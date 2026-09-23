Γιώργος Μαζωνάκης: Οι εκτιμήσεις για το τι «κρύβει» το χρηματοκιβώτιό του, η ουσία που του χορήγησε η γιατρός και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, που κατασχέθηκε από την ΕΛΑΣ παραμένει κλειστό, αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Οι Αρχές αναζητούν ενδεχόμενα ιατρικά έγγραφα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα εξετάζουν τις αποκλίσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με το Star, το χρηματοκιβώτιο διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης και ανοίγει αποκλειστικά μέσω σάρωσης προσώπου και ματιού. Η οικογένεια του καλλιτέχνη έχει ήδη εγκρίνει το άνοιγμά του, ωστόσο εκκρεμεί η σχετική εισαγγελική εντολή.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να περιέχει χρήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις μαρτυρίες φίλων και συνεργατών του τραγουδιστή. Μία φίλη του ανέφερε ότι τον είχε δει να βγάζει χρήματα από το χρηματοκιβώτιο, χωρίς να γνωρίζει εάν φύλασσε εκεί και χειρόγραφα έγγραφα.

Εκείνο που αναζητούν κυρίως οι Αρχές είναι ενδεχόμενα ιατρικά έγγραφα με τη σφραγίδα του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί για πλασμαφαίρεση. Παραμένει άγνωστο εάν διατηρούσε στο χρηματοκιβώτιο ιδιόχειρες σημειώσεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε προλάβει να συντάξει διαθήκη.

Η αναζήτηση των συγκεκριμένων εγγράφων συνδέεται με καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί εξέδιδαν χειρόγραφες συνταγές και έστελναν ορισμένες εξετάσεις σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελβετία. Εφόσον εντοπιστεί σχετικό υλικό, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διερεύνηση των ιατρικών διαδικασιών στις οποίες είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής.

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Το ενδεχόμενο χορήγησης προποφόλης ή μιδαζολάμης

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τις ουσίες που ενδέχεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με το Star, στον τραγουδιστή φέρεται να χορηγήθηκε είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη, δύο φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την καταστολή ασθενών.

Το ρεπορτάζ συνδέει την ενδεχόμενη χορήγησή τους με την πλασμαφαίρεση και όχι με την υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο καλλιτέχνης την προηγούμενη ημέρα, επικαλούμενο τον μικρό χρόνο ημίσειας ζωής των συγκεκριμένων ουσιών.

Ωστόσο, ο χρόνος ημίσειας ζωής δεν επαρκεί από μόνος του για να προσδιοριστεί πότε χορηγήθηκε ένα φάρμακο. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων είναι απαραίτητα για να διερευνηθεί εάν ο τραγουδιστής έλαβε κάποια από τις δύο ουσίες.

Το ενδεχόμενο καταστολής εξετάζεται και σε σχέση με φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται γερμένος στο πλάι μέσα στο ιατρείο. Η συγκεκριμένη εικόνα, πάντως, δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει ότι του χορηγήθηκαν αναισθητικές ουσίες.

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Οι αποκλίσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων και η κλήση στο ΕΚΑΒ

Παράλληλα, οι τέσσερις εργαζόμενοι του ιατρείου καλούνται ενώπιον του ανακριτή, καθώς οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν αποκλίσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη και τον χρόνο παραμονής του στον χώρο υποδοχής.

Μία από τις γραμματείς κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο μεταξύ 14:00 και 14:30 και παρέμεινε περίπου 10 λεπτά στην υποδοχή. Αντίθετα, μία άλλη γραμματέας υποστήριξε ότι κατευθύνθηκε αμέσως στο γραφείο της γιατρού.

Διαφορετική εκδοχή παρουσίασε μία νοσηλεύτρια, η οποία ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης έφτασε στις 15:00 και περίμενε περίπου μισή ώρα στον χώρο υποδοχής. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη δήλωσε επίσης ότι ολοκλήρωσε τη βάρδιά της στις 16:15 και πληροφορήθηκε αργότερα από συναδέλφους της για τον θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, η κλήση στο ΕΚΑΒ φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 16:11, δηλαδή τέσσερα λεπτά πριν από την ώρα κατά την οποία υποστήριξε ότι αποχώρησε από το ιατρείο.

Οι Αρχές εξετάζουν τις διαφορετικές μαρτυρίες, προκειμένου να ανασυνθέσουν το χρονικό της παρουσίας του καλλιτέχνη στο ιατρείο, να διευκρινίσουν πότε επιδεινώθηκε η κατάστασή του και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλων προσώπων

Η έρευνα επεκτείνεται και στις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να εκδοθεί το βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, στα κινητά τηλέφωνα που θα ζητήσει ο ανακριτής..

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε τυχόν μηνύματα που είχαν ανταλλάξει ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη προφυλακισμένη γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό βούλευμα αναμένεται να εκδοθεί έως την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τα οποία ενδέχεται να παρείχαν ψευδή στοιχεία για να βοηθήσουν κάποιον από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς.

Η οικογένειά του θα ζητήσει ξεχωριστές τοξικολογικές εξετάσεις

Την ίδια ώρα, η διενέργεια ανεξάρτητων τοξικολογικών εξετάσεων αποτελεί μία από τις επόμενες κινήσεις που σχεδιάζει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να λάβει απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ANT1, μέσω του δικηγόρου της, η οικογένεια προτίθεται να ζητήσει μέρος από το δείγμα αίματος που έχει διατηρηθεί, προκειμένου να το παραδώσει στον τεχνικό της σύμβουλο, τον γενετιστή Γιώργο Φιτσιάλο, για τη διενέργεια τοξικολογικού ελέγχου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς η ολοκλήρωση των επίσημων ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες.

Η οικογένεια θεωρεί πιθανό να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή αναισθητικά ή υπνωτικά φάρμακα, ενδεχομένως παρουσία εργαζομένων του ιατρείου. Ζητούμενο αποτελεί, επίσης, να διαπιστωθεί εάν χορηγήθηκε κάποιο αντίδοτο.

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Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, τόνισε: «Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν και από τον αρμόδιο φορέα. Εμείς επικουρικά θα κάνουμε αυτή την εξέταση με δικό μας τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να συντομεύσουμε τον χρόνο.».

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Η σύμβαση συνεργασίας υπνοθεραπευτή και προφυλακισμένων γιατρών

Ταυτόχρονα, ο ANT1 έφερε στο φως και την σύμβαση συνεργασίας έναντι αμοιβής, που είχαν συνάψει ο υπνοθεραπευτής και οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί.

Σε τέσσερις σελίδες της «Σύμβασης Διεπιστημονικής Συνεργασίας» ξεδιπλώνονται οι όροι της επαγγελματικής τους σχέσης, το αντικείμενο της συνεργασίας, οι υπηρεσίες που αναλάμβανε να παρέχει και οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών. Στο πρώτο κιόλας άρθρο, Ο υπνοθεραπευτής αναφέρεται στη σύμβαση ως «Συνεργάτης Σύμβουλος».

«Ο Συνεργάτης Σύμβουλος τιμολογεί αποκλειστικά τους Ιατρούς για τις υπηρεσίες που παρέχει στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας. Η αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ ανά θεραπευόμενο και δύναται να αναπροσαρμόζεται».

Η ίδια σύμβαση βάζει σαφή διαχωριστική γραμμή ως προς την ευθύνη και τα όρια του ρόλου του υπνοθεραπευτή.

Η επιστημονική ευθύνη για τη συνολική θεραπευτική αγωγή των ασθενών ανήκει αποκλειστικά στους Ιατρούς. Ο Συνεργάτης Σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του στο ειδικό γνωστικό του αντικείμενο και εντός των ορίων που ορίζει ο επαγγελματικός του τίτλος.

Εξω από τις σελίδες της σύμβασης, τα όρια του “ειδικού γνωστικού αντικειμένου” φαίνεται να διευρύνονται εντυπωσιακά για τον υπνοθεραπευτή. Οδοντιατρική, μαιευτική, αναισθησία, ψυχικές διαταραχές, ακόμη και καρκίνος. Σχεδόν για κάθε πρόβλημα και μία εφαρμογή της ύπνωσης. Ένα εντυπωσιακά μεγάλο «μενού» εναλλακτικών θεραπειών. Πρόσχημα: η υπνοθεραπεία.

Το πρώτο μήνυμα του Μαζωνάκη στην κατηγορούμενη γιατρό πριν από την πλασμαφαίρεση

Το μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην κατηγορούμενη γιατρό, μία ημέρα πριν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της στο Κολωνάκι, έφερε στο φως η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις». Ο τραγουδιστής ζητούσε να μάθει σε τι ακριβώς αφορούσε η θεραπεία για την οποία του είχε ζητηθεί να καταβάλει από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εκπομπή, ο καλλιτέχνης είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο πρωί έστειλε γραπτό μήνυμα στην 56χρονη γιατρό, ρωτώντας: «Τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3-6.000 ευρώ;».

Το μήνυμα αποκαλύπτει το ύψος του ποσού που είχε ζητηθεί για τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ παράλληλα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση που είχε λάβει ο τραγουδιστής για τη διαδικασία στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί.

Η συνομιλία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Μετά την επικοινωνία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε μήνυμα στον υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντάς τον ότι ο τραγουδιστής «δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση».

Εκείνος της απάντησε: «Θα τον πείσω εγώ αύριο».

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία. Την επόμενη ημέρα επέστρεψε για την πλασμαφαίρεση, η οποία, απέβη μοιραία για τη ζωή του.

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«Δεν τον βλέπω καλά» – «Δεν θα μου πεις εσύ» – Ο διάλογος νοσηλεύτριας με την προφυλακισμένη γιατρό

Νέα στοιχεία φαίνεται να προκύπτουν από τα όσα λέει η 53χρονη νοσηλεύτρια ουκρανικής καταγωγής, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιείτο η πλασμαφαίρεση. Η εν λόγω εργαζόμενη δεν έχει κληθεί ακόμα για κατάθεση, και είναι η 5η υπάλληλος που ήταν στο ιατρείο την ημέρα που πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Σύμφωνα με το Livenews, η 53χρονη, που περιμένει κλήση από τον ανακριτή για να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, πραγματοποιεί θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο και ήταν μέσα στο δωμάτιο θεραπείας με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είδε ένα τίναγμα του χεριού του τραγουδιστή και τότε ξεκίνησαν όλα.

«Δεν τον βλέπω καλά» είπε στην κατηγορούμενη γιατρό, η οποία της απάντησε: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Στην συνέχεια, η 56χρονη γιατρός μπροστά σε αυτή τη γυναίκα και σε άλλους – μετά τα alarm του μηχανήματος – έκανε δύο κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, που υπήρχε στο ιατρείο. Συγκεκριμένα περίπου στις 15:50 και ενώ ο Μαζωνάκης έχει υποστεί ανακοπή, η 56χρονη φώναξε τον σύζυγό της που ήταν στο δικό του το γραφείο και μαζί προσπάθησαν με έναν απινιδωτή να επαναφέρουν τον τραγουδιστή. Ωστόσο φαίνεται ότι δεν γνώριζαν πώς να χρησιμοποιήσουν τον απινιδωτή. Τότε πήραν τηλέφωνο δύο φορές τον κατασκευαστή του μηχανήματος για να τον ρωτήσουν πώς να τον… χρησιμοποιήσουν.