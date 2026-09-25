Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις για οικονομικό σκάνδαλο στο χρηματιστήριο – Τι λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης

Τη σύλληψη 45 ατόμων σε σύνολο 76 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Τουρκίας, με τον υπουργό Οικονομικών να διαψεύδει φημολογίες περί παραίτησής του. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερκάν Κιλιμτζί, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

Στο μεταξύ, οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν επτά εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών ΜΜΕ. Όλες οι δραστηριότητες τέθηκαν σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου από την τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK), η οποία δήλωσε ότι διαχειρίζονταν τα περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ απέρριψε ως «αβάσιμες» φήμες για αποχώρησή του. «Τέτοιες εικασίες, που στοχεύουν στην οικονομική σταθερότητα της χώρας μας, δεν πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη», τόνισε με ανάρτηση στο X.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η Αρχή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας εξέδωσε οδηγίες στις 28 Αυγούστου, δίνοντας εντολή σε funds να μην επενδύουν πλέον όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μία μόνο μετοχή και να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, τα funds άρχισαν να πωλούν μετοχές και οι επενδυτές άρχισαν να αποσύρονται. Στη συνέχεια, ορισμένα funds είπαν ότι δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία αρκετά γρήγορα.

Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις κατηγορίες περί οργανωμένου εγκλήματος, απάτης κατά του κράτους και παραβιάσεων της νομοθεσίας για χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και φοροδιαφυγής. Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι αμφισβητούν την αδυναμία των ρυθμιστικών αρχών να παρέμβουν νωρίτερα σε αυτήν την υπόθεση.

Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας

«Μέχρι σήμερα, στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες εναντίον συνολικά 76 υπόπτων και 45 ύποπτοι έχουν συλληφθεί εκ των οποίων έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σε 5 υπόπτους. Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες σύλληψης για 12 υπόπτους. Οι δικαστικές διαδικασίες για 14 υπόπτους που τελούν υπό κράτηση βρίσκονται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ. «Τα περιουσιακά στοιχεία όλων των ιδιοκτητών κεφαλαίων και των υπόπτων που κατέχουν διευθυντικές θέσεις έχουν κατασχεθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία των άμεσων μελών της οικογένειάς τους έχουν παγώσει», διαβεβαίωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «η έρευνα για το επενδυτικό κεφάλαιο (fund) που διενεργείται από το Γραφείο Ερευνών Εγκλημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, με τη υποστήριξη του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κωνσταντινούπολης, εξελίσσεται προς πολλές κατευθύνσεις».