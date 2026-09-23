Ειδικά Φύλλα Πορείας: Γιατί εστάλησαν τα χιλιάδες SMS και e-mail σε εφέδρους – Τι αλλάζει στα ηλικιακά όρια

Περίπου 100.000 SMS και e-mail έχει αποστείλει η Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικαιροποίησης της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων. Η αποστολή των ειδοποιήσεων έχει προκαλέσει ερωτήματα και αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες, καθώς αρκετοί παραλήπτες δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα Ειδικά Φύλλα Πορείας τους, ορισμένες φορές ακόμη και με τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία.

Ωστόσο, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι η διαδικασία δεν συνδέεται με επικείμενη επιστράτευση ή πολεμική κινητοποίηση. Πρόκειται για την επικαιροποίηση των στοιχείων πολιτών που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη μετάβαση στην ηλεκτρονική επικοινωνία, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας.

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αποστολή των Φύλλων Πορείας

Οι έφεδροι που λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις μέσω SMS ή e-mail παραπέμπονται στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr, όπου μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά ενημερώσεις, προσκλήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα.

Κάθε παραλήπτης καλείται να ελέγξει το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στη θυρίδα του, να επιβεβαιώσει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και να ενημερωθεί για την επιστρατευτική του κατάσταση. Παράλληλα, το ΓΕΣ υπενθυμίζει ότι οι έφεδροι οφείλουν να ενημερώνουν την αρμόδια Μονάδα Επιστράτευσης σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης διαμονής τους. Για την ηλεκτρονική ειδοποίηση απαιτείται εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί κατά την ταχυδρομική αποστολή των εγγράφων. Στο προηγούμενο σύστημα, οι αλλαγές διεύθυνσης μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη ενημέρωση των εφέδρων.

Τι σημαίνουν το πράσινο και το λευκό Ειδικό Φύλλο Πορείας

Το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) δεν αποτελεί διαταγή άμεσης παρουσίασης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Πρόκειται για έγγραφο που καθορίζει την επιστρατευτική κατάσταση του εφέδρου και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μονάδα ή τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει εφόσον κληθεί στο μέλλον.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του ΓΕΣ, το πράσινο ΕΦΠ σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα, κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση.

Αντίθετα, το λευκό ΕΦΠ σημαίνει ότι ο έφεδρος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Σε ορισμένα από τα νέα έγγραφα καταγράφονται αλλαγές στην επιστρατευτική κατάσταση των παραληπτών, με μετατροπή του λευκού ΕΦΠ σε πράσινο ή το αντίστροφο.

Οι μεταβολές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, με βάση τις ειδικότητες και τη στρατιωτική τους εκπαίδευση.

Τρεις νέες Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εφεδρείας, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε στις 29 Ιουλίου 2026 τη συγκρότηση τριών νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο.

Οι δύο από τις τρεις μονάδες προβλέπεται να στελεχωθούν εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Το υπουργείο είχε επισημάνει ότι μεγάλος αριθμός εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων παρέμενε χωρίς συγκεκριμένη επιστρατευτική ένταξη, παρά την εκπαίδευση που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

Παράλληλα, ο ν. 5265/2026 προβλέπει αλλαγές στα ηλικιακά όρια παραμονής στην εφεδρεία. Ειδικότερα, οι οπλίτες παραμένουν πλέον στην εφεδρεία έως τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, ενώ το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 65 έτη για τους μόνιμους υπαξιωματικούς και στα 68 για τους αξιωματικούς.

Προβλέπεται, ωστόσο, μεταβατική εξαίρεση για όσους είχαν ήδη διαγραφεί από την εφεδρεία έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, επειδή είχαν συμπληρώσει το προηγούμενο ηλικιακό όριο. Οι συγκεκριμένοι πολίτες δεν επανεγγράφονται αυτομάτως.

Η αύξηση των ηλικιακών ορίων εξηγεί γιατί η νέα διαδικασία ηλεκτρονικής ενημέρωσης μπορεί να αφορά και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι με βάση το προηγούμενο καθεστώς δεν θα παρέμεναν στην εφεδρεία.

Στόχος οι 150.000 ενεργοί έφεδροι

Η αναμόρφωση του θεσμού εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προβλέπει τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εφεδρείας, με τη φιλοσοφία του «στρατού των πολιτών».

Βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η συγκρότηση μιας επαρκώς εκπαιδευμένης και επιχειρησιακά αξιοποιήσιμης δύναμης 150.000 ενεργών εφέδρων έως το 2030.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης προβλέπεται να αναλάβουν τα Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ). Σε αυτά θα καλούνται για μετεκπαίδευση έφεδροι που κατοικούν σε μεγάλα αστικά κέντρα και βρίσκονται μακριά από τις μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.

Στο πλαίσιο του νέου μοντέλου, η επανεκπαίδευση και η αξιοποίηση των στρατιωτικών ειδικοτήτων συνδέονται με την επιδίωξη για ταχύτερη ένταξη των εφέδρων στις μονάδες τους, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.

Οι τρεις άξονες της μεταρρύθμισης που παρουσίασε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Στην αναδιοργάνωση της εφεδρείας αναφέρθηκε πρόσφατα, από την Πράγα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, επισημαίνοντας την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει τη στρατιωτική κινητοποίηση και την επιστράτευση, υπό το πρίσμα των σύγχρονων απειλών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης: τη γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με κριτήριο την καταγωγή ή τη μόνιμη κατοικία τους, την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες, αντίστοιχη με εκείνη που λαμβάνουν οι επαγγελματίες των Ενόπλων Δυνάμεων, και την επιτάχυνση της ένταξής τους σε υπηρεσία.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το 70% θα μπορεί να καθίσταται επιχειρησιακά έτοιμο μέσα σε 14 εβδομάδες.

Η ηλεκτρονική αποστολή των Ειδικών Φύλλων Πορείας αποτελεί μέρος αυτής της αναδιοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των επιστρατευτικών στοιχείων, την ανακατανομή του προσωπικού και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των εφέδρων, με ορίζοντα το 2030.