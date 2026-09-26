Έκρηξη στην Πλάκα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τα ερείπια

Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον πρώτο όροφο κτηρίου που κατέρρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, μετά από ισχυρή έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την Πυροσβεστική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, με τη συμμετοχή 30 πυροσβεστών, έξι οχημάτων και τριών σκύλων έρευνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε χθες το πρωί, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους.
  • Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.
  • Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση με ιδιαίτερη προσοχή, διακόπτοντας τις εργασίες απομάκρυνσης των υλικών για να διευκολυνθεί η έρευνα στα ερείπια.

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε χθες το πρωί, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ παράλληλα απομακρύνονται σταδιακά τα συντρίμμια και τα υλικά από το κατεστραμμένο κτήριο.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο διακόπτονται προσωρινά οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα στα ερείπια.

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