόν στο φως ένα άγαλμα της Κυβέλης, της μητέρας θεάς που λατρευόταν στην αρχαία Ανατολία, μαζί με μια μορφή του Διονύσου σε παιδική ηλικία, μια αναπαράσταση του Πάνα, καθώς και σύνθετα αγγεία διακοσμημένα με ζωόμορφες φιγούρες τράγων.

Στα ίχνη του Διονύσου: Νέοι ιεροί χώροι λατρείας αποκαλύφθηκαν σε κάστρο 2.300 ετών στην Τουρκία

Ο Senyurt δήλωσε ότι οι φετινές ανασκαφές έφεραν στο φως άγνωστους μέχρι πρότινος χώρους που σχετίζονται ειδικά με τη λατρεία του Διονύσου, επεκτείνοντας τα παλαιότερα ευρήματα που συνδέονταν με τις αρχαίες παγανιστικές θρησκευτικές πρακτικές.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το Κάστρο Κουρούλ είχε ήδη τραβήξει την προσοχή της αρχαιολογικής κοινότητας λόγω των σημαντικών ευρημάτων του που σχετίζονται με την Κυβέλη, ενώ οι τελευταίες ανακαλύψεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την παρουσία και των δύο θρησκευτικών λατρειών στην αρχαία Ανατολία.

Ο διευθυντής των ανασκαφών υπογράμμισε επίσης τη μνημειώδη αρχιτεκτονική της τοποθεσίας και το εύρος των αντικειμένων που ανακτήθηκαν, περιγράφοντας το Κάστρο Κουρούλ ως ένα σημαντικό δείγμα της αρχαιολογικής κληρονομιάς που διασώζεται στην περιοχή της ανατολικής Μαύρης Θάλασσας.

Στο 40% οι ανασκαφές: Τα ευρήματα «δείχνουν» έναν πολύ μεγαλύτερο αρχαίο οικισμό

Ο Δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Ορδού, Mehmet Hilmi Guler, ο οποίος επισκέφθηκε τον χώρο των ανασκαφών και ενημερώθηκε από τον Senyurt, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί περίπου το 40% του αρχαιολογικού έργου.

Ο Guler τόνισε ότι τα αντικείμενα που έχουν έρθει στο φως μέχρι στιγμής υποδηλώνουν ότι το Κάστρο Κουρούλ χρησίμευε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα αμυντικό οχυρό, με τα στοιχεία να δείχνουν την ύπαρξη ενός ευρύτερου οικιστικού συγκροτήματος.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα κάστρο, αλλά για έναν ολόκληρο οικισμό. Τα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν εδώ μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα», δήλωσε ο Guler. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ανακαλύψεις αυτές βοηθούν να ριχτεί φως στο παρελθόν της περιοχής και μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής της αξίας.

Οι ανασκαφές συνεχίζονται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας και του Μητροπολιτικού Δήμου της Ορδού, καθώς οι ερευνητές εργάζονται για να φέρουν στο φως περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τον αρχαίο οικισμό και τις θρησκευτικές του παραδόσεις.