Σούλης Μαρκόπουλος: Τα συλλυπητήρια μηνύματα του ελληνικού μπάσκετ

Σε ηλικία 77 ετών πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ένας από τους μακροβιότερους προπονητές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, με 712 αγώνες στους πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον χώρο του αθλήματος, με την ΕΟΚ, τον ΕΣΑΚΕ και πολλές ελληνικές ομάδες να εκδίδουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία αρκετών συλλόγων. Σημαντικότερη διάκριση της προπονητικής του καριέρας ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ, στον πάγκο του οποίου κάθισε συνολικά σε 393 επίσημους αγώνες, κατά τη διάρκεια τριών διαφορετικών θητειών.

Η ενασχόλησή του με το άθλημα ξεκίνησε ως παίκτης του Ολύμπου 40 Εκκλησιών, όπου αγωνίστηκε από το 1967 έως το 1972. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Δημόκριτο Θεσσαλονίκης, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το 1978, όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Στις 4 Νοεμβρίου 1978 πραγματοποίησε το προπονητικό του ντεμπούτο με τον Δημόκριτο. Ακολούθησε μια πολυετής διαδρομή στους πάγκους του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, της ΑΕΚ, του Αμαρουσίου και του Μακεδονικού.

Οι συλλυπητήριες ανακοινώσεις της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) αποχαιρέτησε τον Σούλη Μαρκόπουλο, αναφερόμενη στην πολυετή προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ, στην προπονητική του διαδρομή και στον χαρακτήρα του.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Ένας άνθρωπος με πολυετή και πολύπλευρη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι πια κοντά μας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο εκλιπών ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας, τις οποίες κοουτσάρισε συνολικά 712 φορές. Είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τον Δημόκριτο, είχε προπονήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε και το Κύπελλο Κόρατς το 1994, Άρη και Ηρακλή, περισσότερες από μία φορές την καθεμία, καθώς και τον Μακεδονικό, ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στα γήπεδα, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε, εκτός από την ποιότητα της δουλειάς του, και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος τον έκανε αγαπητό σε συνεργάτες και αντιπάλους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού».

Από την πλευρά του, ο ΕΣΑΚΕ αναφέρθηκε στη μακρόχρονη παρουσία του Σούλη Μαρκόπουλου στα ελληνικά γήπεδα και στο ρεκόρ των 712 αγώνων πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ από τη θέση του προπονητή για σχεδόν 50 χρόνια, αφού έκανε ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 1978 με τον Δημόκριτο. Ακολούθησαν ΠΑΟΚ, Άρης, Μαρούσι, Ηρακλής, ΑΕΚ και Μακεδονικός, σε μία διαδρομή που τον κατέστησε τον προπονητή με τους περισσότερους αγώνες πρωταθλήματος, από καταβολής Α’ Εθνικής, με 712.

Ο κόουτς Σούλης Μαρκόπουλος, όμως, ήταν πάνω από όλα ένας εργάτης του μπάσκετ και αντιμετωπιζόταν με σεβασμό από όλους τους ανθρώπους του χώρου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρός του, κ. Μιχάλης Μελής, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Τα μηνύματα των ελληνικών ομάδων

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν επίσης ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ, το Μαρούσι και ο Κολοσσός Ρόδου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο εκλιπών τίμησε το ελληνικό μπάσκετ όσο λίγοι και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα για όσους διδάχθηκαν από εκείνον.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ, καθώς υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής, μα πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός κύριος των γηπέδων, κερδίζοντας τον σεβασμό όλων. Το ελληνικό μπάσκετ είναι φτωχότερο από σήμερα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Με βαθιά οδύνη και απέραντη θλίψη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και “έφυγε” σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.

Ένας εμβληματικός προπονητής, με διαδρομή που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, ένας σπουδαίος δάσκαλος του αθλήματος και μια προσωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά της σε κάθε ομάδα που υπηρέτησε.

Για τον ΠΑΟΚ, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994. Κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε 393 επίσημα παιχνίδια, σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, και παραμένει ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Το έργο, η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν ζωντανά, όχι μόνο στις σπουδαίες στιγμές που χάρισε στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην εξέλιξη ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε με γνώση, πάθος και αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ας είναι αιώνια η μνήμη του».

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Ο Άρης B.C. εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι σήμερα φτωχότερο μετά την απώλεια ενός από τους προπονητές με τη μεγαλύτερη θητεία και μιας από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο μπάσκετ. Υπηρέτησε τον Άρη σε τρεις διαφορετικές περιόδους: από το 1994 έως το 1996, κατά τη σεζόν 1998-99 και ξανά το 2019-20.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς του.

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, που βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών προπονητής της ομάδας μας και η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στον ελληνικό αθλητισμό».

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η οικογένεια της “Βασίλισσας” εκφράζει την οδύνη της για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Ο Μαρκόπουλος διετέλεσε προπονητής και της ομάδας μας, το 2007, σε μία κρίσιμη καμπή της.

Ξεχώρισε για το απαράμιλλο ήθος του, για την ευπρέπεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, για τα οποία δικαίως κέρδισε τον σεβασμό όλης της φίλαθλης Ελλάδας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 εκφράζει την οδύνη της για την ξαφνική απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου.

Δεν υπήρξε μόνο ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μας, στην οποία εργάστηκε τη διετία 2007-2009, αλλά και μια ξεχωριστή, αξιαγάπητη προσωπικότητα σε όλη την μπασκετική κοινότητα. Το έργο του, αλλά και ο σπάνιος χαρακτήρας του, που εκπορευόταν από το ήθος του, άφησαν ένα ξεχωριστό στίγμα σε όλη του τη διαδρομή.

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, πρώτα και πάνω απ’ όλα στην οικογένειά του, στην οποία μεταφέρουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Coach, σε ευχαριστούμε για όλα. Η οικογένεια του Αμαρουσίου δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Καλό ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων».

Η ανακοίνωση του Κολοσσού Ρόδου:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, μιας από τις κορυφαίες και πλέον εμβληματικές προπονητικές μορφές στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες υπηρέτησε το άθλημα με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους πάγκους και κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της μπασκετικής κοινότητας.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια της ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι, κόουτς».