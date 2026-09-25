ΗΠΑ: Τραγούδι με… Τεχνητή Νοημοσύνη για την ερωμένη «πρόδωσε» πρώην πάστορα στη δίκη για τη δολοφονία της συζύγου του

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Ένα ερωτικό τραγούδι που φέρεται να δημιούργησε με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης για την ερωμένη του ακούστηκε μέσα στη δικαστική αίθουσα, κατά τη διάρκεια της δίκης του Κέιλεμπ Φλιν, πρώην πάστορα και διαγωνιζόμενου του «American Idol», ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του. Οι στίχοι αναφέρονταν στις κρυφές συναντήσεις του ζευγαριού και σε μια ιδιαίτερη ημερομηνία της σχέσης τους, με την ερωμένη του 40χρονου να εξηγεί ενώπιον του δικαστηρίου τι σήμαιναν για εκείνη.

Ο Κέιλεμπ Φλιν δικάζεται στο Οχάιο για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν, στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο πρώην πάστορας φέρεται να σκηνοθέτησε τον τόπο του εγκλήματος, ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η γυναίκα του είχε σκοτωθεί από διαρρήκτη.

Την Πέμπτη (24/9), πέμπτη ημέρα κατάθεσης μαρτύρων στη δίκη, το δικαστήριο άκουσε τραγούδια που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου και φέρονται να είχαν δημιουργηθεί για την Αλέιγια Μπότνερ, με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Τα τραγούδια που βρέθηκαν στο κινητό και οι εφαρμογές που είχαν διαγραφεί

Ο ειδικός πράκτορας Τζόζεφ Βίλχελμ, του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του Οχάιο (BCI), κατέθεσε για τα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν από 12 συσκευές στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων και το iPhone του Φλιν.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WLWT, ο πράκτορας ανέφερε ότι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και μία εφαρμογή δημιουργίας τραγουδιών με Τεχνητή Νοημοσύνη είχαν απεγκατασταθεί από το κινητό του κατηγορουμένου λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της Άσλεϊ.

«Βρήκαμε αρχεία ήχου στο iPhone του Κέιλεμπ που φαίνονταν να έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και να σχετίζονται με τη σχέση του με την Αλέιγια Μπότνερ», κατέθεσε ο Βίλχελμ.

Οι ερευνητές εντόπισαν δύο εκδοχές του ίδιου τραγουδιού, σε διαφορετικές μουσικές τονικότητες, με στίχους που ταίριαζαν με κείμενα αποθηκευμένα στις σημειώσεις του κινητού.

«Έρωτας με την πρώτη ματιά» και η τρίτη ημέρα κάθε μήνα

Όταν μία από τις εκδοχές ακούστηκε στο δικαστήριο, ορισμένοι από τους παρευρισκομένους πίσω από τον Φλιν αντέδρασαν εμφανώς στους στίχους. Κάποιοι προσπάθησαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους, ενώ άλλοι κουνούσαν το κεφάλι τους.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος έδειχνε σφιγμένος και, κάποια στιγμή, σκούπισε το μέτωπό του με μία χαρτοπετσέτα.

Το τραγούδι περιέγραφε έναν έρωτα με την πρώτη ματιά, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία που είχε για το ζευγάρι η τρίτη ημέρα κάθε μήνα. Άλλοι στίχοι μιλούσαν για μια επέτειο συνδεδεμένη με πόνο και για την αίσθηση ότι η ζωή είχε χάσει το νόημά της μετά την απώλεια της αγαπημένης του.

Η Μπότνερ κλήθηκε να εξηγήσει στο δικαστήριο το περιεχόμενο του τραγουδιού και τη σχέση του με όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους.

Η ερωμένη του αποκάλυψε πώς συναντιούνταν κρυφά

«Το τραγούδι γράφτηκε για να δείξει πόσο νοιαζόταν για μένα», κατέθεσε η Μπότνερ. Όταν όμως ρωτήθηκε τι σημαίνουν σήμερα για εκείνη οι στίχοι, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή δεν σημαίνουν τίποτα».

Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης πώς οργανώνονταν οι μυστικές συναντήσεις της με τον Φλιν.

Όπως είπε, συναντιούνταν συχνά νωρίς το πρωί, τις ώρες που εκείνος υποτίθεται ότι βρισκόταν στο γυμναστήριο, ενώ άλλες φορές πήγαινε στο σπίτι της αργά τη νύχτα.

Η αναφορά του τραγουδιού στην τρίτη ημέρα κάθε μήνα, εξήγησε, παρέπεμπε στην ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο Φλιν τη φώναζε συχνά «αγάπη μου» και την περιέγραφε ως τον μοναδικό έρωτα της ζωής του, εκφράσεις που αντανακλώνταν και στους στίχους.

Η κατηγορία για τη δολοφονία της συζύγου του

Ο Κέιλεμπ Φλιν, ο οποίος στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο «American Idol» και είχε διατελέσει πάστορας, κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια επιχείρησε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως αποτέλεσμα εισβολής αγνώστου στο σπίτι τους.

Η Άσλεϊ Φλιν ήταν μητέρα δύο παιδιών, τα οποία δεν τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Ο 40χρονος αρνείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του και έχει δηλώσει αθώος. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.