Ρώμη: Στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής «Giovanni Barracco» το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας – Είναι έργο του γλύπτη Νίκου Φλώρου – ΦΩΤΟ

Η «Θεά σε ατσάλι» δημιουργεί διάλογο με την πλούσια συλλογή του μουσείου και προβάλλει τη μοναδική σχέση της υψιφώνου με την Ιταλία.

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Διεθνή Νέα

Άγαλμα, Μαρία Κάλλας, Ρώμη, Μουσείο
πηγή: Zetema
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, έργο του γλύπτη Νίκου Φλώρου, εκτίθεται από χθες στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής «Giovanni Barracco» της Αιώνιας Πόλης.
  • Η «Θεά σε ατσάλι» του Έλληνα καλλιτέχνη μπαίνει σε γόνιμο διάλογο με τη συλλογή του μουσείου, με στόχο να αποδοθεί η μοναδικότητα της φωνής της, η ευαισθησία και η διαχρονική της παρουσία.
  • Η σχέση της Μαρία Κάλλας με την Ιταλία ήταν και παραμένει ξεχωριστή, καθώς πρόκειται για την ιδιαίτερη πατρίδα της λυρικής.

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Tο άγαλμα της Μαρίας Κάλλας, έργο του γλύπτη Νίκου Φλώρου, εκτίθεται από χθες στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής «Giovanni Barracco» της Αιώνιας Πόλης.

Η «Θεά σε ατσάλι» του Έλληνα καλλιτέχνη μπαίνει, με τον τρόπο αυτό, σε γόνιμο διάλογο με την συλλογή του μουσείου, η οποία αποτελείται από έργα της αιγυπτιακής, φοινικικής, ασσυριακής, ελληνικής, ετρουσκικής και ρωμαϊκής τέχνης.

Η «Θέα σε ατσάλι», ύψους 2,10 μέτρων, προβάλλει ως σύγχρονη θεότητα της μουσικής και θεατρικής τέχνης. Ο κύριος στόχος είναι να μπορέσει να αποδοθεί και η μοναδικότητα της φωνής της, η ευαισθησία και η διαχρονική της παρουσία. Το έργο του διακεκριμένου μας γλύπτη έχει παρουσιαστεί σε σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών πόλεων, αλλά είναι σαφές ότι η σχέση της Μαρία Κάλλας με την Ιταλία, ήταν και παραμένει ξεχωριστή.

Λόγω της προσωπικής πορείας της άφθαστης υψίφωνου, αλλά και του ότι πρόκειται για την ιδιαίτερη πατρίδα της λυρικής. Στα εγκαίνια στο Museo Barracco παρευρέθηκε η πρέσβης της Ελλάδας παρά την Αγία Έδρα, Δέσποινα Πούλου, μαζί με σειρά ξένων διπλωματών και εκπρόσωπων του πολιτιστικού χώρου της Ιταλίας.

Άγαλμα, Μαρία Κάλλας, Ρώμη, Μουσείο
πηγή: Zetema
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