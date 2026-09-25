Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισηγείται νέα άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Απουσίαζε το ΠΑΣΟΚ

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Την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται κατά πλειοψηφία η Επιτροπή Δεοντολογίας στην Ολομέλεια σχετικά με τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν της από 20.5.2026 έγκλησης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, για τις φερόμενες ως τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις: α) της εξύβρισης που τελέσθηκε δημόσια και β) της συκοφαντικής δυσφήμησης που τελέσθηκε δημόσια (άρθρα 361 και 363 του Ποινικού Κώδικα).

Υπέρ της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου τάχθηκε η ΝΔ.

«Κατά» της άρσης της ασυλίας γνωμοδότησαν το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας.

Η Νίκη εκφράστηκε με το «παρών», η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απουσίασε της συνεδρίασης.

Η τελική πάντως απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ