Μπιλ Γκέιτς: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει ένα δισεκατομμύριο θανάτους»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια από τις πιο δυσοίωνες προειδοποιήσεις του μέχρι σήμερα για την Τεχνητή Νοημοσύνη απηύθυνε ο Μπιλ Γκέιτς, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία έχει πλέον τη δύναμη να οδηγήσει σε γεγονότα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και ένα δισεκατομμύριο θανάτους. Ο συνιδρυτής της Microsoft, ο οποίος επί χρόνια συγκαταλεγόταν στους πλέον αισιόδοξους υποστηρικτές της τεχνολογικής προόδου, προειδοποιεί πλέον ανοιχτά για το ενδεχόμενο καταστροφικής κατάχρησης της Τεχνητής Νοημοσύνης από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις.

Σύμφωνα με το Axios, ο Γκέιτς πρόκειται να κάνει τις δηλώσεις του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC την Κυριακή, με το αμερικανικό δίκτυο να δημοσιοποιεί αποσπάσματα της συνέντευξης την Παρασκευή.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να προκαλέσει γεγονότα που, ξέρετε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα δισεκατομμύριο θανάτους», δηλώνει ο Γκέιτς στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

«Ποτέ δεν υπήρξε τόσο ισχυρό όπλο»

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που δημιουργείται όταν οι δυνατότητες προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης βρεθούν στα χέρια ανθρώπων που σκοπεύουν να τις χρησιμοποιήσουν για καταστροφικούς σκοπούς.

Όπως ανέφερε: «Ακόμη κι αν είναι αρκετά δύσκολο να φτάσουμε στο 100%, ποτέ δεν υπήρξε όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η τοποθέτησή του εντάσσεται σε μια ολοένα πιο έντονη συζήτηση μεταξύ στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας και κυβερνήσεων σχετικά με το πώς μπορούν να περιοριστούν οι κίνδυνοι από συστήματα που εξελίσσονται με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό.

Από τεχνολογικά αισιόδοξος σε ολοένα πιο έντονες προειδοποιήσεις

Το Axios επισημαίνει ότι η παρέμβαση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή ο Γκέιτς θεωρείται παραδοσιακά ένας από τους πιο αισιόδοξους εκπροσώπους του τεχνολογικού κόσμου.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, έχει υιοθετήσει αισθητά πιο ανήσυχο τόνο για τις συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Αύγουστο δημοσίευσε κείμενο στο οποίο χαρακτήριζε την AI μία από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες στην ανθρώπινη ιστορία και προειδοποιούσε ότι οι επιλογές που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να καθορίσουν εάν θα λειτουργήσει προς όφελος ή εις βάρος της κοινωνίας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είτε θα γίνει ο μεγαλύτερος εξισωτής που δημιουργήθηκε ποτέ είτε η χειρότερη πηγή αδικίας», είχε γράψει.

Στο ίδιο κείμενο προειδοποιούσε ότι, με βάση τη σημερινή πορεία και την ταχύτητα των εξελίξεων, υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό».

Ζητεί παρέμβαση των κυβερνήσεων

Ο Γκέιτς υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν άμεσα για τη δημιουργία μηχανισμών ασφαλείας και εποπτείας, πριν οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης καταστούν ακόμη δυσκολότερο να ελεγχθούν.

Οι ανησυχίες δεν επικεντρώνονται μόνο στο ενδεχόμενο αυτόνομα συστήματα να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο, αλλά και στη δυνατότητα ανθρώπων ή οργανώσεων να αξιοποιήσουν προηγμένα μοντέλα για την ανάπτυξη εξαιρετικά επικίνδυνων όπλων ή άλλων μέσων μαζικής καταστροφής.

Η προειδοποίηση του Γκέιτς έρχεται καθώς κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρότερα μοντέλα, ενώ κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αναζητούν ακόμη το κατάλληλο πλαίσιο για τη ρύθμιση μιας τεχνολογίας που εξελίσσεται ταχύτερα από τη σχετική νομοθεσία.