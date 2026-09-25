Χαμάς κατά Νετανιάχου: «Γεμάτη ψέματα η ομιλία του – Αρνείται τη συστηματική γενοκτονία»

Η Χαμάς αντέδρασε σφοδρά στην ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενά του «γεμάτα ψέματα». Η παλαιστινιακή οργάνωση κατηγόρησε τον Νετανιάχου για άρνηση της «συστηματικής γενοκτονίας» και νομιμοποίηση επιθέσεων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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Διεθνή Νέα

Χαμάς κατά Νετανιάχου:
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Χαμάς στην ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενά του «γεμάτα ψέματα».
  • Η Χαμάς υποστήριξε ότι η άρνηση του Νετανιάχου περί «συστηματικής γενοκτονίας» έρχεται σε αντίθεση με εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών.
  • Η οργάνωση προειδοποίησε για τις «τρομοκρατικές και εγκληματικές» ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

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Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Χαμάς στην ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με την παλαιστινιακή οργάνωση να χαρακτηρίζει τα λεγόμενά του «γεμάτα ψέματα».

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς υποστήριξε ότι η άρνηση του Νετανιάχου σχετικά με τις κατηγορίες περί «συστηματικής γενοκτονίας» έρχεται σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, η οργάνωση προειδοποίησε για τις «τρομοκρατικές και εγκληματικές» ενέργειες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι αρνείται την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού στην περιοχή και νομιμοποιεί τις επιθέσεις εποίκων εναντίον του τοπικού πληθυσμού.

Πηγή: Al Jazeera

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