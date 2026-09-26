Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι: Βίντεο από την έφοδο για την εξάρθρωση κυκλώματος για τηλεφωνικές απάτες – 8 συλλήψεις

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και τηλεφωνικές απάτες, προσποιούμενη υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών ενέργειας ή τηλεφωνίας και λογιστές, αποκομίζοντας πάνω από 700.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ζεφύρι, συνελήφθησαν οκτώ ημεδαποί, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, συλλαμβάνοντας οκτώ ημεδαπούς σε αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι.
  • Τα μέλη παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών τηλεφωνίας ή ενέργειας, αποκομίζοντας πάνω από 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο.
  • Για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένα μηνύματα ΔΕΔΔΗΕ και ηχητικά εφέ σειρήνας περιπολικού, ενώ η οργάνωση αποτελούνταν από διευθυντικά στελέχη, ανιχνευτή και τηλεφωνητές.

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Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ, λογιστή και εταιρειών τηλεφωνίας ή ενέργειας», εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.

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Για εμπλοκή στην υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου, 8 Έλληνες, μεταξύ των οποίων τα δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης.

Πάνω από 700.000 ευρώ το κέρδος της οργάνωσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες σύστησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την πραγματοποίηση πλήθους τηλεφωνικών κλήσεων καθημερινά σε υποψήφια θύματά τους και την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινά, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, αποκομίζοντας περισσότερα από 700.000 ευρώ.

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Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της οργάνωσης αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών από τηλεφωνικούς καταλόγους και παρουσιάζονταν στα υποψήφια θύματα, ως υπάλληλοι της ΔΕΔΔΗΕ, υπάλληλοι εταιρειών τηλεφωνίας, υπάλληλοι εταιρειών ενέργειας ή λογιστές, και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή έξω από τις οικίες τους, ενώ ταυτόχρονα άλλα μέλη της οργάνωσης, έσπευδαν και τα αφαιρούσαν.

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Πολλές φορές, για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., το οποίο ενεργοποιείται κατά τη θέση πελάτη σε αναμονή κλήσης από την εν λόγω υπηρεσία, καθώς και ηχητικό σήμα έκτακτης ανάγκης, τα οποία αναπαρήγαγαν κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα θύματά τους, προκειμένου να προσδώσουν αληθοφάνεια στα όσα ισχυρίζονταν για να τους πείθουν.

Επίσης, στις επικοινωνίες τους συστήνονταν και ως αστυνομικοί, ενώ χρησιμοποιούσαν ηχητικά εφέ που προσομοίαζαν σε σειρήνα περιπολικού οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εγκληματική οργάνωση, προκειμένου να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της, προέβαινε σε σύντομα χρονικά διαστήματα σε αλλαγή εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου», καθώς και στην συνεχή αλλαγή των επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών.

Στους χώρους, όπου λειτουργούσαν τα τηλεφωνικά κέντρα, είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας και είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα παρακολούθησης, ώστε να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τυχόν αστυνομική παρουσία.

ΖΕΦΥΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Το «οργανόγραμμα» του… εγκλήματος

  • Η οργάνωση αποτελούνταν από τα 2 διευθυντικά στελέχη, έναν «ανιχνευτή» και 5 «τηλεφωνητές» με συγκεκριμένους ρόλους
  • οι διευθυντές επόπτευαν το τηλεφωνικό κέντρο και συντόνιζαν την επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης,
  • ο ανιχνευτής είχε αναλάβει τη συλλογή και ενεργοποίηση των τηλεφωνικών συνδέσεων και την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων,
  • οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών με τα θύματα, αποτελώντας τον ισχυρό πυρήνα της δράσης της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, έντυπος τηλεφωνικός κατάλογος και αποκόμματά του, χειρόγραφες σημειώσεις και 960 ευρώ.  Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

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