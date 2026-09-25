Πάτρα: Εργατικό ατύχημα στο κέντρο – Άνδρας έπεσε από σκάλα και τραυματίστηκε στο κεφάλι

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Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ στην Πάτρα, στη συμβολή Υψηλάντου και Γεροκωστοπούλου, προκάλεσε σήμερα Παρασκευή ο τραυματισμός εργαζομένου κατά τη διάρκεια της δουλειάς του.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας που εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής βρισκόταν πάνω σε σκάλα.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο εργαζόμενος έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στο σημείο, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το pelop.

Ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, πριν τον παραλάβουν και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.