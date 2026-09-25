Γιοβάνοβιτς: «Χαρούμενος για τη νίκη και τη χαρά που προσφέραμε στον κόσμο»

Η Ελλάδα έφυγε από το Βελιγράδι με ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει την αγωνιστική της πρόοδο. Παρότι βρέθηκε από νωρίς να κυνηγά το σκορ, δεν πανικοβλήθηκε, διατήρησε την πρωτοβουλία στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα και στο φινάλε ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Σερβία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η Εθνική διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Όπως εξήγησε, η «γαλανόλευκη» είχε την κατοχή, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για περισσότερα γκολ και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε πρώτη γκολ.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την αντίδραση που έβγαλε η Εθνική μετά το 1-0 δήλωσε: «Νομίζω καταφέραμε πρώτον, ανεξαρτήτως του γκολ που δεχθήκαμε, να έχουμε ένα παιχνίδι που κάναμε πολλές φορές. Δηλαδή να το ελέγχουμε, να έχουμε ποιοτική κατοχή που μας έδωσε ευκαιρίες. Καταφέραμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και να μην κινδυνέψουμε, αλλά να πετύχουμε και μία ανατροπή που ήταν σημαντική. Το μόνο μέτριο σημείο ήταν τα τελευταία λεπτά, όπου χάθηκε ο έλεγχος και υπήρχε μεγάλη βιασύνη, δίνοντας μεγάλη ευκαιρία στον αντίπαλο».

Σε ό,τι αφορά τις τελικές και την έλλειψη κυνισμού από τους παίκτες, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σημείωσε: «Με προβλημάτισε πραγματικά. Νομίζω όλους. Δημιουργήσαμε φάσεις, ήταν και σε καλή μέρα ο τερματοφύλακάς τους».

Τέλος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός συμπλήρωσε: «Είχαμε ένα καλό παιχνίδι με αρκετή δυναμική και από τις δύο ομάδες. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Είμαι χαρούμενος από την απόδοση, είμαι χαρούμενος για τη νίκη και για τη χαρά που προσφέραμε στον κόσμο».