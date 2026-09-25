Βίντεο: Ρινόκερος «ξήλωσε» με το κέρατό του αυτοκίνητο με επιβάτες σε σαφάρι στη Ναμίμπια

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Εξαγριώθηκε ένας ρινόκερος όταν, κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Ναμίμπια, αντίκρυσε πολλά οχήματα που συμμετείχαν σε αυτό, οπότε επιτέθηκε σε ένα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε περιοχή άγριας ζωής της αφρικανικής χώρας, όπου το όχημα βρισκόταν σε περιήγηση. Ο ρινόκερος, πιθανότατα ενοχλημένος από την παρουσία των αυτοκινήτων, κινήθηκε επιθετικά εναντίον ενός και άρχισε να το χτυπά με δύναμη.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο ρινόκερος στοχεύει αρχικά το όχημα, μένοντας ακίνητος. Στη συνέχεια, τρέχει προς το μέρος του και αρχίζει με το κέρατό του να ξηλώνει κυριολεκτικά το αμάξι, χτυπώντας με μανία τον καθρέφτη, την πόρτα του οδηγού και μετά να πηγαίνει στο πίσω μέρος και να καταστρέφει τον προφυλακτήρα.

Παρά τη σφοδρή επίθεση και τις σημαντικές υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα, οι επιβάτες δεν έπαθαν τίποτα και απομακρύνθηκαν ασφαλείς.

Οι επιθέσεις ρινόκερων σε οχήματα σαφάρι δεν είναι συχνές, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα άγρια ζώα μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα όταν αισθανθούν ότι απειλούνται ή όταν θεωρήσουν ότι παραβιάζεται ο χώρος τους.