Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μέσα σε χωράφια μια πόλη με αμφιθέατρο χωρητικότητας 8.000 ατόμων – Εγκαταλείφθηκε ξαφνικά και κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο

Αρχαιολόγοι στην Αυστρία ταυτοποίησαν τα ερείπια μιας άγνωστης μέχρι σήμερα ρωμαϊκής πόλης στις όχθες του Δούναβη – έναν οργανωμένο οικισμό έκτασης έως και 300 στρεμμάτων (30 εκταρίων), με αμφιθέατρο χωρητικότητας 8.000 θεατών, ο οποίος κατοικούνταν περίπου μεταξύ 80 και 180 μ.Χ. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το Claudivium, ένα τοπωνύμιο γνωστό μέχρι τώρα μόνο από ένα σύνολο συντεταγμένων ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών.

Στη δεκαετία του 1970, ο μικρός οικισμός Stein στην Κάτω Αυστρία παρά λίγο να φιλοξενήσει τον δεύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας. Το έργο ακυρώθηκε και η γη επέστρεψε στην πρότερη χρήση της ως άλλη μια έκταση καλλιεργειών δίπλα στον Δούναβη. Μισό αιώνα αργότερα, αυτά τα ίδια χωράφια αποκάλυψαν αυτό που έκρυβαν τόσον καιρό: μια ρωμαϊκή πόλη που κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχε.

Η ανακάλυψη προέρχεται από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2015, εστιασμένο σε μια διαδρομή περίπου 10 χιλιομέτρων του παραδουνάβιου limes – της οχυρωμένης συνοριακής γραμμής που οριοθετούσε την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας— ανάμεσα στο Ένς (Enns) της Άνω Αυστρίας και το Σανκτ Πανταλέον-Έρλα (St. Pantaleon-Erla) της Κάτω Αυστρίας.

Το έργο συγκεντρώνει το Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ, το Forum Donaulimes, τον δημόσιο οργανισμό γεωεπιστημών GeoSphere Austria, την εταιρεία Research Archaeology και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες και των δύο αυστριακών ομόσπονδων κρατιδίων. Από το 2021, αυτό το τμήμα του limes αποτελεί επίσης μέρος του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO «Σύνορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», την ίδια ιδιότητα που κατέχει και το Τείχος του Αδριανού στη Βρετανία.

Αυτό που αποκάλυψαν οι γεωφυσικές έρευνες στο Stein δεν είναι ένα ταπεινό αγροτικό φυλάκιο, αλλά μια πόλη με προσεκτικά σχεδιασμένη ρυμοτομία. Οι μετρήσεις δείχνουν μια οργανωμένη αστική περιοχή 250 έως 300 στρεμμάτων, με κανονικό ιπποδάμειο πλέγμα δρόμων και ένα αμφιθέατρο κατασκευασμένο για περίπου 8.000 άτομα, σύμφωνα με τον Gerald Grabherr, αρχαιολόγο στο Πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, αυτή η χωρητικότητα θέσεων είναι αντίστοιχη με το αμφιθέατρο στο Carnuntum -μια σημαντική ρωμαϊκή πόλη-φρουρά κοντά στη Βιέννη και σήμερα ένα από τα πιο επισκέψιμα αρχαιολογικά πάρκα της Αυστρίας.

Μια προγραμματισμένη αποχώρηση, όχι μια καταστροφή

Με βάση την τρέχουσα έρευνα, η πόλη κατοικήθηκε γύρω στο 80 μ.Χ. και εγκαταλείφθηκε γύρω στο 180 μ.Χ. – δηλαδή κατοικήθηκε μετά βίας μόλις έναν αιώνα. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είναι, παραδόξως, εξαιρετικά χρήσιμο για τους ερευνητές: τους προσφέρει ένα ακριβώς οριοθετημένο στιγμιότυπο της καθημερινής ζωής στα ρωμαϊκά σύνορα.

Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο δεν είναι ότι η πόλη εξαφανίστηκε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνέβη. Αντίθετα με την Πομπηία ή τις πολλές άλλες τοποθεσίες που οφείλουν τη διατήρησή τους σε μια καταστροφή, αυτή εδώ δεν δείχνει κανένα ίχνος βίαιης καταστροφής. Όπως δηλώνει η Barbara Kainrath από την εταιρεία Research Archaeology: «Τα αρχαιολογικά μας ευρήματα υποδηλώνουν ότι υπήρξε μια προγραμματισμένη αποχώρηση από την περιοχή γύρω στο 180 μ.Χ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο οικισμός καταστράφηκε». Σε αυτή την περίπτωση, οι άνθρωποι απλώς έφυγαν.

Από συνοριακό φρούριο σε πόλη πλήρους κλίμακας

Η τοποθεσία είχε δώσει ήδη ορισμένες ενδείξεις στους ερευνητές πριν από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Το 2017, ο Grabherr αναγνώρισε στο Stein ένα λίθινο castellum -ένα τειχισμένο φρούριο- που χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ., ενώ μεταγενέστερες γεωφυσικές έρευνες αποκάλυψαν ένα πιο πρώιμο στρατόπεδο από ξύλο και χώμα που χρονολογείται στον 1ος αιώνα μ.Χ.

Αυτό το στρατιωτικό φυλάκιο, ανατολικά του ποταμού Enns, ήλεγχε κυρίως ένα πέρασμα του Δούναβη κοντά στις εκβολές του ποταμού Aist. Η κοιλάδα του Aist αποτελούσε μία από τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ του Δούναβη και του Μολδάβα (του σημερινού Vltava στην Τσεχία) – έναν εμπορικό διάδρομο καίριας σημασίας προς περιοχές εκτός της Αυτοκρατορίας. Όλα δείχνουν επίσης ότι η Ρώμη είχε φιλοδοξίες να κατακτήσει την περιοχή των Μαρκομάνων βόρεια του limes (των συνόρων): στην απέναντι πλευρά του ποταμού, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει τρία ή τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα, γεγονός που υποδηλώνει τη συγκέντρωση στρατευμάτων για μια εκστρατεία.

Αυτό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα των βιβλίων ιστορίας είναι το μέγεθος των κατασκευών που χτίστηκαν δίπλα σε αυτή τη στρατιωτική μονάδα. Κανονικά, οι μικροί οικισμοί πολιτών αναπτύσσονταν περιμετρικά των επικουρικών φρουρίων με μοναδικό σκοπό την ανεφοδιαστική υποστήριξη των στρατευμάτων και τίποτα περισσότερο.

Όπως τονίζει όμως ο Grabherr: «Οι οικισμοί πολιτών συνήθως ξεπηδούσαν κοντά σε φρούρια απλώς για να προμηθεύουν τα στρατεύματα. Αλλά η κατασκευή μιας πόλης 250 έως 300 στρεμμάτων με ιπποδάμειο ρυμοτομικό πλέγμα δίπλα σε ένα επικουρικό φρούριο περίπου 500 στρατιωτών δεν έχει κανένα παράλληλο πουθενά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία».

Στην πραγματικότητα, η πόλη οργανώθηκε από την πρώτη στιγμή βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου, και η δομή της την κατατάσσει ανάμεσα στα αυτόνομα αστικά κέντρα της επαρχίας του Noricum -της ρωμαϊκής επικράτειας που κάλυπτε, σε γενικές γραμμές, τη σημερινή Αυστρία και ένα τμήμα της βόρειας Σλοβενίας.

Παράλληλα με τους δρόμους που οδηγούσαν έξω από την πόλη, οι ερευνητές βρήκαν νεκροταφεία, ειδικά στα βορειοδυτικά, όπου ένα μεγάλο νεκροταφείο αποκάλυψε πολλούς τάφους, μαυσωλεία και ταφικούς λόφους – ορισμένα αρκετά μεγάλα ώστε να υποδηλώνουν εύπορους κατοίκους. Το ίδιο το αμφιθέατρο επιβεβαιώνει την πραγματική αστική υπόσταση της πόλης: δεν πρόκειται για το είδος της υποδομής που κατασκευάζεται σε έναν ελάσσονα οικισμό.

Στο Albing, επίσης εντός του St. Pantaleon-Erla, η ομάδα βρήκε τις ημιτελείς εργασίες υποδομής ενός λεγεωναρικού στρατοπέδου: είχαν σκαφτεί τάφροι θεμελίωσης και είχαν κατασκευαστεί συμπαγή τμήματα του αμυντικού τείχους και του διοικητηρίου (principia), αλλά οι τοίχοι δεν υψώθηκαν ποτέ. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα στιγμιότυπο ενός ρωμαϊκού έργου που εγκαταλείφθηκε στη μέση.

Πρόκειται για το Claudivium;

Αυτό το ερώτημα δίνει τον τίτλο στην υποκείμενη επιστημονική δημοσίευση. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, ο γεωγράφος του 2ου αιώνα μ.Χ. από την Αλεξάνδρεια, κατέγραψε μια τοποθεσία με το όνομα Claudivium μαζί με συντεταγμένες που ευθυγραμμίζονται με την πόλη στο Stein, και ανέφερε έναν ποταμό που ρέει από τα βόρεια στις ίδιες συντεταγμένες, πολύ πιθανόν τον Aist.

Η αντιστοίχιση είναι ισχυρή, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη. Η μελέτη πίσω από αυτό το εύρημα, από τους Mario Wallner, Klaus Löcker, Gerald Grabherr και περισσότερους από δώδεκα συν-συγγραφείς, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ArchéoSciences (τεύχος 49-1, 2025), τιτλοφορείται «Claudivium; Πώς να ανακαλύψετε μια νέα ρωμαϊκή πόλη;» – με το ερωτηματικό να περιλαμβάνεται στο ίδιο το όνομα. Οι ερευνητές, προς το παρόν, προτιμούν να μην θεωρούν την ταυτοποίηση οριστική.

Γιατί εγκαταλείφθηκε η πόλη

Αυτό που φαίνεται καλά τεκμηριωμένο είναι ο χρόνος της εγκατάλειψης. Τα ευρήματα νομισμάτων τοποθετούν το τέλος της πόλης γύρω στο 180 μ.Χ., συμπίπτοντας με τη μεταβίβαση της εξουσίας από τον Αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο στον γιο του Κόμμοδο – και ταιριάζει το γεγονός ότι μεταγενέστερες πηγές σταματούν εντελώς να αναφέρουν το όνομα Claudivium.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Κόμμοδος τερμάτισε τους Μαρκομανικούς Πολέμους -που διεξάγονταν από το 166 μ.Χ- με μια συνθήκη ειρήνης, και όλα δείχνουν ότι επαναπροσδιορίστηκε η αμυντική στρατηγική στο limes του Δούναβη: το Lauriacum, το λεγεωναρικό στρατόπεδο στο σημερινό Enns, διατηρήθηκε σε χρήση, ενώ το Claudivium εγκαταλείφθηκε.

Το Lauriacum γνώρισε στη συνέχεια την πιο ευημερούσα περίοδό του, με τα ευρήματα να υποδηλώνουν ότι μεγάλος μέρος του πληθυσμού από την εγκαταλελειμμένη πόλη μετοίκησε εκεί, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνιτών. Όπως σημειώνει ο Grabherr: «Βρήκαμε εργαλεία χύτευσης μπρούτζου και τις ίδιες περόνες -τις καρφίτσες που χρησιμοποιούνταν για τη στερέωση των ενδυμάτων— που βρέθηκαν επίσης στην πόλη στο Stein».

Πενήντα χρόνια μετά από αυτή τη μετακίνηση, το λεγεωναρικό φυλάκιο στο Enns είχε ήδη τριπλασιαστεί σε μέγεθος σε σύγκριση με την παλιά πόλη στο Stein, η οποία μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν πλέον μόνο ως λατομείο πέτρας.

Νέες ανασκαφές στο Stein θα μπορούσαν να προσφέρουν αποφασιστικές πληροφορίες για τη χρονολόγηση που εκτείνεται από τη δυναστεία των Φλαβίων (69-96 μ.Χ.) έως τους Μαρκομανικούς Πολέμους (166–180 μ.Χ.) – μια περίοδο που εξακολουθεί να είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένη σε αυτό το τμήμα των συνόρων. Ο Grabherr και η Kainrath επισημαίνουν τις δυνατότητες που προσφέρει ο συνδυασμός αεροφωτογραφίας, γεωφυσικής, στοχευμένων ανασκαφών και άλλων επιστημονικών κλάδων.

Ωστόσο, επισημαίνουν επίσης ένα εμπόδιο που δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιολογία: παρά τη σημασία του ευρήματος, η τοποθεσία εξακολουθεί να στερείται τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που απαιτείται για την έρευνά της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.