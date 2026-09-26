Βόλος: Πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά – 20 πυροσβέστες στο σημείο

Πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Βόλο, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Βόλου, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας διερευνά τα αίτια.

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Βόλος, πυρκαγιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Βόλο.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα, κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Βόλου.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Βόλο, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Βόλου, έχοντας διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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