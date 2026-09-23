Αχιλλέας Μπέος: Μήνυση κατά των διαιτητών του αγώνα «Βόλος – ΑΕΚ» για παράνομο στοιχηματισμό

Μήνυση κατά των διαιτητών της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική της Super League, κατέθεσε ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, καταγγέλλοντας εμπλοκή τους σε παράνομο στοιχηματισμό. Παράλληλα, ζήτησε να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ με εξώδικο προς την ΕΠΟ αιτήθηκε την προσωρινή απομάκρυνσή τους από τους πίνακες διαιτησίας.

Ο Αχιλλέας Μπέος προσήλθε το πρωί της Τετάρτης στα δικαστήρια, εκφράζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του για τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα με την ΑΕΚ. Υποστήριξε ότι ο διαιτητής και το VAR ευθύνονται για ένα «έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου», συνδέοντας όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τις καταγγελίες περί παράνομου στοιχηματισμού.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην υποβολή της μήνυσης, δήλωσε: «Γιατί πραγματικά, με αυτά που έχουν ακουστεί και με όσα είδαμε, πλέον αγγίζει την πραγματικότητα το ενδεχόμενο να εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό».

Ζητά την απομάκρυνση των διαιτητών από τους πίνακες της ΕΠΟ

Ο δήμαρχος Βόλου απέδωσε ευθύνες στους διαιτητές της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι στη μήνυσή του προκύπτει σαφής δόλος. Παράλληλα, ζήτησε την παρέμβαση της Δικαιοσύνης και της ΕΠΟ, προκειμένου οι συγκεκριμένοι διαιτητές να μη διευθύνουν άλλους αγώνες μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

«Είναι, δηλαδή, οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος και έχουν μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άρειο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με τον παράνομο στοιχηματισμό. Στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρος ο δόλος.

Με εξώδικό μου προς την ΕΠΟ ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, γιατί, εάν δεν βγουν, συμμετέχουν κι αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί, από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει, αυτοί να σφυρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστοριών ολόκληρων», ανέφερε.