Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισηγείται νέα άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Απουσίαζε το ΠΑΣΟΚ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια τη νέα άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η εισήγηση αφορά δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν έγκλησης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για δημόσια εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απουσίαζε από τη συνεδρίαση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έπειτα από έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για φερόμενες αξιόποινες πράξεις εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμησης.
  • Υπέρ της άρσης τάχθηκε η ΝΔ, ενώ «κατά» γνωμοδότησαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απουσίασε από τη συνεδρίαση.
  • Η τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας θα ληφθεί από την Ολομέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας στην Ολομέλεια σχετικά με τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 20.5.2026 έγκλησης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις: α) της εξύβρισης που τελέσθηκε δημόσια και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέσθηκε δημόσια (άρθρα 361 και 363 του Ποινικού Κώδικα).

Υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκε η ΝΔ.

«Κατά» της άρσης της ασυλίας γνωμοδότησαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Η Νίκη εκφράστηκε με το «παρών», η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απουσίασε της συνεδρίασης.

Η τελική πάντως απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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