Ώρες αγωνίας στα χαλάσματα του κτιρίου στην Πλάκα: Νεκρή μία γυναίκα, συνεχίζονται με χειρουργική ακρίβεια οι έρευνες για 5 αγνοούμενους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κορυφώνεται η αγωνία στην Πλάκα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας τους 5 αγνοούμενους, ενώ ήδη έχει ανασυρθεί μία γυναίκα νεκρή. Ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας και η οποία συνέβη στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το παλαιό οίκημα στον αριθμό 15, οι διασώστες συνεχίζουν με χειρουργική ακρίβεια τις έρευνες, ενώ οι Αρχές αναζητούν και τα αίτια της έκρηξης του τριώροφου κτιρίου, που κυριολεκτικά ισοπεδώθηκε.

Δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα, παρατηρήθηκε κινητικότητα και ασθενοφόρο προσέγγισε το σημείο. Μια Αμερικανίδα τουρίστρια που διέμενε μαζί με δύο άνδρες και άλλη μία γυναίκα από τις ΗΠΑ στον πρώτο όροφο του κτιρίου, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, Βρετανός και Ελληνίδα, 78 και 77 ετών που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.

Νωρίτερα, εντοπίστηκε γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλυμα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 15.30 από την Αθήνα με πτήση της Delta Airlines.

Ώρες αγωνίας

Στην επιχείρηση εντοπισμού τεσσάρων Αμερικανών τουριστών και ζευγαριού ηλικιωμένων, συμμετέχουν 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια. Προβολείς από απέναντι μπαλκόνι στρέφονται στα ερείπια για να διευκολύνουν την επιχείρηση ενώ ο εκσκαφέας βρίσκεται στο πρώτο μισό του δευτέρου ορόφου, σύμφωνα με όσα είπε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στο ΕΡΤnews.

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες εντοπισμού. Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Εμπειρογνώμονες της Πολεοδομίας συνεχίζουν τους ελέγχους στατικότητας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι σε κάθετο δρόμο της Λυσικράτους έχει καταρρεύσει πρόσοψη κτιρίου με γραφεία. Πολλοί από τους μόνιμους κατοίκους έχουν απομακρυνθεί με δική τους βούληση από τα σπίτια τους. Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια, σταθμευμένα οχήματα και υποδομές της περιοχής.

Το χρονικό

Λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Παρασκευής (25/9), κάμερα ασφαλείας διπλανού ξενοδοχείου κατέγραψε τον εκκωφαντικό θόρυβο και τον πανικό των ανθρώπων.

Ένα κτίριο κατέρρευσε και μετατράπηκε σε σωρό από συντρίμμια, ενώ σκόνη και θραύσματα καταπλάκωσαν τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο.

Σοβαρές ζημιές υπέστησαν τα διπλανά κτίρια και η περιοχή αποκλείστηκε από τις αρχές. Κατέφτασαν ειδικά συνεργεία που πραγματοποιούν έρευνες για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Επρόκειτο για μία ηλικιωμένη και μία νεότερη γυναίκα, οι οποίες επίσης φέρουν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Τα υπάρχοντα σενάρια για την αιτία της τεράστιας έκρηξης στην Πλάκα δεν είναι πολλά. Οι Αρχές καταλήγουν, από πολύ νωρίς μάλιστα εκεί εστίαζαν, σε αυτό της διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε από πριν οσμή στη γειτονιά και μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε η έκρηξη και ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος για να καταρρεύσει μετά το κτίριο.

Από που προήλθε όμως η διαρροή;

Οι Αρχές εκτιμούν ότι αυτή ήταν αποτέλεσμα διαρροής στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου ζούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης αερίου ήταν το μοναδικό διαμέρισμα που είχε νόμιμη εγκατάσταση, την οποία είχε συνδέσει με την κουζίνα και το τζάκι. Πιθανολογείται λοιπόν ότι με κάποια σπίθα ή το άναμμα κάποιου διακόπτη, ματιού, κ.λπ, να έγινε η καταστροφή.

Εντούτοις, είμαι ακόμα πολύ νωρίς για να υπάρξει ασφαλές συμπέρασμα.

Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη, με τα στελέχη της ΔΑΕΕ να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και συνεργεία της διανομής φυσικού αερίου διακόπτοντας την παροχή.