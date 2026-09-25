Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley – Τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο

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Συνάντηση με τον Dan Simkovitz, συμπρόεδρο της Morgan Stanley, είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέχεια των επαφών του με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group καθώς και ανώτατα Ελληνικής καταγωγής στελέχη της Τράπεζας.

Πέραν της αναφοράς στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η συζήτηση είχε και θεματικό ενδιαφέρον εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα.