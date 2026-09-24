Επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν: «Είναι τύραννος – Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου» – BINTEO

Σε υψηλούς τόνους η ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς αξίωνε μεταξύ άλλων την αποδοχή της χρησιμότητας των επιθέσεων κατά των Παλαιστινίων, του Λιβάνου και του Ιράν.«Δίνουμε μάχη απέναντι στους βάρβαρους. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να νικήσουμε», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε επεισοδιακά, καθώς πολλές αντιπροσωπείες και κυρίως από αραβικές και αφρικανικές χώρες αποχώρησαν από την αίθουσα. «Εάν υπάρχουν πολύ ηθικά δειλοί που θα εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν τώρα και τους ευχαριστώ», έσπευσε να πει.

Η πρώτη αναφορά εστίασε στο Ιράν, λέγοντας ότι: «Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη». «Αλλά για μένα ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που έπρεπε να λάβω ως πρωθυπουργός. Αν δεν το είχα κάνει, θα ήμασταν νεκροί», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Δεχθήκαμε επίθεση με πάνω από 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν, αλλά αντέξαμε», υπογράμμισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σφοδρή επίθεση σε Ερντογάν

«Όμως, δεν είναι μόνον αυτός ο πόλεμος. Είναι πόλεμός για την αλήθεια κόντρα στα ψέματα από τα media και κυρίως από τα social media, όπως αυτά που διασπείρει το Κατάρ μέσω του δικτύου al Jazeera», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Από το 1967 το Ισραήλ είναι περιτριγυρισμένο από εχθρούς», είπε εμφατικά. Ταυτόχρονα, επιτέθηκε και στην Τουρκία υποστηρίζοντας ότι «φιλοξενεί τη Χαμάς και διασπείρει ψέματα».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον χαρακτήρισε «τύραννο», που «έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους». «Καλεί καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ», συνέχισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Όχι κύριε, δεν θα πάρετε ποτέ την Ιερουσαλήμ γιατί είναι η δική μας γη».

Η απάντηση στον Μακρόν

Αναφερόμενος ειδικά στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιτέθηκε χθες στον Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνοντας λόγο για «γενεοκτονία στη Γάζα» και επικρίνοντάς τον για «αποικιακή κουλτούρα», ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε: «Μας κατηγορούν για αποικιοκρατία εμείς που είμαστε μια μικρή χώρα και μας κατηγορεί η Βρετανία και η Γαλλία που ήταν πάντα αποικιοκρατικές χώρες».

Στην απαίτηση του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σάραα για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα Υψίπεδα του Γκολάν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε: «Τα Υψίπεδα του Γκολάν βρίσκονταν σε εβραϊκά χέρια από την εποχή της Βίβλου».

«Η 7η Οκτωβρίου είναι η πιο μαύρη μέρα για το έθνος μας»

Εκτεταμένη αναφορά έκανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Χαμάς καθώς την 7η Οκτωβρίου συμπληρώνονται τρία χρόνια από την επίθεση που για την εξτρεμιστική οργάνωση ονομάστηκε «Επιχείρηση Καταιγίδα του Αλ – Άκσα» με συνέπεια να δολοφονηθούν 1.200 Ισραηλινοί. «Η 7η Οκτωβρίου είναι η πιο μαύρη μέρα για το έθνος μας. Είναι το ίδιο μαύρη με το Ολοκαύτωμα γιατί τα τέρατα της Χαμάς σκότωσαν μωρά, βίασαν γυναίκες και έκαψαν τα σπίτια», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Δεν λυγίζουμε. Στεκόμαστε σαν λιοντάρια», τόνισε.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τη χώρα μας»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να αποκρούσει τις κατηγορίες για τον εποικισμό στην Δυτική Όχθη. «Η Χαμάς προσπαθεί να σκοτώσει τα αδέλφια μας και να μας πάρουν την γη. Η γη μας είναι η Ιουδαία», είπε για να προσθέσει: «Έχουμε αποκρούσει χιλιάδες τρομοκρατικές επιθέσεις ενάντια στα σπίτια μας».«Δεν έχουμε άλλη χώρα. Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε τη χώρα μας και είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε», τόνισε για να προσθέσει: «Δίνουμε μάχη απέναντι στους βάρβαρους». «Έχουμε έναν καλό σύμμαχο, τις ΗΠΑ για να σώσουμε τον πολιτισμό στην περιοχή», υπογράμμισε.