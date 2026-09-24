Ύπνος: Γιατί πρέπει να αποφεύγετε την γυμναστική αργά το βράδυ, σύμφωνα με ειδικούς

Η ώρα της προπόνησης φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα του ύπνου. Η έντονη άσκηση αργά το βράδυ ενδέχεται να δυσκολεύει τη χαλάρωση, γι’ αυτό και οι ειδικοί προτείνουν, όταν είναι εφικτό, η γυμναστική να ολοκληρώνεται πριν από τις 7 μ.μ. Αντίθετα, πιο ήπιες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται και αργότερα, χωρίς να διαταράσσουν απαραίτητα τον ύπνο.

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Υγεία

Ύπνος: Γιατί πρέπει να αποφεύγετε την γυμναστική αργά το βράδυ, σύμφωνα με ειδικούς
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ώρα που επιλέγετε να προπονηθείτε μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σας, καθώς η έντονη άσκηση αργά το βράδυ δυσκολεύει τη χαλάρωση, σύμφωνα με ειδικούς.
  • Ειδικός ύπνου αναφέρει ότι «η προπόνηση μπορεί να γίνει πριν τις 7 μ.μ.», ενώ οι έντονες προπονήσεις πρέπει να ολοκληρώνονται τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο.
  • Η βραδινή άσκηση αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και τους καρδιακούς παλμούς, ενώ ήπιες δραστηριότητες όπως το περπάτημα ή η γιόγκα μπορούν να γίνονται και λίγο πριν τον ύπνο.

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Η γυμναστική είναι σημαντική για την υγεία, όμως η ώρα που επιλέγετε να προπονηθείτε μπορεί να επηρεάσει και τον ύπνο σας. Ειδικοί εξηγούν γιατί η έντονη άσκηση αργά το βράδυ μπορεί να δυσκολέψει τη χαλάρωση και πότε είναι προτιμότερο να ολοκληρώνεται η προπόνηση.

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Η καλύτερη ώρα για γυμναστική αν θέλετε καλύτερο ύπνο 

Η ώρα της προπόνησης μπορεί να παίζει ρόλο και στην ποιότητα του ύπνου. Αν διαπιστώνετε ότι η άσκηση αργά το βράδυ σας κρατά σε εγρήγορση ή δυσκολεύει τη χαλάρωσή σας, ίσως αξίζει να μεταφέρετε τη γυμναστική σε άλλη ώρα πιο νωρίς μέσα στην ημέρα.

Το ερώτημα αν είναι προτιμότερο να γυμναζόμαστε το πρωί ή το βράδυ απασχολεί εδώ και χρόνια όσους θέλουν να εντάξουν την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Μιλώντας στο podcast Unscripted by Meghana Reddy, ειδικός ύπνου εξήγησε γιατί η πρωινή προπόνηση μπορεί να αποτελεί προτιμότερη επιλογή, όταν φυσικά αυτό είναι εφικτό.

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«Η προπόνηση μπορεί να γίνει πριν τις 7 μ.μ.»

«Η σωματική άσκηση είναι απαραίτητη, αλλά είναι προτιμότερο να γίνεται το πρωί. Φυσικά, δεν μπορούν όλοι να γυμναστούν το πρωί ή απλώς δεν τους αρέσει. Σε αυτή την περίπτωση, η προπόνηση μπορεί να γίνει το απόγευμα, αλλά πριν τις 7 μ.μ.», ανέφερε η ειδικός.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα για πρωινή γυμναστική, η ίδια επεσήμανε ότι η απογευματινή άσκηση παραμένει μια καλή επιλογή. Ωστόσο, προειδοποίησε ενάντια στις πολύ αργοπορημένες προπονήσεις, καθώς η έντονη σωματική δραστηριότητα κοντά στην ώρα του ύπνου δυσκολεύει τη χαλάρωση και επηρεάζει την ποιότητα της ξεκούρασης.

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Ο Dr. Sunil Kumar K, Διευθυντής Επεμβατικής Πνευμονολογίας στο Νοσοκομείο Aster CMI της Μπανγκαλόρ, εξήγησε ότι η βραδινή γυμναστική δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής για όλους, αλλά η έντονη άσκηση λίγο πριν τον ύπνο μπορεί πράγματι να δυσκολέψει ορισμένα άτομα να κοιμηθούν.

«Αυτό συμβαίνει επειδή η γυμναστική αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, τους καρδιακούς παλμούς, τον ρυθμό της αναπνοής και την πνευματική διαύγεια. Αυτή η διεγερτική επίδραση χρειάζεται χρόνο για να υποχωρήσει, ειδικά σε ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι σε διαταραχές ύπνου», ανέφερε ο ειδικός στο indianexpress.com.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει μία “ιδανική” ώρα γυμναστικής για όλους. Η καλύτερη ώρα είναι αυτή που μπορεί να ακολουθήσει κανείς με συνέπεια. Τόνισε ότι η πρωινή ή απογευματινή προπόνηση είναι προτιμότερη για όσους αντιμετωπίζουν αϋπνίες, αλλά παράλληλα, η ήπια βραδινή άσκηση παραμένει ευεργετική και δεν καταστρέφει αυτόματα τον ύπνο.

Πότε μπορείτε να γυμνάζεστε εάν δεν προλαβαίνετε το πρωί

Σε σχόλιο χρήστη των social media κάτω από σχετικό βίντεο με την ερώτηση «Πότε πρέπει να γυμνάζομαι αν δεν έχω χρόνο το πρωί;», η ειδικός ύπνου επέμεινε στην προπόνηση πριν τις 7 μ.μ.

Από την πλευρά του, ο Dr. Kumar διευκρίνισε: «Αν χρειάζεται να γυμναστείτε το βράδυ, είναι γενικά καλύτερο να ολοκληρώνετε τις έντονες προπονήσεις τουλάχιστον 2 με 3 ώρες πριν πάτε για ύπνο».

Αντίθετα, σημείωσε ότι οι πιο ήπιες δραστηριότητες, όπως το περπάτημα, οι διατάσεις ή η ήπια γιόγκα, μπορούν να γίνονται ακόμα και λίγο πριν τον ύπνο.

«Το πιο σημαντικό είναι να παρατηρείτε τη δική σας ανταπόκριση στον ύπνο. Αν διαπιστώσετε ότι η βραδινή γυμναστική καθυστερεί σταθερά τον ύπνο σας ή υποβαθμίζει την ποιότητά του, τότε η μεταφορά της προπόνησης νωρίτερα μέσα στη μέρα είναι η ενδεδειγμένη λύση», κατέληξε ο ειδικός.

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