Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ της Παρασκευής – Δείτε σε χάρτες ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πότε

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Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής (25/9), με βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν κατά τόπους στα δυτικά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο (26/9). Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως αργά τη νύχτα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Πού θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα το Σάββατο

Το Σάββατο (26/9), σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές του Ιονίου και της Πελοποννήσου, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ειδικότερα, στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες, τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα, κυρίως τη Μεσσηνία, την περιοχή της Σπάρτης και την ανατολική Αρκαδία.

Η εξέλιξη του καιρού την Κυριακή

Την Κυριακή (27/9), οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, όπου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.