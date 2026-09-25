Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον συμπρόεδρο της Morgan Stanley – Τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Dan Simkovitz, συμπρόεδρο της Morgan Stanley, στο πλαίσιο των επαφών του με κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Dan Simkovitz, συμπρόεδρο της Morgan Stanley, σε συνέχεια των επαφών του με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
  • Στη συνάντηση αναφέρθηκαν τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
  • Η συζήτηση εστίασε στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου, καθώς και στη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνάντηση με τον Dan Simkovitz, συμπρόεδρο της Morgan Stanley, είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέχεια των επαφών του με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Jeff Holzschuh, Chairman-Institutional Securities Group καθώς και ανώτατα Ελληνικής καταγωγής στελέχη της Τράπεζας.

Πέραν της αναφοράς στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, η συζήτηση είχε και θεματικό ενδιαφέρον εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και την δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ