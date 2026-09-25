ΗΠΑ: Ραντεβού μέσω Tinder κατέληξε σε καταγγελία για κλοπή Rolex 37.000 δολαρίων – «Με νάρκωσαν, δεν θυμάμαι τι έγινε», λέει η 24χρονη κατηγορούμενη

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Μια γνωριμία μέσω Tinder στο Μαϊάμι κατέληξε σε αστυνομική υπόθεση, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε ότι δύο ρολόγια εξαφανίστηκαν από το κομοδίνο του μετά το ραντεβού του με μία 24χρονη. Ανάμεσά τους ήταν ένα Rolex αξίας 37.000 δολαρίων. Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη και κατηγορείται για κλοπή, ωστόσο αρνείται ότι πήρε τα ρολόγια και υποστηρίζει ότι είχε ναρκωθεί και δεν θυμάται τι συνέβη.

Η Αλέξια Τζόσελιν Φλόρες, 24 ετών, συνελήφθη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίζει μία κατηγορία για κλοπή μεγάλης αξίας δευτέρου βαθμού, σύμφωνα με τα αρχεία κράτησης που επικαλείται το People.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που καταγγέλθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ένας άνδρας ανέφερε στην αστυνομία ότι δύο ρολόγια είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι του στο Μαϊάμι.

Το ραντεβού στο Tinder και η επιστροφή στο σπίτι

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση σύλληψης, οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω του Tinder και βγήκαν για δείπνο στις 19 Σεπτεμβρίου.

Περίπου στις 23:21, επέστρεψαν στο σπίτι του άνδρα, όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, πέρασαν αρκετές ώρες πίνοντας μαζί.

Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, ο άνδρας ζήτησε από τη Φλόρες να αποχωρήσει.

Όπως κατέθεσε ο ίδιος, ενώ εκείνη άλλαζε ρούχα στο υπνοδωμάτιο και στο μπάνιο, εκείνος παρέμεινε στον καναπέ του σαλονιού.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 02:43 τα ξημερώματα, την συνόδευσε μέχρι το ασανσέρ.

Όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά του, υποστήριξε ότι διαπίστωσε πως έλειπαν δύο ρολόγια από το κομοδίνο του, ανάμεσά τους και ένα Rolex αξίας 37.000 δολαρίων.

«Δεν την είδε να παίρνει τα ρολόγια»

Στην ένορκη κατάθεση αναφέρεται ρητά ότι: «Το θύμα δεν είδε την κατηγορούμενη να παίρνει τα ρολόγια».

Μετά την καταγγελία, οι ερευνητές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βίντεο φέρεται να δείχνει τη Φλόρες και τον άνδρα να εισέρχονται μαζί στο κτίριο και, αργότερα, τη νεαρή γυναίκα να αποχωρεί μόνη της.

Τρεις ημέρες μετά το περιστατικό, η 24χρονη συνελήφθη και μεταφέρθηκε για ανάκριση στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας του Μαϊάμι.

Η 24χρονη αρνείται την κλοπή και λέει ότι είχε ναρκωθεί

Κατά την κατάθεσή της στις Αρχές, η Φλόρες αρνήθηκε ότι πήρε τα δύο ρολόγια.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, ισχυρίστηκε ότι «είχε ναρκωθεί και δεν μπορούσε να θυμηθεί τι συνέβη στη συνέχεια».

Η αστυνομία, ωστόσο, αναφέρει ότι δεν εντόπισε κάποια προηγούμενη καταγγελία ή αναφορά που να επιβεβαιώνει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Μετά την ανάκρισή της, η 24χρονη οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight Correctional Center.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου δήλωσε αθώα, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που εξασφάλισε το People.

Το περιοδικό επικοινώνησε με την Αστυνομία του Μαϊάμι και το γραφείο του δημόσιου συνηγόρου της κομητείας Miami-Dade για σχόλιο.