Απρόσμενη έκπληξη 1.800 ετών: Τι έκρυβε θησαυρός με ασημένια νομίσματα που ανακαλύφθηκε σε αγροικία

Ένας τελευταίος έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων σε μια αρχαία αγροικία στη Σουηδία έφερε στο φως 45 Ρωμαϊκά ασημένια νομίσματα και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Θαμμένη αιώνες μετά την κοπή των νομισμάτων, η συλλογή αυτή κρύβει μια απρόσμενη έκπληξη: δύο από τα νομίσματα είναι πλαστά νομίσματα της εποχής, πιθανότατα κατασκευασμένα στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας.

Η ανακάλυψη στο νησί Γκότλαντ της Βαλτικής προσφέρει μια ματιά στο πώς τα ρωμαϊκά χρήματα κυκλοφορούσαν πολύ πέρα από τα σύνορα της αυτοκρατορίας. Παρόλο που τα νομίσματα χρονολογούνται από το 98 έως το 192 μ.Χ., οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι κάποιος έκρυψε τη συλλογή γύρω στο 450 μ.Χ.

Ένας τελευταίος έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων αποκαλύπτει έναν αρχαίο θησαυρό

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ερευνών που σχετίζονται με την επέκταση του Συντάγματος του Γκότλαντ, κοντά στην περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης Tofta. Αρχαιολόγοι από το Μουσείο του Γκότλαντ και την αρχαιολογική εταιρεία Arendus εξέταζαν ένα παλιό αγροτικό συγκρότημα, πιθανότατα την πρώην κτήση Bars (ιστορικά γνωστή ως Bardhs ή Bardhes).

Προγενέστερες ανασκαφές είχαν αποκαλύψει αρκετά κτίρια, ενώ οι τελευταίες έρευνες επικεντρώθηκαν σε ένα άλλο τμήμα του οικισμού. Καθώς οι εργασίες θεμελίωσης ενός σπιτιού πλησίαζαν στην ολοκλήρωσή τους, ένας τελευταίος έλεγχος με ανιχνευτή μετάλλων έδωσε ένα ισχυρό σήμα δίπλα σε μια πέτρα της θεμελίωσης.

Οι αρχαιολόγοι απομάκρυναν προσεκτικά ένα μικρό ασημένιο νόμισμα και καθάρισαν το χώμα, αποκαλύπτοντας το πορτρέτο του Αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβούς (Antoninus Pius), ο οποίος κυβέρνησε τη Ρώμη από το 138 έως το 161 μ.Χ. Ακολούθησαν περισσότερα σήματα και, μέχρι το τέλος της ημέρας, η ομάδα είχε ανακτήσει 45 ασημένια δηνάρια και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Η ανακάλυψη ξεχώρισε ακόμη και για το Γκότλαντ, ένα νησί φημισμένο για τους ασημένιους θησαυρούς του. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στην Εποχή των Βίκινγκ, ενώ η συλλογή του Tofta χρονολογείται στην Περίοδο των Μεγάλων Μεταναστεύσεων, αρκετούς αιώνες νωρίτερα.

Δύο αρχαίες απομιμήσεις ανάμεσα σε νομίσματα εννέα αυτοκρατορικών μορφών

Τα 45 νομίσματα καλύπτουν σχεδόν έναν αιώνα ρωμαϊκής αυτοκρατορικής ιστορίας και απεικονίζουν πέντε αυτοκράτορες και τέσσερις αυτοκράτειρες. Ο νομισματολόγος Lennart Lind εξέτασε τη συλλογή για το Μουσείο του Γκότλαντ και ταυτοποίησε τους ηγεμόνες που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Οι αυτοκράτορες είναι ο Τραϊανός, ο Αδριανός, ο Αντωνίνος ο Ευσεβής, ο Μάρκος Αυρήλιος και ο Κόμμοδος. Οι αυτοκράτειρες είναι η Σαβίνα, η Φαυστίνα η Πρεσβύτερη, η Φαυστίνα η Νεότερη και η Λουκίλλα, των οποίων τα πορτρέτα συνδέουν τη συλλογή με διαδοχικές γενιές των αυτοκρατορικών οικογενειών της Ρώμης.

Δύο δηνάρια, ωστόσο, τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή. Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Per Widerström του Μουσείου του Γκότλαντ, πρόκειται για αρχαίες απομιμήσεις, κατασκευασμένες πιθανότατα σε εδάφη της σημερινής Ουκρανίας.

Η παρουσία τους προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην ανακάλυψη. Δίπλα στο επίσημο ρωμαϊκό νόμισμα, η συλλογή περιλαμβάνει πλαστά νομίσματα της εποχής που ενδέχεται να έφτασαν στη Βαλτική μέσων δικτύων συναλλαγών που εκτείνονταν σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.

Στο Γκότλαντ έχει βρεθεί μια εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση ρωμαϊκών δηναρίων, γεγονός που αποδεικνύει τις διασυνδέσεις του με τον ευρύτερο ρωμαϊκό κόσμο. Η ακριβής διαδρομή που ακολούθησαν τα πλαστά νομίσματα του Tofta παραμένει άγνωστη, αλλά η πιθανή ανατολική προέλευσή τους ενισχύει τις ενδείξεις για επαφές μεταξύ περιοχών πολύ πέρα από τα σύνορα της αυτοκρατορίας.

Γιατί θάφτηκαν ρωμαϊκά νομίσματα περισσότερα από 250 χρόνια αργότερα;

Ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα αφορά το σημαντικό χρονικό χάσμα ανάμεσα στην κοπή των νομισμάτων και την κατάχωσή τους. Ακόμη και τα νεότερα δηνάρια ήταν ηλικίας άνω των 250 ετών, όταν κάποιος έκρυψε τη συλλογή γύρω στο 450 μ.Χ.

Ο Lind εκτιμά ότι τα νομίσματα έφτασαν στο Γκότλαντ κατά τον τέταρτο αιώνα και συνέχισαν να κυκλοφορούν στην οικονομία του νησιού έως και τον πέμπτο αιώνα. Η μακροχρόνια χρήση τους αποδεικνύει ότι τα ρωμαϊκά νομίσματα διατήρησαν τον ρόλο τους στις τοπικές συναλλαγές πολύ μετά την αρχική παραγωγή τους.

Το χρυσό δαχτυλίδι παρέχει ένα σημαντικό χρονολογική ένδειξη: ο σχεδιασμός του μοιάζει με τύπους γνωστούς από τα μέσα του πέμπτου αιώνα, ενισχύοντας την προτεινόμενη από τους αρχαιολόγους ημερομηνία ταφής.

Επιπλέον, μια αρχική ανάλυση ραδιοάνθρακα σε ένα οστό που εντοπίστηκε σε ένα από τα κτίρια προσφέρει επιπλέον στοιχεία, δείχνοντας ότι η δομή παρέμεινε σε χρήση κατά τον πέμπτο αιώνα. Αυτό τοποθετεί την κατοίκηση της αγροικίας στην ίδια γενική περίοδο με τον θησαυρό.

Συνδυαστικά, τα νομίσματα, το δαχτυλίδι και τα ευρήματα του ραδιοάνθρακα υποστηρίζουν τη χρονολόγηση της κατάθεσης στην Περίοδο των Μεγάλων Μεταναστεύσεων. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει τον λόγο για τον οποίο θάφτηκαν τα αντικείμενα ή το αν ο ιδιοκτήτης τους σκόπευε να τα ανακτήσει.

Μια εγκαταλειμμένη αγροικία και εννέα πολύ παλαιότεροι τάφοι

Η αγροικία στο Tofta παρέμεινε κατειλημμένη από το 150 έως το 550 μ.Χ. περίπου, καλύπτοντας τη Ρωμαϊκή Εποχή του Σιδήρου και την Περίοδο των Μεγάλων Μεταναστεύσεων στη Σκανδιναβία. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν σχετικά λίγα καθημερινά αντικείμενα στο εσωτερικό των κτιρίων, όπως οστά, θραύσματα κεραμικής και ένα αγκίστρι ψαρέματος.

Ο Widerström υποθέτει ότι οι κάτοικοι ενδέχεται να εγκατέλειψαν τον οικισμό λόγω των δύσκολων συνθηκών του έκτου αιώνα. Μια μεγάλη κλιματική διαταραχή το 536 μ.Χ. έφερε ασυνήθιστα ψυχρό καιρό σε τμήματα της Ευρώπης, συμβάλλοντας σε σοβαρά προβλήματα στη γεωργία σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία. Το αν αυτό το γεγονός επηρέασε άμεσα την αγροικία παραμένει άγνωστο, ενώ ο ασημένιος θησαυρός φαίνεται πως είχε ήδη ταφεί δεκαετίες νωρίτερα.

Σε άλλο σημείο της περιοχής του συντάγματος, έρευνες πριν από την κατασκευή δρόμου αποκάλυψαν εννέα πολύ παλαιότερους τάφους. Μια αρχαιολογική καταγραφή του 1939 σημείωνε έξι πιθανές ταφές, αλλά μια έρευνα το 1976 απέτυχε να τις επιβεβαιώσει. Οι τελευταίες ανασκαφές επιβεβαίωσαν πλέον την παρουσία εννέα τάφων που χρονολογούνται Προ-Ρωμαϊκή Εποχή του Σιδήρου.

Τρεις τάφοι έχουν ορθογώνιο περίγραμμα, ενώ έξι είναι κυκλικοί. Ο μεγαλύτερος έχει διαστάσεις περίπου έξι επί τέσσερα μέτρα, ενώ στα ευρήματα περιλαμβάνονται χάλκινα εξαρτήματα που σχετίζονται με την ανάρτηση σπαθιού και, πιθανώς, έναν ομφαλό ασπίδας.

Ένας τάφος περιείχε περίπου 4,5 κιλά καμένων ανθρωπίνων οστών. Η οστεολογική ανάλυση ταυτοποίησε τουλάχιστον δύο άτομα -συμπεριλαμβανομένου ενός ενήλικα άνδρα- ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα υπολείμματα ενδέχεται να ανήκουν σε τρία άτομα.

Παρόλο που το νεκροταφείο προηγείται του ασημένιου θησαυρού κατά αρκετούς αιώνες, και τις δύο ανακαλύψεις αποκαλύπτουν τη μακρά ιστορία της ανθρώπινης δραστηριότητας κάτω από τη σύγχρονη στρατιωτική εγκατάσταση.

Η συλλογή του Tofta θέτει ένα διαφορετικό ερώτημα: Πώς τα ρωμαϊκά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των δύο αρχαίων παραχαραγμένων, διατήρησαν την αξία τους για γενιές προτού κάποιος τα αφήσει τελικά κάτω από το έδαφος του Γκότλαντ;