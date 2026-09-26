Έκρηξη στην Πλάκα: Γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τα ερείπια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε χθες το πρωί, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ παράλληλα απομακρύνονται σταδιακά τα συντρίμμια και τα υλικά από το κατεστραμμένο κτήριο.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν την επιχείρηση με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο διακόπτονται προσωρινά οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα στα ερείπια.