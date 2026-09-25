Καστοριά: Μία 19χρονη ήταν ο «εγκέφαλος» της απάτης των 2.500 ευρώ – Πρόσχημα η «επιστροφή φόρου»

Οι αστυνομικοί της Καστοριάς εξιχνίασαν απάτη σε βάρος 50χρονου, ταυτοποιώντας ως «εγκέφαλο» μία 19χρονη κοπέλα. Η απάτη των 2.500 ευρώ πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με πρόσχημα την επιστροφή φόρου, με τα χρήματα να μεταφέρονται σε ψηφιακό πορτοφόλι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό της νεαρής. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αστυνομία της Καστοριάς εξιχνίασε απάτη σε βάρος 50χρονου, ταυτοποιώντας ως «εγκέφαλο» μία 19χρονη κοπέλα.
  • Ο 50χρονος έπεσε θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης στις 6 Φεβρουαρίου, με τον δράστη να υποδύεται τον λογιστή και να επικαλείται «επιστροφή φόρου». Κατάφερε να του αποσπάσει 2.500 ευρώ, μεταφέροντάς τα σε ψηφιακό πορτοφόλι.
  • Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 19χρονη είναι η νόμιμη κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού που συνδέεται με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

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Οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της υποδιεύθυνσης Καστοριάς εξιχνίασαν απάτη σε βάρος 50χρονου, ταυτοποιώντας τα στοιχεία του “εγκέφαλου” της εξαπάτησης. Πρόκειται για μία κοπέλα μόλις 19 ετών.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου, όταν ο 50χρονος έπεσε θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης. Άγνωστο άτομο επικοινώνησε μαζί του, υποδυόμενος τον λογιστή, και με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου κατάφερε να αποσπάσει την εμπιστοσύνη του. Ο δράστης έπεισε το θύμα να του αποκαλύψει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ σε ψηφιακό πορτοφόλι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων από τις αστυνομικές αρχές, διαπιστώθηκε, ότι η 19χρονη είναι η νόμιμη κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι συνδεδεμένο το ηλεκτρονικό πορτοφόλι υποδοχής των χρημάτων.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

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