Αλεξάνδρεια: Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο βυθισμένο λιμάνι της Κλεοπάτρας – Βρέθηκε χάλκινο δαχτυλίδι με τον Φάρο

Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο και στα μυστικά της αρχαίας Αιγύπτου φέρνει στο φως μια νέα, εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, που συγκινεί τους λάτρεις της ιστορίας παγκοσμίως.

Στα σκοτεινά νερά της Μεσογείου, εκεί όπου κάποτε χτυπούσε η καρδιά της θρυλικής δυναστείας των Πτολεμαίων, ο βυθός αποκάλυψε έναν ανεκτίμητο θησαυρό.

Ένα μικρό, αλλά εξαιρετικά σημαντικό εύρημα έρχεται να μας συνδέσει απευθείας με ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας, ξυπνώντας μνήμες από την εποχή της Κλεοπάτρας.

Από το μεγαλείο του Αρχαίου Κόσμου… στο μέγεθος ενός δαχτυλιδιού

Μια αρχαιολογική αποστολή ανέσυρε ένα χάλκινο σφραγιδικό δαχτυλίδι με χαραγμένο τον Φάρο της Αλεξάνδρειας από το βυθισμένο λιμάνι της πόλης της Κλεοπάτρας. Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που η απεικόνιση αυτού του Θαύματος του Αρχαίου Κόσμου εμφανίζεται σε δαχτυλίδι αυτού του είδους.

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας έχει χαθεί εδώ και περισσότερους από επτά αιώνες. Μια σειρά από σεισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 1303 και του 1323, γκρέμισαν τον πύργο που καθοδηγούσε τα πλοία προς την πόλη για περίπου χίλια εξακόσια χρόνια. Το περίγραμμά του ήρθε τώρα ξανά στην επιφάνεια από τον βυθό της θάλασσας, συρρικνωμένο στο μέγεθος ενός δαχτυλιδιού.

Μια κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εναλίας Αρχαιολογίας (IEASM) και της Γενικής Διεύθυνσης Εναλίων Αρχαιοτήτων -που υπάγεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου- ανακάλυψε ένα χάλκινο σφραγιδικό δαχτυλίδι με χαραγμένο τον Φάρο επάνω του. Η ανακοίνωση έγινε από τον Χισάμ Ελ-Λέιθι, γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Υπουργού Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φατχί, στις ανασκαφές στο Ανατολικό Λιμάνι της Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου.

Το δαχτυλίδι είχε βρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα στο βασιλικό νησί Αντίρροδος -μία από τις συνοικίες των παλατιών της αρχαίας πόλης- μέσα στο μεγάλο λιμάνι που ήταν γνωστό ως Portus Magnus. Ο Ελ-Λέιθι αναφέρει ότι το σχέδιο θυμίζει απεικονίσεις του Φάρου που είναι ήδη γνωστές από ορισμένα νομίσματα του 2ου αιώνα μ.Χ. Θεωρεί το εύρημα εξαιρετικό επειδή, όπως τονίζει, είναι η πρώτη φορά που ο Φάρος εντοπίζεται χαραγμένος σε σφραγιδικό δαχτυλίδι.

Ένα σφραγιδικό δαχτυλίδι λειτουργούσε ως προσωπική υπογραφή. Ένα σχέδιο ήταν χαραγμένο στην επιφάνειά του, έτσι ώστε, όταν πιεζόταν σε κερί ή μαλακό πηλό, άφηνε ένα ανάγλυφο αποτύπωμα, όπως ακριβώς η σφραγίδα που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο μιας επιστολής με βουλοκέρι.

Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν για να σφραγίζουν την αλληλογραφία τους, να ασφαλίζουν αμφορείς (τα μεγάλα πήλινα αγγεία που μετέφεραν κρασί, ελαιόλαδο και άλλα αγαθά) και να επικυρώνουν έγγραφα. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ποιος φορούσε αυτό το δαχτυλίδι ή για ποιο σκοπό, ενώ δεν δίνει στοιχεία ούτε για το μέγεθός του ούτε για την ακριβή του χρονολόγηση.

Το «Νησί των Βασιλέων» και τα μυστικά των ανακτόρων

Η Αντίρροδος είναι ένα μικρό νησί που σήμερα βρίσκεται λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, στα ανοικτά των ακτών της σύγχρονης Αλεξάνδρειας. Στην αρχαιότητα αποτελούσε τμήμα του Portus Magnus, του μεγάλου βασιλικού λιμανιού της πόλης, το οποίο οριζόταν από τη μία πλευρά από το ακρωτήριο Λοχιάς και από την άλλη από το νησί του Φάρου, όπου στεκόταν ο ίδιος ο Φάρος.

Ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων, ο οποίος επισκέφθηκε την Αίγυπτο στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. (μεταξύ 29 και 25 π.Χ.), το περιέγραψε ως εξής:

«Κάτω από τα εσωτερικά ανάκτορα βρίσκεται το λιμάνι που σκάφτηκε με το χέρι και είναι κρυμμένο από την κοινή θέα, η ιδιωτική περιουσία των βασιλέων, όπως και η Αντίρροδος, ένα νησί που βρίσκεται στα ανοικτά του τεχνητού λιμανιού, το οποίο διαθέτει βασιλικό παλάτι και ένα μικρό λιμάνι. Της δόθηκε αυτό το όνομα ως ανταγωνιστικό προς τη Ρόδο. […] Σε αυτό το ακρωτήριο ο Αντώνιος πρόσθεσε έναν μώλο που προχωρούσε ακόμα πιο βαθιά μέσα στο λιμάνι, και στην άκρη του έχτισε ένα βασιλικό κατάλυμα που ονόμασε Τιμώνιον».

Στράβων, Γεωγραφικά, XVII, 1, 9

Το όνομα σημαίνει περίπου «αντίπαλος της Ρόδου», του νησιού που ήταν διάσημο για τον Κολοσσό του, ένα ακόμη από τα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Το απόσπασμα αναφέρει επίσης μια πασίγνωστη προσωπικότητα: τον Μάρκο Αντώνιο.

Μετά την ήττα του στη Ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ., επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια και, σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, αποσύρθηκε από την κοινωνική ζωή στα πρότυπα του Τίμωνα -του Αθηναίου μισάνθρωπου που εγκαταλείφθηκε από τους φίλους του και κατέληξε να αποφεύγει εντελώς τους ανθρώπους (πρόκειται για τον ίδιο Τίμωνα που ενέπνευσε το ομώνυμο έργο του Σαίξπηρ). Ο Αντώνιος αυτοκτόνησε έναν χρόνο αργότερα.

Αυτά τα νερά εξερευνώνται από το 1992 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Φρανκ Γκοντιό (Franck Goddio), πρόεδρο του IEASM και επισκέπτη καθηγητή θαλάσσιας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Η περιοχή της έρευνας καλύπτει περίπου 4.000 στρέμματα και το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων που αναζητούσε η ομάδα βρισκόταν θαμμένο κάτω από τη λάσπη.

Έτσι, ξεκίνησαν χαρτογραφώντας τον βυθό με ηλεκτρονικούς ανιχνευτές προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ανασκαφή. Το Ίδρυμα Hilti (Hilti Foundation) χρηματοδοτεί το έργο αυτό από το 1996.

Στην Αντίρροδο, η ομάδα έχει τεκμηριώσει τα κατάλοιπα ενός πτολεμαϊκού παλατιού, το οποίο έχει συνδεθεί με την Κλεοπάτρα Ζ΄, καθώς και ενός ναού αφιερωμένου στη θεά Ίσιδα, του Ισείου.

Τα ευρήματά της δημοσιεύθηκαν από το Κέντρο Θαλάσσιας Αρχαιολογίας της Οξφόρδης (Oxford Centre for Maritime Archaeology). Στην απέναντι ακτή, η ομάδα εντόπισε το Τιμώνιον του Αντωνίου.

Τι μπορεί να μας αποκαλύψει το δαχτυλίδι για τα μυστικά του νησιού

Ο Ελ-Λέιθι βλέπει στο δαχτυλίδι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξιοπερίεργο εύρημα. Κατά την άποψή του, θα μπορούσε να σημαίνει ότι το παλάτι στην Αντίρροδο, το οποίο είχε δει ο Στράβων, παρέμεινε σε χρήση μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. για διοικητικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης ίσως και της διαχείρισης του Φανού/Φάρου.

Πρόκειται για μια υπόθεση, και η ανακοίνωση του υπουργείου τη διατυπώνει με επιφυλάξεις. Η ομάδα του Γκοντιό προτείνει ένα διαφορετικό χρονολόγιο για τον ναό του νησιού. Αναφέρουν ότι ο Ναός της Ίσιδας καταστράφηκε γύρω στο 50 μ.Χ. από σεισμούς και τσουνάμι, και ότι μια θαλαμηγός αναψυχής που βρέθηκε δίπλα του το 2025 (“IEASM Alexandria Discoveries”), θα είχε βυθιστεί στο ίδιο γεγονός.

Αυτό το σκάφος, μια θαλαμηγός (ένα πλοίο με καμπίνες, κατασκευασμένο για γιορτές και πομπές), παρουσιάστηκε ως το πρώτο του τύπου του που εντοπίστηκε ποτέ. Αντίθετα, άλλες περιγραφές του νησιού μιλούν για κατοίκηση που διήρκεσε μέχρι τις βασιλείες του Σεπτίμιου Σεβήρου και του Καρακάλλα στις αρχές του 3ου αιώνα, και για μια τελική βύθιση τον 4ο αιώνα, μετά τον μεγάλο σεισμό του 365 μ.Χ. που συγκλόνισε την ανατολική Μεσόγειο.

Οι ημερομηνίες δεν συμπίπτουν απόλυτα, και το δαχτυλίδι από μόνο του δεν λύνει το μυστήριο.

Ένας γίγαντας της αρχαιότητας: Πάνω από δύο φορές ψηλότερος από τον Πύργο του Ηρακλή

Το κτίριο που απεικονίζεται στο δαχτυλίδι ήταν κολοσσιαίο. Αρχαίες πηγές υπολογίζουν το ύψος του γύρω στα 120 μέτρα, γεγονός που ισοδυναμεί περίπου με ένα σύγχρονο κτίριο 40 ορόφων. Το νούμερο αυτό προέρχεται από τον Έλληνα συγγραφέα Αχίλλειο Τάτιο κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ., όπως αναφέρει ο ερευνητής Άντριου Μάικλ Τσαγκ (Andrew Michael Chugg) στο περιοδικό Ancient Egypt.

Για σύγκριση, ο Πύργος του Ηρακλή στην Κορούνια, στις βορειοδυτικές ακτές της Ισπανίας, είναι ο μόνος ρωμαϊκός φάρος που στέκει ακόμα όρθιος και παραμένει σε λειτουργία, με το ύψος του να φτάνει τα 55 μέτρα.

Μάλιστα, χρονολογείται από την ίδια περίοδο με τα νομίσματα με τα οποία συγκρίνεται το δαχτυλίδι, έχοντας χτιστεί στα τέλη του 1ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας είναι αρκετά αρχαιότερος.

Κατασκευάστηκε μεταξύ 297 και 284 π.Χ. υπό τη βασιλεία του Πτολεμαίου Α΄, και αρχιτέκτονάς του ήταν ο Σώστρατος ο Κνίδιος, ο οποίος τον αφιέρωσε, σύμφωνα με τον Στράβωνα, για την ασφάλεια των ναυτιλομένων.

Ο γεωγράφος περιγράφει έναν πύργο από λευκό μάρμαρο, με πολλούς ορόφους και θαυμαστή κατασκευή. Οι σεισμοί του 1303 και του 1323 τον κατέστρεψαν ολοσχερώς, και το 1477 υψώθηκε στο ίδιο σημείο το Φρούριο του Καϊτμπέι (Qaitbay Fort). Πώς έμοιαζε εξωτερικά; Οι παλιές απεικονίσεις βοηθούν στην αναπαράσταση.

Ο Τσαγκ επισημαίνει ότι τα νομίσματα που κόπηκαν στη ρωμαϊκή Αλεξάνδρεια, όπως εκείνα του Δομιτιανού (94 μ.Χ.) και του Αντωνίνου του Ευσεβούς (142 μ.Χ.), δείχνουν τον Φάρο με ένα άγαλμα στην κορυφή και με μορφές Τριτώνων (άνδρες με ουρές ψαριών που φυσούν ένα κοχύλι) στις γωνίες του πρώτου επιπέδου. Σύμφωνα με τον Ελ-Λέιθι, το δαχτυλίδι ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο.

Τα ίδια τα κατάλοιπα του Φάρου βρίσκονται στην άλλη άκρη του λιμανιού, δίπλα στο Φρούριο του Καϊτμπέι.

Εκεί εργάζεται μια ξεχωριστή ομάδα: Το Κέντρο Αλεξανδρινών Σπουδών (Centre for Alexandrian Studies), στο πλαίσιο του έργου PHAROS που συντονίζεται από τον εθνικό οργανισμό ερευνών της Γαλλίας, το CNRS. Το 2025, η ομάδα ανέσυρε 22 μεγάλους λίθους από το νερό για να τους σκανάρει και να ανακατασκευάσει τη δομή ψηφιακά.

Τέσσερις αρχαιολογικές θέσεις σε μία μόνο ανασκαφική περίοδο

Η φετινή ανασκαφική περίοδος επικεντρώνεται σε τέσσερις τοποθεσίες στο Ανατολικό Λιμάνι. Ο Γκοντιό τις απαρίθμησε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού: Τον Ναό της Ίσιδας, το παλάτι και τον δυτικό λόφο της Αντιρρόδου, τα κατάλοιπα ενός οβελίσκου και το Τιμώνιον, το οποίο η ανακοίνωση αποκαλεί «παλάτι του Αντωνίου».

Τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν περιλαμβάνουν κεραμικά που καλύπτουν περίπου οκτώ αιώνες ιστορίας, από τον 4ο αιώνα π.Χ. -όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε την πόλη- έως τον 4ο αιώνα μ.Χ. Πρόκειται για αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως επιτραπέζια σκεύη, αμφορείς, δοχεία, φιάλες και λυχνάρια, μαζί με θραύσματα γυαλιού.

Ο Φατχί τόνισε την αξία αυτού του έργου, το οποίο απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένη τεχνική και εμπειρία πεδίου λόγω των δυσκολιών της υποβρύχιας ανασκαφής, συμπληρώνοντας ότι κάθε νέα ανακάλυψη μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία της πόλης.

Όταν ολοκληρωθεί η ανασκαφική περίοδος στο Ανατολικό Λιμάνι, η αποστολή θα μεταφερθεί στον Κόλπο του Αμπουκίρ, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξάνδρειας, όπου η ομάδα του Γκοντιό εξερευνά τις βυθισμένες πόλεις Κάνωπο και Θώνιδα-Ηράκλειον.

Το αν το δαχτυλίδι είναι πράγματι το πρώτο του είδους του εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται ο όρος «σφραγιδικό δαχτυλίδι». Ο ίδιος ο Τσαγκ αναφέρει μια ρωμαϊκή σφραγίδα από μπλε γυαλί στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης στη Βιέννη (Kunsthistorisches Museum), η οποία απεικονίζει τον Φάρο με τα αγάλματά του, καθώς και έναν βυζαντινό σκαλιστό πολύτιμο λίθο στο Βρετανικό Μουσείο που φέρει έναν πύργο στεφανωμένο από μια ανθρώπινη μορφή.

Κανένα από τα δύο δεν είναι δαχτυλίδι -ή τουλάχιστον κανένα δεν περιγράφεται ως τέτοιο0 και ο ισχυρισμός του Ελ-Λέιθι αναφέρεται συγκεκριμένα σε δαχτυλίδια. Θα πρέπει να περιμένουμε τη δημοσίευση της επιστημονικής μελέτης για το εύρημα προκειμένου να δούμε πώς συγκρίνεται με αυτά. Η ακριβής χρονολόγησή του, το μέγεθός του, το αν φέρει κάποια επιγραφή και το ποιος ήταν ο κάτοχός του παραμένουν ακόμα άγνωστα.

Παραμένει επίσης ασαφές αν η σφραγίδα ανήκε σε κάποιον που σχετιζόταν με τη διαχείριση του Φάρου, όπως υποδηλώνει η υπόθεση του Ελ-Λέιθι, ή σε έναν απλό κάτοικο του λιμανιού που ήθελε να φέρει στο δάχτυλό του το σύμβολο της πόλης του.