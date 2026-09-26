Βόλος: Πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά – 20 πυροσβέστες στο σημείο

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Πυρκαγιά σε απορρίμματα και ελαστικά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Βόλο, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Βόλου, έχοντας διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.