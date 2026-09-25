Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ντοκουμέντα από τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης – Έκαναν μέθη χωρίς έγγραφη συναίνεση

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποτυπώνουν τις προειδοποιήσεις που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Παράλληλα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί φέρονται να αποφάσισαν να μην προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους, ενώ νέες μαρτυρίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη χορήγηση μέθης στους ασθενείς του ιατρείου.

Στις φωτογραφίες-ντοκουμέντα που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ καταγράφεται η λειτουργία του μηχανήματος, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 14:14:42. Από τις 14:25:32 έως τις 14:26:32 ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, καθώς η φλεβική πίεση στο κύκλωμα υπερέβαινε το μέγιστο καθορισμένο όριο. Κάθε προειδοποίηση ακολουθούνταν από επικύρωση, ενώ τα διαγράμματα αποτυπώνουν διαδοχικές αυξήσεις των σχετικών τιμών.

Η διαδικασία ανταλλαγής αίματος ξεκίνησε στις 14:37. Η πρώτη παύση της θεραπείας καταγράφηκε στις 15:22:54 και ακολούθησαν νέοι συναγερμοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στις 15:26 καταγράφεται συνέχιση της διαδικασίας.

Οι συγκεκριμένες καταγραφές εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί η αλληλουχία των γεγονότων και να διερευνηθούν οι ενέργειες των εμπλεκομένων κατά τις κρίσιμες ώρες.

Δεν καταθέτουν προσφυγή οι δύο γιατροί – Το ενδεχόμενο αποφυλάκισης με βραχιολάκι

Ο 32ος τακτικός ανακριτής, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση, έχει ζητήσει από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων, προκειμένου να συγκεντρωθεί πρόσθετο αποδεικτικό υλικό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Star, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί αποφάσισαν να μην προσφύγουν κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησής τους, παρά το γεγονός ότι οι συνήγοροί τους είχαν αρχικά προαναγγείλει αυτή την ενέργεια με σχετική ανακοίνωση.

Η προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής έληγε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λίγο πριν από το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι η υπεράσπιση του γιατρού δεν θα προχωρούσε στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Αντίθετα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, σχεδιάζεται να κατατεθεί αίτημα αποφυλάκισης στα τέλη Οκτωβρίου, με ενδεχόμενο την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης από κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστή ως «βραχιολάκι».

Οι συνήγοροι του γιατρού υποστηρίζουν ότι επιθυμούν να εξετάσουν το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώνονται κατά την ανακριτική διαδικασία, προτού προχωρήσουν στις επόμενες νομικές ενέργειες.

Σύμφωνα με το Star, οι νέες καταθέσεις και τα ευρήματα που διαβιβάζονται στον ανακριτή αξιολογούνται ως επιβαρυντικά για τους δύο κατηγορουμένους. Μεταξύ άλλων, μάρτυρες φέρονται να έχουν καταθέσει ότι ο γιατρός κοιμόταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 16:00.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις ενέργειες και τις παραλείψεις και των δύο γιατρών, καθώς και καταγγελίες για πιθανή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων. Προς το παρόν, δεν εξετάζεται αντίστοιχο αίτημα αποφυλάκισης από την πλευρά της 56χρονης κατηγορούμενης.

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Χορήγηση μέθης χωρίς έγγραφη συναίνεση

Παράλληλα με τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή, νέα ερωτήματα προκύπτουν για τις ιατρικές πρακτικές που ακολουθούνταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το Star, στο συγκεκριμένο ιατρείο φέρεται να χορηγούνταν συχνά μέθη σε ασθενείς, κατόπιν προφορικής συνεννόησης, χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεσή τους.

Η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου ανέφερε ότι ενδέχεται οι γιατροί να παρουσίαζαν τη μέθη ως μέσο για τη διευκόλυνση της πλασμαφαίρεσης, προκειμένου οι ασθενείς να υποβάλλονται στη διαδικασία με μικρότερη ταλαιπωρία.

Οι σχετικές καταγγελίες εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης των ασθενών, τη λήψη της συγκατάθεσής τους και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.

Η πρώην αναισθησιολόγος και ο ρόλος της 56χρονης γιατρού

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε πρώην εργαζόμενη στο Star, κατά το παρελθόν απασχολούνταν στο ιατρείο αναισθησιολόγος, η οποία είχε σταλεί στο εξωτερικό για να εκπαιδευτεί στη χρήση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Η συνεργασία της με τους γιατρούς διήρκεσε περίπου τρία χρόνια, μέχρι την παραίτησή της, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, έγινε για προσωπικούς λόγους.

Μετά την αποχώρησή της, τον χειρισμό του μηχανήματος φέρεται να ανέλαβε η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία δεν διέθετε αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, το κόστος απασχόλησης αναισθησιολόγου ανερχόταν περίπου στα 50 ευρώ ανά βάρδια. Παραμένει, ωστόσο, αναπάντητο γιατί δεν αντικαταστάθηκε η προηγούμενη συνεργάτιδα και υπό ποιες προϋποθέσεις συνεχίστηκε η χορήγηση μέθης στους ασθενείς.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για την κατάθεση της νοσηλεύτριας

Ο δικηγόρος Γιώργος Λυκούδης τοποθετήθηκε την Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολιάζοντας αρχικά την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η οποία επιβεβαίωσε ότι στον γνωστό και δημοφιλή τραγουδιστή είχε γίνει μέθη. Όμως ο έμπειρος δικηγόρος γνωστοποίησε τις πολύ σοβαρές του επιφυλάξεις για την κατάθεσή της.

«Από την πρώτη στιγμή, εκείνα τα κρίσιμα 24ωρα η έγκληση μου ήταν να ανοίξουν στόματα αλλά να πουν αλήθειες, να μην εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες και να μην καλύψουν οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Είναι γεγονός ότι η κατάθεση που εδόθη χτες από τη συγκεκριμένη εργαζόμενη είναι υποβολιμιαία και καθοδηγούμενη. Και εξυπηρετεί τη στρατηγική του γιατρού», σημείωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον ANT1. Και εξήγησε:

«Γιατί ενώ δεν εισφέρει στην πραγματικότητα τίποτα, γιατί παραβιάζει ανοιχτές θύρες, λέγοντας ότι πρώτον επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο, είναι κάτι που θα προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ποιος επικοινώνησε με ποιον, άρα η αναισθησιολόγος θα ερχόταν και θα έλεγε ότι με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν ποιο αντίδοτο θα δώσω για τη μέθη, επιβεβαίωσε ότι πριν την κατάθεσή της την πρώτη στην αστυνομία είχε συνομιλία με την κατηγορουμένη που της είπε συντεταγμένα πρέπει να πάνε, και αυτό θα προέκυπτε από την άρση του απορρήτου.

Επίσης είπε για τη μέθη, κάτι που θα προέκυπτε από την τοξικολογική εξέταση που θα έρθει.

Άρα δεν εισέφερε στην πραγματικότητα κάτι. Δεν είναι αποκαλυπτική όπως πολλοί συνάδελφοί σας είπαν και βοηθάει πάρα πολύ την πορεία της ανάκρισης.

Αντιθέτως, όσον αφορά τον γιατρό, υποστηρίζει ένα αφήγημα που εφευρέθηκε ότι δήθεν στις 15.30 κοιμήθηκε στον καναπέ (ο γιατρός) σε κοινόχρηστο χώρο ενώ ένας άνθρωπος έχανε τη ζωή του, ενώ υπήρχαν πέντε εργαζόμενες μέσα και μάλιστα όταν ξύπνησε δεν πήγε στον Γιώργο (Μαζωνάκη) αλλά πήγε για να δει έναν ασθενή και μάλιστα στις 16.06, 15 λεπτά δηλαδή πριν πάει το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον Γιώργο, ο κατηγορούμενος αυτό που έκανε ήταν να εκδίδει παραπεμπτικά.

Αυτά παραβιάζουν τη λογική. Γι’ αυτό λέω ότι η κατάθεση της εργαζόμενης είναι εξοργιστική, ψευδής».

Επί της ουσίας, ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι η εργαζόμενη έδωσε σαν “τυράκι” κάποια πράγματα που θα μαθαίνονταν έτσι κι αλλιώς για να διευκολύνει την αποφυλάκιση του γιατρού.

Για τον ισχυρισμό ότι οι ελεγκτές του ΙΣΑ δεν έκαναν έλεγχο για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης: Η γιατρός έκανε τα πάντα να τον αποφύγει

«Δεν μπορώ να ξέρω εάν είναι και σε αυτό το κομμάτι αληθής η κατάθεση. Εάν είναι προκύπτουν δύο συμπεράσματα:

Το ένα είναι ότι η γιατρός έκανε τα πάντα για να αποφύγει τον έλεγχο και το δεύτερο συμπέρασμα, ότι οι ελεγκτές δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.

Είμαι βέβαιος ότι όλη η κοινωνία κατανοεί πως αυτοί οι έλεγχοι δεν είναι βαθιά ουσιαστικοί. Είναι τυπικοί και καλύπτονται από συντεχνιακό πέπλο. Δεν ξέρω εάν κρύβεται κάτι άλλο, κάποιο άλλο συμφέρον από πίσω, τουλάχιστον όμως το συντεχνιακό κρύβεται».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον κ. Λυκούδη γιατί επιμένει τόσο πολύ και εστιάζει στην κουβέρτα με την οποία σκεπάστηκε ο Μαζωνάκης στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

«Θέλω να μην λείψε ούτε ένα κομματάκι που συνθέτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε ο Γιώργος τη ζωή του. Κανένα δεν θα λείψει. Τα πάντα να βγουν στην επιφάνεια, τα πάντα να αναδειχθούν και να συναξιολογηθούν από αυτούς που πρέπει.

Είναι δεδομένο ότι θα ασκηθεί δίωξη (εις βάρος εργαζομένων στο ιατρείο). Έχουν δώσει ψευδείς καταθέσεις. και ως προς τον χρόνο προσέλευσης του Γιώργου στο ιατρείο και οι 4 είπαν ότι πήγε 15.30 και 16.00 που είναι ψέματα, αλλά και για τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία θα αναδειχθούν από την αξιοποίηση των στοιχείων.»

Ο κ. Λυκούδης δεν απέκλεισε ούτε την περίπτωση της συνέργειας.

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«Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά»

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία για τις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την 56χρονη γιατρό και έναν υπνοθεραπευτή έρχονται στη δημοσιότητα, μέσα από μηνύματα που παρουσίασε το OPEN. Οι συνομιλίες αφορούν το κόστος των θεραπειών, τον προγραμματισμό των ραντεβού και τη φαρμακευτική αγωγή που φέρεται να λάμβανε ο τραγουδιστής πριν επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του.

Οι επικοινωνίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα, όταν ο τραγουδιστής εξέφρασε στη γιατρό την έκπληξή του για τα χρήματα που του είχαν ζητηθεί. Συνεχίστηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη, ημέρα του θανάτου του, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα μήνυμα του υπνοθεραπευτή προς τη γιατρό.

Το μήνυμα για τις 6.000 ευρώ και η απάντηση του υπνοθεραπευτή

Τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε μήνυμα στην 56χρονη γιατρό, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του για το κόστος των θεραπειών, καθώς, όπως ανέφερε, του είχαν ζητηθεί από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Την επόμενη ημέρα, η γιατρός προώθησε το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Εκείνος απάντησε αναφερόμενος στο ραντεβού που είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, καθώς και στο ενδεχόμενο να συναντήσει τον τραγουδιστή στην Κηφισιά.

«Έχει κλειστεί (σ.σ.: εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω στην Κηφισιά για να τον στριμώξω. Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Η αναφορά στα διουρητικά την ημέρα του θανάτου

Την Τετάρτη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι, η 56χρονη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής αντάλλαξαν νέα μηνύματα.

Ο υπνοθεραπευτής τη ρώτησε «Πώς πάμε;», με τη γιατρό να αναφέρεται σε όσα της είχε πει ο τραγουδιστής δύο ημέρες νωρίτερα σχετικά με τη λήψη διουρητικών και την κατακράτηση υγρών.

«Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτα άλλο».

Από το συγκεκριμένο μήνυμα προκύπτει ότι η γιατρός γνώριζε όσα της είχε αναφέρει ο τραγουδιστής για τη λήψη διουρητικών, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει εάν είχε λάβει και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Το τελευταίο μήνυμα του υπνοθεραπευτή

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε εκ νέου με την 56χρονη γιατρό, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και ζητώντας της να επικοινωνήσει μαζί του.

«Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις, πάρε με».

Στο μεταξύ νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας και για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου 11, την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, Κι αυτές, προκύπτουν από τη μαρτυρία γυναίκας που επισκέφθηκε τον χώρο στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Η γυναίκα μίλησε στο Mega και περιέγραψε όσα παρατήρησε κατά την παραμονή της στο ιατρείο, από τις 14:30 έως τις 15:15 περίπου. Η παρουσία της εκείνο το μεσημέρι δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με τους αρχικούς ισχυρισμούς των τριών υπαλλήλων για τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο.

«Πήγα εκεί στις 14:30 και έφυγα στις 15:10 με 15:15», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, είχε επισκεφθεί το ιατρείο για επαγγελματικούς λόγους, καθώς δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς. Κατά την παραμονή της βρισκόταν στον μπροστινό χώρο, όπου συνομιλούσε με τη γραμματέα, ενώ ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση σε ένα από τα πίσω δωμάτια.

«Η γραμματέας ήταν εκεί και μιλούσα μαζί της. Πουλάω προϊόντα για ευεξία και ομορφιά και πούλησα ένα μπουκάλι χυμό αλόης βέρα. Η … έλεγε για τις διακοπές και μετά έκανα ένα βίντεο και έφυγα. Πήγα εκεί, έκανα τη δουλειά μου και έφυγα, γιατί είχα κάπου αλλού να πάω να πουλήσω ένα μπουκάλι», περιέγραψε.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε πρόσωπο που συνάντησε στο ιατρείο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζει τι συνέβαινε στα πίσω δωμάτια. «Όταν ήρθε ο …, τον είδα. Του λέω “Γεια, είσαι καλά;”. “Ναι, όλα καλά”. Μετά ο … έφυγε και μιλούσε στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Ήταν όλοι πίσω, ήμουν μπροστά. Η … συνήθως φεύγει στις 15:00».

Η προηγούμενη εμπειρία της από την πλασμαφαίρεση

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε υπάρξει ασθενής των συγκεκριμένων γιατρών και είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν από περίπου τρία χρόνια.

Περιγράφοντας την εμπειρία της, υποστήριξε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα, με αποτέλεσμα η διαδικασία να πραγματοποιηθεί τελικά από το πόδι της.

«Ήμουν ασθενής τους. Έχω κάνει Inuspheresis μία φορά. Πρέπει να είναι τρία χρόνια τώρα. Έβαλε τον φλεβοκαθετήρα στα χέρια μου και δεν άντεξα. Μετά πήγε πιο κάτω, στο πόδι μου, και την έκανα εκεί».

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η γυναίκα μοιράστηκε όσα έζησε με πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, εκφράζοντας την αναστάτωσή της για την υπόθεση.

Τι αποκαλύπτει φίλη της γυναίκας

Στο Mega μίλησε και φίλη της μάρτυρως, η οποία περιέγραψε όσα της μετέφερε η γυναίκα σχετικά με την παρουσία της στο ιατρείο, αλλά και τη σχέση που διατηρούσε με τους γιατρούς.

«Μου λέει: “Έχω τρελαθεί, ήταν οι γιατροί μου”. Σοκαρισμένη κι αυτή με όλο αυτό που έχει γίνει. Αυτή ήταν φίλη τους. Συνεργάζεται με τους γιατρούς. Πουλάει κρέμες».

Η φίλη της αναφέρθηκε επίσης σε όσα της εκμυστηρεύτηκε η γυναίκα για την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο. Όπως υποστήριξε, της περιέγραψε μια ξαφνική αναστάτωση μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο, χωρίς ωστόσο να της αναφέρει ότι ήταν παρούσα τη στιγμή του θανάτου του τραγουδιστή.

«“Ήμουν εκεί”, μου λέει, “όταν είχε έρθει ο Γιώργος”. Της λέω: “Πλάκα μου κάνεις; Ήσουν εκεί, σοβαρά;”. “Ναι”, μου λέει, “ήμουν εκεί, κοντεύω να τρελαθώ”. Δεν μου είπε “Ναι, ήμουν εκεί την ώρα που πέθανε”. Μου είπε ότι είδε ξαφνικά να σηκώνεται η γραμματέας, να σηκώνεται κάποιος και να γίνεται ένας πανικός».

Παράλληλα, η φίλη της μάρτυρως περιέγραψε την ταλαιπωρία που, όπως υποστήριξε, είχε υποστεί η γυναίκα όταν υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είχε κάνει αρκετά χρόνια πριν πλασμαφαίρεση και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι δεν έβρισκε φλέβα στο χέρι της, ότι πήγε και της έβαλε τον καθετήρα στο πόδι, στον μηρό από μέσα. Μου έδειξε και το σημείο και είχε γίνει όλο της το πόδι, από πάνω μέχρι κάτω, μπλε και δεν μπορούσε να περπατήσει για πολύ μεγάλο διάστημα».