Θησαυροί κάτω από την άσφαλτο: Οι εργασίες επέκτασης οδικού άξονα αποκάλυψαν μια ανέπαφη αρχαιολογική «χρονοκάψουλα» χιλιάδων ετών

Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό «παράθυρο» σε σχεδόν 12.000 χρόνια ανθρώπινης ιστορίας άνοιξαν οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού άξονα Α66 στην Κάμπρια της Αγγλίας. Κατά μήκος ενός τμήματος 33 χιλιομέτρων, μεταξύ Πένριθ και Σκοτς Κόρνερ, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως εκατοντάδες αντικείμενα που αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής των ανθρώπων που κατοικούσαν στην Κοιλάδα του Έντεν από την προϊστορική εποχή έως τη ρωμαϊκή περίοδο.

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Ένα ρωμαϊκό αγαλματίδιο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών κατά μήκος του οδικού άξονα Α66. Φωτογραφία: Oxford Cotswold Archaeology 
Ένα ρωμαϊκό αγαλματίδιο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών κατά μήκος του οδικού άξονα Α66. Φωτογραφία: Oxford Cotswold Archaeology 
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης του οδικού άξονα Α66 στην Κάμπρια της Βρετανίας, αποκαλύφθηκε μια ανέπαφη αρχαιολογική «χρονοκάψουλα» χιλιάδων ετών κάτω από την άσφαλτο.
  • Σπάνια διατηρημένα ρωμαϊκά υποδήματα, διακοσμητικά κοσμήματα, προϊστορικά λίθινα εργαλεία και ένα ρωμαϊκό αγαλματίδιο περιλαμβάνονται στα ευρήματα. Αυτές οι ανακαλύψεις προσφέρουν «δελεαστικές ματιές» στον τρόπο ζωής των αρχαίων κατοίκων της Κοιλάδας του Έντεν.
  • Περισσότερα από 200 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μια φυλλόσχημη αιχμή βέλους και ένα θραύσμα ορείασ κρυστάλλου, παρουσιάζονται πλέον στο κοινό μέσω μιας δωρεάν περιοδευόμενης έκθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κάθε μέρα, χιλιάδες οδηγοί διασχίζουν τον οδικό άξονα A66 στην Κάμπρια, στη Βρετανία, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, βιαστικοί να φτάσουν στον προορισμό τους.

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Ελάχιστοι όμως από αυτούς θα μπορούσαν να φανταστούν ότι, μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την άσφαλτο και τα βαριά μηχανήματα, κρυβόταν μια ανέπαφη αρχαιολογική «χρονοκάψουλα» χιλιάδων ετών.

Όταν τα μεγάλα οδικά έργα «συναντούν» την Ιστορία

Οι εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης του δρόμου μετατράπηκαν σε μια αναπάντεχη πύλη προς το παρελθόν. Εκτός από χώμα, οι εκσκαφές έφεραν στο φως μοναδικά τεκμήρια της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Τώρα, αυτά τα κρυμμένα μυστικά ετοιμάζονται να «ταξιδέψουν» για να συναντήσουν το κοινό.

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Ένα “παράθυρο” στην καθημερινότητα των αρχαίων κατοίκων

Αρχαιολογικοί θησαυροί, οι οποίοι ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Κάμπρια (Cumbria), παρουσιάζονται πλέον στο κοινό μέσω μιας περιοδευόμενης έκθεσης.

Σπάνια διατηρημένα ρωμαϊκά υποδήματα, διακοσμητικά κοσμήματα, προϊστορικά λίθινα εργαλεία και ένα ρωμαϊκό αγαλματίδιο περιλαμβάνονται στα ευρήματα που αποκάλυψε η αρχαιολογική ομάδα Oxford Cotswold Archaeology, στο πλαίσιο των εργασιών στον οδικό άξονα Α66, μεταξύ του Πένριθ (Penrith) και του Σκοτς Κόρνερ (Scotch Corner).

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Μια δωρεάν έκθεση στις περιοχές Γουόρκοπ (Warcop), Άπλμπι (Appleby), Κέρκμπι Θορ (Kirkby Thore), Πένριθ (Penrith) και Καρλάιλ (Carlisle) θα παρουσιάσει εκατοντάδες αντικείμενα που εντοπίστηκαν στις ανασκαφές, οι οποίες ξεκίνησαν πέρυσι.

Μια φυλλόσχημη αιχμή βέλους της Πρώιμης Νεολιθικής περιλαμβάνεται στα ευρήματα της δωρεάν έκθεσης. Φωτογραφία: Oxford Cotswold Archaeology 
Μια φυλλόσχημη αιχμή βέλους της Πρώιμης Νεολιθικής περιλαμβάνεται στα ευρήματα της δωρεάν έκθεσης. Φωτογραφία: Oxford Cotswold Archaeology

Η διευθύντρια του αρχαιολογικού έργου από την Oxford Archaeology, Έλεν Έβανς (Helen Evans), δήλωσε ότι οι ανακαλύψεις αυτές προσφέρουν «δελεαστικές ματιές» στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στην Κοιλάδα του Έντεν (Eden Valley) καλλιεργούσαν τη γη, στις δοξασίες τους, στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν, καθώς και στο πώς ντύνονταν.

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Οι ακαδημαϊκοί γνώριζαν για την ύπαρξη ενός ρωμαϊκού τάφου στη συγκεκριμένη τοποθεσία κοντά στο Πένριθ ήδη από τη δεκαετία του 1960, αλλά ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εκεί μια τόσο εκτεταμένη ανασκαφή.

Οι πρώτες δοκιμαστικές τάφροι ανοίχτηκαν το 2024 και ακολούθησαν μεγαλύτερης και ευρύτερης κλίμακας ανασκαφές, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 75 αρχαιολόγοι, καλύπτοντας μια έκταση ανασκαφικού έργου που ξεπέρασε τα 660 στρέμματα.

Η κοινοπραξία Oxford Cotswold Archaeology δήλωσε ότι συνεργάστηκε με την κρατική εταιρεία National Highways για τη διεξαγωγή ανασκαφών πλήρους κλίμακας κατά μήκος ενός τμήματος 33 χιλιομέτρων της διαδρομής, από τον Ιανουάριο του 2025.

Ξεκινώντας από το Warcop Parish Hall στις 3 Οκτωβρίου, η έκθεση θα μεταφερθεί στο Appleby Public Hall στις 10-11 Οκτωβρίου, στο Kirkby Thore Memorial Hall στις 24-25 Οκτωβρίου, στα Penrith Rooms στις 30-31 Οκτωβρίου και στο Μουσείο Tullie του Καρλάιλ στις 14-15 Νοεμβρίου.

Ο Άλαν Φορντ (Alan Ford), επικεφαλής πολιτιστικής κληρονομιάς του έργου για την AtkinsRealis, δήλωσε ότι η ομάδα γνώριζε πως «επρόκειτο ουσιαστικά να ξαναγράψουμε όσα ξέραμε για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η ανθρώπινη εγκατάσταση στην άνω κοιλάδα του Έντεν ανά τους αιώνες».  «Αυτές οι προσδοκίες επιβεβαιώθηκαν και ξεπεράστηκαν, με τον εντοπισμό μιας συναρπαστικής ιστορίας που εκτείνεται σε σχεδόν 12.000 χρόνια», πρόσθεσε ο Φορντ.

Η Έβανς (Evans) συμπλήρωσε: «Οι ανακαλύψεις που κάναμε κατά μήκος του οδικού άξονα Α66 προσφέρουν δελεαστικές ματιές στους παλαιότερους κατοίκους της κοιλάδας του Έντεν». «Υπάρχουν επίσης πολλά ερωτήματα, αλλά τα διάσπαρτα στοιχεία που άφησαν πίσω τους οι άνθρωποι θα μας επιτρέψουν να συνθέσουμε την ιστορία αυτού του εκπληκτικού τοπίου».

Περισσότερα από 200 αντικείμενα πρόκειται να εκτεθούν, συμπεριλαμβανομένου αυτού του σπάνιου θραύσματος ορείασ κρυστάλλου (χαλαζία) της Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου. Φωτογραφία: Oxford Cotswold Archaeology
Περισσότερα από 200 αντικείμενα πρόκειται να εκτεθούν, συμπεριλαμβανομένου αυτού του σπάνιου θραύσματος ορείασ κρυστάλλου (χαλαζία) της Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου. Φωτογραφία: Oxford Cotswold Archaeology

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