ΙΣΑ: Ζητεί σαφές πλαίσιο για τις ιατρικές πράξεις και τον εξοπλισμό ανά ειδικότητα στην Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και στο ΚΕΣΥ, επαναφέρει το αίτημα που έχει διατυπώσει εδώ και χρόνια για σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πράξεων και του επιτρεπόμενου εξοπλισμού ανά ειδικότητα, στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες κορμού, ζητά τις επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις τους για τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και για τον εξοπλισμό που επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε αυτούς.

Συγκεκριμένα με την επιστολή του, η οποία κοινοποιείται στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ο ΙΣΑ επαναφέρει το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι ανάλογα αιτήματά του στο παρελθόν δεν είχαν τελεσφορήσει. Όπως τονίζεται, «ο πρόσφατος τραγικός θάνατος του γνωστού τραγουδιστή καθιστά αναγκαίο τον αναστοχασμό του ιατρικού σώματος και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ασφάλεια των ασθενών».

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του, βρίσκονται «οι ασάφειες ως προς το εύρος των ιατρικών πράξεων και τις προϋποθέσεις εκτέλεσής τους. Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα το σύνολο των πράξεων που μπορεί να εκτελεί ένας ιατρός χωρίς ειδικότητα, ή ένας ιατρός κάθε ειδικότητας. Το αντικείμενο αυτό συνδέεται με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, τη συνεχή εξέλιξή της και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας», τονίζει ο ΙΣΑ.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη αποσαφήνισης του εξοπλισμού που μπορεί να εγκαθίσταται στα ιατρεία και τα πολυϊατρεία, σε συνάρτηση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα όρια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.